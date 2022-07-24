«Очень нравится обыгрывать «Реал». Дебют Левандовского и пушка Рафиньи – «Барса» взяла класико в Лас-Вегасе

Вот как это было.

В Лас-Вегасе прошло класико, о котором вы могли даже не знать. «Реал» и «Барса» начали в шесть утра по Москве: Роберт Левандовски дебютировал без голов, зато Рафинья блистал уже второй матч подряд.

Рафинья оформил 2+2 в двух играх, «Барса» была симпатичнее «Реала»

Начнем с составов. «Барса» со старта опробовала Левандовского, еще из новичков вышли защитник Андреас Кристенсен (отметился первой желтой) и вингер Рафинья Диас, который в прошлой игре против «Интер Майами» (6:0) забил и сделал две голевые передачи.

Карло Анчелотти не мог рассчитывать на Карима Бензема (из-за малого количества тренировок), зато включил в старт новичков. В первом тайме сыграли Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер, причем немец бегал на левом фланге обороны, а не привычно в центре. После матча тренер «Реала» все объяснил: «Идея с Алабой и Рюдигером заключалась в том, чтобы они менялись позициями по ходу встречи. Давид будет играть левого латераля только при необходимости».

В первой половине «Барса» лучше контролировала мяч, а «Мадрид» выбирался в редкие и не слишком опасные контратаки. Левандовски бил с острого угла (Куртуа парировал), Ансу Фати из убойной позиции не попал в дальний, а Рафинья на силу пробил издали – и залетело прямо в девятку. У «Реала» можно отметить только выстрел Феде Вальверде в штангу.

Во втором тайме «Мадрид» преобразился, и остроту создавали уже оба соперника. Марко Асенсио из штрафной пробил рядом со штангой, а Усману Дембеле не позволил отличиться Тибо Куртуа, который пару раз серьезно выручил в концовке. В итоге «Барса» довела игру до победы (1:0).

Пара статистических деталей: каталонцы почти в два раза перебили соперника (16 против 9) и заработали 8 угловых против 0 у «Реала».

Хави сияет и ждет от «Барсы» трофеев

Хави был очень доволен.

«Мы довольны. Получили хорошие эмоции, сейчас это важно. Победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать «Мадрид». Мы провели прекрасный первый тайм, второй уже был не столь хорошим. Предсезонка продолжается, мы хорошо тренируемся и увидели сегодня в исполнении «Барсы» хороший футбол. Но мы должны показывать более стабильную игру. Думаю, мы были лучше «Мадрида», так что я доволен не только результатом. Мы наслаждались игрой, но главное – выигрывать трофеи. Для нас это важно», – сказал главный тренер «Барселоны», которому все-таки разрешили въезд в США.

Такая победа и правда полезна для «Барсы» – команда обновляется (летом уже взяли четырех новичков, Кунде на подходе) и жаждет реальной борьбы за трофеи.

Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» – «Севилья». 13-го «Барса» сыграет с «Райо Вальекано», а 14-го «Мадрид» отправится к «Альмерии».

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Ethan Miller