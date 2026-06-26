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  4. «Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ» за рекордную для себя сумму – 50+ млн евро. Форвард прошел медосмотр

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«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ» за рекордную для себя сумму – 50+ млн евро. Форвард прошел медосмотр
«Милан» купит Рамуша у «ПСЖ».

«Милан» согласовал трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша за рекордную для себя сумму, пишет The Athletic.

Эта сделка станет самым дорогим трансфером в Серии А с момента покупки «Интером» Ромелу Лукаку у «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро в 2019 году. «Россонери» заплатят больше 49,5 млн евро, выплаченных «Лиллю» за Рафаэла Леау в том же 2019-м.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил «ПСЖ» 45 млн евро с учетом бонусов. Главный тренер «россонери» Рубен Аморим одобрил подписание 25-летнего нападающего и продажу его ровесника Сантьяго Хименеса.

«Милан» выиграл борьбу за Рамуша у ряда европейских топ-клубов, и ключевую роль в этом сыграли отношения владельца клуба Джерри Кардинале с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

Еще одним фактором, ускорившим ход переговоров, стало желание игрока выступать под руководством бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга» Рубена Аморима.

Рамуш прошел медицинское обследование, находясь в расположении сборной Португалии на ЧМ-2026 во Флориде.

На данный момент португалец принял участие лишь в одной встрече турнира, выйдя на поле в концовке матча против ДР Конго (1:1).

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoвозможные трансферы
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logoМилан
logoсерия А Италия
logoГонсалу Рамуш
logoлига 1 Франция
Джерри Кардинале
logoСборная Португалии по футболу
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logoНассер Аль-Хелайфи
logoИнтер
logoРомелу Лукаку
logoРафаэл Леау

Комментарии

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Андре Силвы не хватило?
ОтветNoken
Андре Силвы не хватило?
назови последнего результативного форварда Милана. Кроме Ибры. Был Бакка сезон с половиной - остальные не заиграли. Никто.
ОтветScouserGeo
назови последнего результативного форварда Милана. Кроме Ибры. Был Бакка сезон с половиной - остальные не заиграли. Никто.
А ты назовешь причину почему Веа играл под 14 номером в Милане?
можно ерничать сколько угодно, но по факту- трансфер хороший для всех.
Усиление достойное для Милана и шанс раскрыться для Рамуша при постоянной игровой практике
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
можно ерничать сколько угодно, но по факту- трансфер хороший для всех. Усиление достойное для Милана и шанс раскрыться для Рамуша при постоянной игровой практике
а почему он хороший вариант для Милана если вы сами признаете, что у него не очень то карьера идет, что ему надо раскрываться. Полусбитый летчик, который никогда не играл на высоком уровне даже
Переплатили будто бы, но по крайней мере это нападающий, спасибо и на этом.
Остается только верить в Аморима
ОтветSchiaff1no
Переплатили будто бы, но по крайней мере это нападающий, спасибо и на этом. Остается только верить в Аморима
Да верно цена 50 млн+бонусы как будто мало по нынешним временам,но глядя в целом на Рамуша как на безоговорочного лавочника с плохой статой это многовато все таки...сказалось то что за него много Бенфике заносили
Как это возможно вообще Он на Transfermarkt стоит 30 и уверенно катится вниз, и это за два года до конца контракта.
Вот и деньги на Батракова 😅
Ответsokur66@yandex.ru
Вот и деньги на Батракова 😅
А так у ПСЖ денег нет ? Знаешь кто у них хозяева , спонсоры и сколько они заработали в лиге чемпионов?
Денег у них ,как у дурака махорки.
Удачи Рамушу. Ох какой рисковый шаг. 50 мультов для Милана огромный ценник. Чую больше усиления в атаку не будет
Какой-то заворот мозгов. Раз за разом они покупают непонятных нападающи типа Хименеса. Хорошо хоть Фюлькруга не купили. Почему не покупают какого-нибудь француза типа Леполя? Почему не присматриваются к 20-ти летнему негритёнку из Швейцарии? Кем они будут играть в атаке?
ОтветAmalfitano
Какой-то заворот мозгов. Раз за разом они покупают непонятных нападающи типа Хименеса. Хорошо хоть Фюлькруга не купили. Почему не покупают какого-нибудь француза типа Леполя? Почему не присматриваются к 20-ти летнему негритёнку из Швейцарии? Кем они будут играть в атаке?
Манзамби точно за 50 никто отдавать не будет
ОтветAmalfitano
Какой-то заворот мозгов. Раз за разом они покупают непонятных нападающи типа Хименеса. Хорошо хоть Фюлькруга не купили. Почему не покупают какого-нибудь француза типа Леполя? Почему не присматриваются к 20-ти летнему негритёнку из Швейцарии? Кем они будут играть в атаке?
так может они и присматриваются, но игроки не идут, ждут варианты получше. У Милана ведомость 125 млн евро. они не смогут им огромную личку насыпать, а конечная цель у всех все равно АПЛ или барса/реал
нет, ключевую роль в этом сыграли отношения мендеша с миланом
Жиру очень неплохо играл
То что он очень мало играл в ПСЖ ещё не говорит о том что он плохой нападающий. Просто в футболе Энрике нет места центральному нападающему. Но даже за те небольшие минуты что он получал, Рамуш почти всегда усиливал атаку и нередко забивал на последних минутах. Короче в отличии от последних форвардов которые приходили в Милан - этот точно усилит команду и будет одним из лучших в лиге.
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