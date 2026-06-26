«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ» за рекордную для себя сумму – 50+ млн евро. Форвард прошел медосмотр

«Милан» купит Рамуша у «ПСЖ».

«Милан» согласовал трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша за рекордную для себя сумму, пишет The Athletic.

Эта сделка станет самым дорогим трансфером в Серии А с момента покупки «Интером» Ромелу Лукаку у «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро в 2019 году. «Россонери» заплатят больше 49,5 млн евро, выплаченных «Лиллю» за Рафаэла Леау в том же 2019-м.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб предложил «ПСЖ» 45 млн евро с учетом бонусов. Главный тренер «россонери» Рубен Аморим одобрил подписание 25-летнего нападающего и продажу его ровесника Сантьяго Хименеса.

«Милан » выиграл борьбу за Рамуша у ряда европейских топ-клубов, и ключевую роль в этом сыграли отношения владельца клуба Джерри Кардинале с президентом «ПСЖ » Нассером Аль-Хелаифи.

Еще одним фактором, ускорившим ход переговоров, стало желание игрока выступать под руководством бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга» Рубена Аморима.

Рамуш прошел медицинское обследование, находясь в расположении сборной Португалии на ЧМ-2026 во Флориде.

На данный момент португалец принял участие лишь в одной встрече турнира, выйдя на поле в концовке матча против ДР Конго (1:1).

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