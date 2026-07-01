Франция, Норвегия и Мексика прошли в 1/8, Мбаппе обогнал Клозе по голам на ЧМ, российских фигуристов допустили в нейтральном статусе, Леброн покидает «Лейкерс» и другие новости

1. На ЧМ-2026 сборная Франции без проблем прошла Швецию в 1/16 финала – 3:0. Килиан Мбаппе сделал дубль и обогнал Мирослава Клозе по голам на ЧМ – теперь впереди только Лионель Месси (а на текущем турнире француз уже и догнал аргентинца). Норвегия обыграла Кот-д′Ивуар (2:1) благодаря точному удару Холанда на 86-й минуте, а у Эрлинга новое достижение: самые быстрые 60 голов за сборную со времен Герда Мюллера. Мексика победила Эквадор (2:0): у Киньонеса гол и ассист на Хименеса, Инкапиэ удалили за прикрытый рот в концовке. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с Англией или ДР Конго.

2. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе с сезона-2026/27, но только тех , кто не проходит военную службу, не принимал участия в конфликте на территории Украины или не поддерживал его. Количество квот будет зависеть от результатов и рейтинга, но в первый сезон их всего по одной в каждом виде на чемпионатах Европы и мира. Аделия Петросян и Петр Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU в случае снятия кого-либо из уже заявленных спортсменов.

3. Первый круг мужского «Уимблдона» сумели пройти Хачанов, Зверев, Бублик, Де Минаур, Фриц, Димитров, а вот Вавринка и Шелтон вылетели. В женском турнире Шнайдер, Самсонова, Блинкова, Рыбакина, Швентек, Анисимова вышли во 2-й круг, Корнеева, Свитолина выбыли. 44-летняя Серена Уильямс провела и проиграла первый матч в одиночке за 1396 дней – ее соперницей была 20-летняя Майя Джойнт.

4. Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе НБА – руководство уведомлено. Еще один громкий переход лета – обмен Кавая Ленарда в «Торонто» на Брэндона Ингрэма, Грэйди Дика и драфт-пики.

5. Футбольные трансферы: «Спартак» объявил об уходе Антона Заболотного, так и не забившего за целый сезон, «Милан» приобрел Гонсалу Рамуша за рекордную для себя сумму, а «Интер» расстался с Яном Зоммером.

6. Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной в 1/16 финала ЧМ. В Гааге полиция разгоняла толпу водометами (а на полицейских-мотоциклистов было совершено нападение ), в Амстердаме люди в масках оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. Роналд Куман тем временем ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов.

7. Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Джонатану Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере – и он потерпел неудачу. Команду теперь ждут перестановки: Юлиана Нагельсманна наверняка уволят , а на его место может прийти Юрген Клопп.

8. Павел Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 77 млн долларов.

9. Журналист Нобель Арустамян оплатил счет в ресторане блогерше Селин Депт и устроил с ней футбольный челлендж: кто больше начеканит мяч. Девушка победила, набив 6 раз.

10. «Атлетико» подал на «Барселону» жалобу в ФИФА и RFEF за переговоры с Хулианом Альваресом и добивается ее наказания. «Блауграна» тем временем думает сделать мадридцам предложение на сумму 130 млн евро и демонстрирует , в какой форме аргентинец сможет поиграть.

11. Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями: «Верни деньги и уходи!» Хон Мен Бо подал в отставку после провала на ЧМ.

12. В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот, а вот за демонстративный уход с поля футболистов ждет удаление.

13. Выяснилось , что Месси – худший по среднему пробегу среди всех 618 полевых футболистов, сыгравших 90+ минут на групповом этапе ЧМ. При этом 39-летний аргентинец – один из двух лучших бомбардиров турнира.

Цитаты дня

Александра Трусова: «У меня давно не было такого предвкушения от сезона. Чувствую, будет как минимум интересно»

Мостовой о Возинье: «Подписалось на него 15 млн человек, но что с ними делать? Если бы я поехал на ЧМ в лучшей форме и забил красивый гол, на меня бы подписалось больше 15 млн»

Ван Хойдонк недоволен, как Нидерланды били пенальти с Марокко: «Отвращение от этих идиотских вещей. Поставь мяч, разбегись и пробей. У вас тренер забил 1423 пенальти за карьеру»

Федерация фигурного катания Литвы о допуске россиян: «Решение принято без совести, надежды и уважения к тем, кто продолжает бороться за свободу»

Юлиан Нагельсманн: «Германия больше не входит в число первоклассных сборных. Я разочарован»

Кокорин о «Зените»: «Кричалка про «позор российского футбола» – неправда. Это единственный клуб, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. Чемпионов везде не любят»

ISU о том, почему спортсмены из США и Израиля могут выступать с флагом: «Рекомендации МОК не предусматривают санкций в отношении атлетов не из России и Беларуси»

Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»

Асхабадзе о пиве: «Любой болельщик придет на стадион пьяным, если захочет. Не вижу предпосылок к тому, что при разливе пива на аренах увеличится число дебоширов»

Евгений Кузнецов: «Лет 5 еще поиграю точно. У меня мечта в ВХЛ закончить карьеру. В КХЛ меня никто не берет, говорят: «Нам хоккеисты не нужны, нам нужны пай-мальчики»

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