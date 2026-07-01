Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Надеюсь на это. Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»
Ямаль об Альваресе: он может прийти в лучший клуб мира и жить в лучшем городе.
Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере Хулиана Альвареса в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико». Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира.
«Сейчас я об этом особо не думаю, но надеюсь, что это произойдет, потому что он отличный игрок. Если он придет, мы примем его с распростертыми объятиями.
На мой взгляд, он перейдет в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперед!» – сказал Ямаль в интервью El Larguero.
Верите в честность Алжира против Австрии?35261 голос
Да!
Нет!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
можно хоть пол миллиарда стоить, только толку если некому за такие деньги купить.
раз есть дурачки, которые готовы дать 130 за Альвареса, значит он стоит 130, даже если сам этот факт пробивает на абсурдный смех.
так устроен рынок