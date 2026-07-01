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  4. Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Надеюсь на это. Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»

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Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Надеюсь на это. Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»
Ямаль об Альваресе: он может прийти в лучший клуб мира и жить в лучшем городе.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико». Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира. 

«Сейчас я об этом особо не думаю, но надеюсь, что это произойдет, потому что он отличный игрок. Если он придет, мы примем его с распростертыми объятиями.

На мой взгляд, он перейдет в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперед!» – сказал Ямаль в интервью El Larguero.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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Комментарии

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Жаль Ла Масия не выпускает топ 9-к, лучше бы этой проблемой занялись, чем тратить по 130 млн на игрока, который по несколько месяцев не забивает, будет вторым Ферраном.
ОтветZoidberg3
Жаль Ла Масия не выпускает топ 9-к, лучше бы этой проблемой занялись, чем тратить по 130 млн на игрока, который по несколько месяцев не забивает, будет вторым Ферраном.
Даже у Феррана не было таких сухих серий за последние время как у Альвареса в прошлом сезоне. Более того, Ферран даже забил во всех турнирах в прошлом сезоне больше него, несмотря на то что играл меньше, а когда Рафинья был здоров, так и вовсе только на самую концовку выходил. Так что покупка этого арга - очередной выброс денег на ветер.
ОтветZoidberg3
Жаль Ла Масия не выпускает топ 9-к, лучше бы этой проблемой занялись, чем тратить по 130 млн на игрока, который по несколько месяцев не забивает, будет вторым Ферраном.
Будут тратить как сказал Атлетико 150
130 млн за Альвареса? Камон!!! Я могу понять, что 130 млн сейчас стоит Майкл Олисе, но точно не Альварес.
ОтветМаксим Седов
130 млн за Альвареса? Камон!!! Я могу понять, что 130 млн сейчас стоит Майкл Олисе, но точно не Альварес.
Сейчас за 130 млн могут купить и Майкла Оуэна, мир давно сошел с ума из-за трансферов, вопрос только в том, кто первым выложит за игрока 1 млрд
ОтветМаксим Седов
130 млн за Альвареса? Камон!!! Я могу понять, что 130 млн сейчас стоит Майкл Олисе, но точно не Альварес.
130? Олисе сейчас, особенно если Франция возьмёт титул, будет стоить все 300!
Альваро, конечно, круче Феррана, но 130 млн это оверпрайс безусловно, но все будет зависеть от его игры, будет забивать и раздавать, все забудут про стоимость
Уже дружбана Уильямса дождался )))
Не нужен Альварес Барселоне, это очередной Гризман и Коутиньо, деньги на ветер
Ямалю нужно быть поосторожнее со словами, а то и на него Атлетико подаст в суд за давление на Альвареса и принуждение того к переходу в Барсу:))
Заболотный свободен, Барса не спи
надеюсь Ямаль уже себя покажет на ЧМ во всей красе, как другие звезды, что-то отстаёт он от них.
футболист стоит столько, сколько за него готовы заплатить.
можно хоть пол миллиарда стоить, только толку если некому за такие деньги купить.
раз есть дурачки, которые готовы дать 130 за Альвареса, значит он стоит 130, даже если сам этот факт пробивает на абсурдный смех.
так устроен рынок
Это тот самый "лучший город в мире" где телефон надо привязывать к руке?😏
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