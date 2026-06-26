«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ» за рекордную для себя сумму – 50+ млн евро. Форвард прошел медосмотр

«Милан» согласовал трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша за рекордную для себя сумму, пишет The Athletic.
Эта сделка станет самым дорогим трансфером в Серии А с момента покупки «Интером» Ромелу Лукаку у «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро в 2019 году. «Россонери» заплатят больше 49,5 млн евро, выплаченных «Лиллю» за Рафаэла Леау в том же 2019-м.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил «ПСЖ» 45 млн евро с учетом бонусов. Главный тренер «россонери» Рубен Аморим одобрил подписание 25-летнего нападающего и продажу его ровесника Сантьяго Хименеса.
«Милан» выиграл борьбу за Рамуша у ряда европейских топ-клубов, и ключевую роль в этом сыграли отношения владельца клуба Джерри Кардинале с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.
Еще одним фактором, ускорившим ход переговоров, стало желание игрока выступать под руководством бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга» Рубена Аморима.
Рамуш прошел медицинское обследование, находясь в расположении сборной Португалии на ЧМ-2026 во Флориде.
На данный момент португалец принял участие лишь в одной встрече турнира, выйдя на поле в концовке матча против ДР Конго (1:1).
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Детальный обзор всех главных трансферов лета
Усиление достойное для Милана и шанс раскрыться для Рамуша при постоянной игровой практике
Остается только верить в Аморима
Денег у них ,как у дурака махорки.