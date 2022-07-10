Про Семака говорят: «На его месте любой бы побеждал». Это ложь

Колонка Дениса Романцова.

Семак взял восьмой трофей за четыре года, и наезды на него участились.

Александр Мостовой: «Да при чем здесь Семак? Где он был до «Зенита», какое место занимал? Поставь его сейчас в «Урал» – и что, он чемпионом станет? Нет, никогда не станет.

Просто у Семака хороший подбор игроков. В «Зенит» кого угодно тренером поставь – они ниже второго места не будут. Посмотрите, какие люди на скамейке там сидят. Для нашего чемпионата очень сильные. Хотя, как мы знаем, в Европе 3-4 года из группы выйти не могут».

Андрей Канчельскис: «В чем Семак легенда? С такими бюджетом и командой любой тренер стал бы легендой.

Но я поздравляю Семака с титулом, желаю ему удачи. Четыре чемпионства, три Суперкубка… Только эти трофеи ни о чем не говорят».

Не люблю цепляться за слова неустроенных ветеранов. Обычно они вызывают только сожаление. Мостовой еще четыре года назад так утомил всех на «Матч ТВ», что приглашался в эфир, только когда слетали основной гость и пара резервных (а такое было часто).

В девяностые и начале нулевых Семак на его фоне был как сейчас Кучаев рядом с Головиным, а теперь – вон как обскакал. Конечно, обидно.

Но дело-то не в ветеранах. Это вообще популярное мнение (думаю, и в Питере так кое-кто считает): Семак – тренер-пустышка, случайно попал на беспроигрышное место и запросто штампует титулы.

Тоже так думаете? Тогда напомню. Семак – не сын Миллера, не сосед Илюхиной по даче и не партнер Медведева по команде Ночной Хоккейной Лиги.

В 34 года Семак играл за «Рубин» так, что заслужил трансфер в «Зенит» и помог выиграть второе и третье чемпионство в российской истории, а также впервые выйти в плей-офф ЛЧ. Семак играл то опорным, то центральным полузащитником, то левым, то правым вингером и набрал за 3 года достойные для ветерана (к тому же – не железно основного) 13+8.

Дальше он три года помогал Спаллетти, Виллаш-Боашу и Луческу в «Зените», а Капелло и Слуцкому – в сборной. Учился у кого только мог, но не засиживался в помощниках, как Симутенков, а вцепился в первый самостоятельный шанс и за полтора года вывел «Уфу» в еврокубки.

К 2018-му «Зенит» – после Луческу, Манчини и позднего Боаша – разочаровался в иностранных тренерах, и Семак был не единственным, но самым логичным кандидатом на пост тренера.

Как игрок он вошел в историю «Зенита», долго работал в штабе, стал в клубе для всех своим, а как главный тренер сразу добился результата (команда Стоцкого, Пауревича и Аликина в Лиге Европы). Другие свои – Радимов, Зырянов, Симутенков и Горшков – «Уфу» в еврокубки не выводили, другие сильные русские тренеры были заняты, а другие иностранцы рассматривались, но после дико дорогостоящего провала с Манчини казались неуместной авантюрой. Семак шел в богатый и влиятельный, но не доминирующий в РПЛ «Зенит»: до 2018 года выиграли один из шести чемпионатов.

Лидерство клуба в рейтинге бюджетов неизменно уже лет пятнадцать, а влияние – с 2010 года, когда Абрамович покинул наш футбол и РФС стал фактически филиалом «Газпрома»: да, с перерывом на правление Толстых, но важнее не 2012-2015, а 2016-2018, когда «Зенит» был так же богат и влиятелен, но финишировал третьим и пятым.

В чем отличие «Зенита»-2016-2018 от «Зенита» 2018-2022? Жулиано слабее Клаудиньо? Паредес дешевле Вендела? Нет, отличие только в том, что появился Семак, который нашел правильный подход к русским звездам и продавил нужные трансферы.

Мостовой, Канчельскис и еще пара десятков легенд девяностых не заслужили, чтобы самый влиятельный и богатый клуб позвал их антикризисным менеджером, а Семак (всеми поступками 2010-2018) – заслужил.

И, по-моему, не его вина, что ЦСКА покалечился кадровыми метаниями и что в «Локо» со «Спартаком» усилился управленческий хаос, а в «Краснодаре» – тренерский.

Раньше ЦСКА, «Спартак» и «Локо» побеждали в том числе из-за бардака в «Зените». Сейчас – наоборот.

При этом я разделяю многие мнения насчет «Зенита» и Семака.

Мне тоже жаль, что, покупая Халка с Витцелем, замахивались на полуфинал ЛЧ, но перестали выходить и в 1/8.

Меня тоже огорчает, что «Зенит» выиграл четыре чемпионата подряд и выиграет пятый.

Мне тоже грустно, что на скамейке «Зенита» парни, которые в форме какого-нибудь «Оренбурга» спокойно заняли бы шестое место (а с тренером Федотовым, думаю, и второе).

Я не согласен с одним: Семак – не выскочка и не везунчик. А абсолютно заслуженный тренер-победитель.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Нестеров; кадры трансляции «Матч ТВ»; globallookpress.com/Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; Gettyimages.ru/Claudio Villa / Stringer