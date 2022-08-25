Какая группа самая интересная? А матч? Кто удивит? Разбираем жеребьевку ЛЧ

Не только «Бавария», «Барса» и «Интер».

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов мы узнали осеннюю шоу-программу:

Футбольные авторы Sports.ru всматриваются в расклады и выбирают, на что особенно стоит обратить внимание.

Вадим Лукомский

Самая интересная группа: очевидный выбор из двух – либо группа А, либо С. Выберу первую – здесь не будет ни одного проходного матча. Средний уровень соперников самый высокий. Пожалуй, «Ливерпуль» и «Наполи» чуть возвышаются над остальными, но и «Аякс», и «Рейнджерс» могли бы пройти дальше из группы попроще. Все команды уровня плей-офф.

Какой матч жду: «Бавария» – «Барселона». Во-первых, это повторение прошлогодней проверки совсем сырого Хави – тогда его кризисная команда провалилась. С тех пор сделан большой шаг вперед – и в игровом плане, и по силе состава. «Бавария» будет хорошим тестом скорости прогресса. Во-вторых, из-за «Интера» ценность и важность этих матчей будет предельной – это не просто промежуточные испытания, а битва с высокими ставками. Ах да: еще это Левандовски против «Баварии» (честно, только сейчас вспомнил, что есть и такая интрига – уж больно насыщен матч основными сюжетами).

Кто может удивить? «Селтик» Энджа Постекоглу может как минимум сорвать комплименты за смелый стиль в группе с «Реалом» (сильнее уровнем, но иногда дают соперникам доминировать – просто сурово наказывают в свои отрезки), «РБ Лейпциг» (пока весьма проблемный) и «Шахтер» (в нынешнем состоянии слабее «Селтика»). Мне кажется, команда Постекоглу в каждом матче сыграет интересно и дерзко, а в лучшем сценарии способна забраться на второе место, пускай это не выглядит самым вероятным. Открытием в игровом плане почти точно станут.

Руслан Копылов

Самая интересная группа: группа А («Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»). Вадим уже все объяснил, поэтому просто добавлю: подбор команд напоминает мне группу В прошлого сезона. «Ливерпуль» набрал 18 очков (верю, что в этот раз так не будет), а «Атлетико», «Порту» и «Милан» весело бодались за остальные три места.

Какой матч жду: «Барселона» – «Бавария». Кажется, будто в очередной встрече не может быть ничего интересного – разве что столкновение Роберта Левандовского с бывшим клубом. Но я скорее думаю про Хави: два матча с таким соперником (в прошлом сезоне и Куман, и Хави отлетели 0:3) – колоссальная проверка идей и адаптации к реалиям сезона.

Кто может удивить? «Марсель». Это всего третий заход в ЛЧ за 10 лет – последние два были ужасными (0 очков в сезоне-2013/14 и 3 очка в 2020/21). Но не обманывайтесь местом в четвертой корзине. Команда, которую строит Игор Тудор, выглядит очень бодро: дерзкие латерали Нуну Тавареш и Жонатан Клосс, прессинг, прессинг и еще раз прессинг. Ну и персонально притоплю за Самюэля Жиго и Эрика Байи, который только что пришел из «МЮ».

Слава Палагин

Самая интересная группа: группа С, кроме силы брендов, привлекает тактическими интригами. Главная – мультикультурализм в нападении. «Бавария» строит атаку через гибкую четверку без чистого форварда (Мусиала, Гнабри, Мюллер, Мане), «Барселона» развивается с классической девяткой (Левандовски), а «Интер» делает ставку на связку форвардов (Лукаку + Лаутаро).

В нынешнем виде нападение у всех трех команд зародилось (или заново сформировалось как у «Интера») этим летом: группа в ЛЧ укажет на успех каждого из направлений. Вполне вероятно, что подход в атаке определит и подготовку тренеров к очным матчам. Например, Хави отмечал, что хочет, чтобы защитников всегда было на одного больше, чем нападающих у соперника (3-в-2 или 2-в-1). Матчи с «Баварией» и «Интером» предлагают в этом плане разные требования – подобные истории дополнительно подогреют интерес к игре.

Какой матч жду: матчи «Наполи» и «Ливерпуля». Самый цепляющий сюжет – дуэль Хвичи и Трента. Вполне способны оголить недостатки друг друга: Кварацхелия – благодаря дриблингу, Александр-Арнольд – благодаря уникальному для фулбека разнообразию передач при подключениях в атаку. Улавливать движение соперника тоже будет непросто – Хвича может пройти по флангу или забежать за спину, Трент – занять все три позиции в легендарном треугольнике «Ливерпуля». Победит тот, кто не только покажет фирменные качества, но и сдержит оппонента 1-в-1.

Кто может удивить? «Зальцбург». На днях прессинг-система «Ред Булла» прибила «Челси» («Лидс» победил 3:0) – австрийский клуб может взять на заметку перфоманс Джесси Марша благодаря старым связям. Ртутное нападение проверит и Тео Эрнандеса: благодаря узкой схеме «Зальцбурга» француз должен получить много свободы, но в ответ полетят убойные контратаки – вместо Карима Адейеми у «РБ» новый скоростной герой (бразилец Фернандо).

Артем Денисов

Самая интересная группа: группа D – «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Много шуток про группу уровня Лиги Европы. Едва ли даже «Тоттенхэм» можно назвать одним из флагманов ЛЧ – максимум статус теневого фаворита.

Но от еврокубковой группы ждешь в первую очередь королевской битвы. Большие вывески – для плей-офф. В прошлом сезоне, например, за это отвечал квартет «Севильи», «Лилля», «Зальцбурга» и «Вольфсбурга» – там все решалось в последнем туре с гигантским числом возможных сценариев.

В этот раз команды похожи даже идеологически. Антонио Конте готовил «Тоттенхэм» на предсезонке так, что Сон терял сознание, а Кейна тошнило. Новый тренер «Марселя» Игор Тудор уже поссорился с лидерами команды из-за тяжелой физподготовки – теперь в основу не проходит Димитри Пайет, главный фантазиста команды-2021/22. «Айнтрахт» Оливера Гласнера бешено носится и выделяется этим даже в Бундеслиге. Криштиану Роналду вряд ли вернется в «Спортинг», пока его тренирует Рубен Аморим – еще один фанат бешеной интенсивности.

Идеальная группа-мясорубка.

Какой матч жду: «Манчестер Сити» – «Дортмунд». Моментальное возвращение Холанда на «Сигнал Идуна Парк» – супер!

Еще вспоминается четвертьфинал ЛЧ-2020/21. Тогда «Сити» казался очевидным фаворитом, но «Боруссия» реально цеплялась: в первом матче «Манчестер» вырвал победу лишь на 90-й минуте (2:1), в ответке «Дортмунд» даже поставил соперника на грань вылета (Беллингем открыл счет), но с голами Мареза и Фодена продублировался результат первой игры. Кстати, «Боруссию» возглавлял Эдин Терзич, который снова подхватил команду.

Разумеется, тогда у «Боруссии» был и Холанд. Будет красиво, если «Боруссия» выпустит шипы и в этот раз. Без какого-то реваншизма – даже одно очко за две игры поможет в борьбе с «Севильей» за выход в плей-офф.

Кто может удивить? Все немецкие клубы сразу! Вполне удачная жеребьевка: «Бавария» выглядит фаворитом даже в группе с «Барсой» и «Интером», «Байер» точно поборется с «Атлетико» и «Порту», «Дортмунд» попытается задвинуть «Севилью» в Лигу Европы, «Айнтрахт» вцепится в группе без грандов, «Лейпциг» должен обходить «Шахтер» и «Селтик».

При этом в Бундеслиге почти все стартуют очень тяжело: «Лейпциг», «Байер» и «Айнтрахт» до сих пор без побед, «Дортмунд» по игре выглядит вялым и проигрывает при 2:0 к 89-й минуте. Развлекается только «Бавария».

Так что групповой этап – серьезная проверка для топов Бундеслиги. Пройдут в плей-офф – отличный импульс. Пролетят мимо при неплохих стартовых раскладах – очень тяжелый удар.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, IMAGO/David Klein; East News/Agn Foto / IPA, Sven Hoppe/DPA