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Блаттер и Платини победили в суде. Их обвиняли в незаконной выплате 2 млн долларов в 2011-м – прямо перед выборами президента ФИФА

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«Инфантино хочет уничтожить меня».

Пятница принесла большое облегчение бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и экс-президенту УЕФА Мишелю Платини. Суд оправдал их по делу о коррупции. 

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила пару в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении и подделке документов. 

Для Блаттера и Платини запрашивали 18 месяцев условного срока.

«Справедливость наконец восторжествовала после семи лет лжи и манипуляций. Правда вышла на свет. Продолжаю твердить: моя борьба – против несправедливости. Я выиграл первый матч», – заявил Мишель.

Большие неопрятности начались в 2015 году. Тогда Министерство юстиции США организовало масштабное расследование взяточничества и отмывания денег в ФИФА. Платини и Блаттера обвинили в коррупционных схемах, они лишились высоких должностей. После серии апелляций швейцарец остался без права на футбольную деятельность на шесть лет и 10 месяцев, а Платини – на 4 года (в 2019-м дисквалификация истекла). Причем Блаттер за это время словил еще одну – 6 лет за незаконные премии близкому окружению.

В чем конкретно обвиняли Блаттера и Платини?

В 2011 году они организовали выплату двух миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов) якобы за консультационные услуги, которые оказывал Платини с 1998-го по 2002-й. На тот момент Блаттер уже занимал пост президента ФИФА, а Мишель был одним из его советников. Платеж на 2 млн провели по официальным каналам, поэтому еще 229 тысяч франков отошли в социальные фонды.

Почему всех смутил этот платеж? Все из-за разницы во времени. Работа, которой занимался Платини, была завершена в 2002 году, а деньги пришли только через девять лет – как назло, прямо перед президентскими выборами, об участии в которых он какое-то время размышлял. Получив деньги, Мишель не стал баллотироваться и поддержал Блаттера.

«В 1998-2002 годах я получил только часть от оговоренной зарплаты. Тогда ФИФА проинформировала меня о том, что не сможет выплатить всю сумму. Но я никогда не сомневался, что остаток в итоге будет выплачен», – говорил Платини в конце сентября 2015-го.

Блаттер утверждал, что в те годы Платини получал 300 тысяч швейцарских франков в год – больше ФИФА не могла позволить из-за финансовых проблем. И потому ему причитался остаток, о выплате которого функционеры якобы договорились устно. 

***

«Хочу защитить свою честь. Когда я пришел в ФИФА, ничего не было. Когда ушел, это была международная организация, солидная как в экономическом, социальном, так и в культурном плане, и даже в политическом.

Не знаю, почему Инфантино (нынешний глава ФИФА – Sports.ru) столь не благодарен ко мне. Он даже пытается искусственно завести против меня дело. Он хочет уничтожить не только меня, но и все, что я сделал [для ФИФА], потому что он думает, что справляется лучше», – утверждал Блаттер. 

Платини уверял, что запущенное дело было попыткой отсечь его от участия в президентских выборах ФИФА в 2015-м.

И если 86-летний Блаттер по-прежнему остается вне футбола, то отбывший бан 67-летний Платини наверняка мечтает о возвращении. 

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Фото: globallookpress.com/Michela Locatelli, Franz Waelischmiller/SVEN SIMON

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