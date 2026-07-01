Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Надеюсь на это. Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»

Ямаль об Альваресе: он может прийти в лучший клуб мира и жить в лучшем городе.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Ранее сообщалось , что сине-гранатовые могут предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико ». Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира.

«Сейчас я об этом особо не думаю, но надеюсь, что это произойдет, потому что он отличный игрок. Если он придет, мы примем его с распростертыми объятиями.

На мой взгляд, он перейдет в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперед!» – сказал Ямаль в интервью El Larguero.