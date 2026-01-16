  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной

0
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

Матчи очередного игрового дня пройдут на ЧМ-2026.

В 1/16 финала Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия – с Сенегалом, США встретятся с Боснией и Герцеговиной.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 20:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Бельгия
Не начался
Логотип гостевой команды
Сенегал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала

Верите в честность Алжира против Австрии?35197 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
результаты
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль что Конго вряд ли встретится с бельгийцами.. Вот это была бы мотивация с учётом исторических нюансов
Ответtalyanov.artem
Жаль что Конго вряд ли встретится с бельгийцами.. Вот это была бы мотивация с учётом исторических нюансов
Они могут только в финале, шансов минус ноль
Ответtalyanov.artem
Жаль что Конго вряд ли встретится с бельгийцами.. Вот это была бы мотивация с учётом исторических нюансов
бельгийцы бы не праздновали голы в ворота "бывшей команды"))
Англия должна пройти и зарубиться с Мексикой
США как хозяева и более атакующая команда тоже должны свое взять
А вот Бельгия Сенегал не могу понять, старые бельгийцы или мощные африканцы)
Ответzamzam
Англия должна пройти и зарубиться с Мексикой США как хозяева и более атакующая команда тоже должны свое взять А вот Бельгия Сенегал не могу понять, старые бельгийцы или мощные африканцы)
Бельгия - Сенегал может пойти по известному и популярному сценарию: ничья, пенальти, Бельгия домой.
Ну что,
- Англия в муках 1-0,
- США легко 3-0,
- Бельгия с Сенегалом пассивно 1-1 с лотереей
?
Радует что все супер звезды (почти все) в порядке и забивают на этом ЧМ.
ОтветКабаниус
Радует что все супер звезды (почти все) в порядке и забивают на этом ЧМ.
Комментарий скрыт
ОтветКабаниус
Радует что все супер звезды (почти все) в порядке и забивают на этом ЧМ.
Соперники пока слабые, можно пофеерить
Сенегал выглядит вполне себе фаворитом, у Бельгии только вратарская линия однозначно сильнее.
Боснийцы могут упереться и даже уйти в допы, но все же штаты должны дожать.
Англия не испытает никаких проблем
ОтветНагрузки Сборной
Сенегал выглядит вполне себе фаворитом, у Бельгии только вратарская линия однозначно сильнее. Боснийцы могут упереться и даже уйти в допы, но все же штаты должны дожать. Англия не испытает никаких проблем
Насчет Англии вопрос, кстати. Запросто может быть ремейк матча с Ганой. Вот бы Конго еще гол как-нибудь забил, чтобы увидеть весь потенциал Англии.
ОтветНагрузки Сборной
Сенегал выглядит вполне себе фаворитом, у Бельгии только вратарская линия однозначно сильнее. Боснийцы могут упереться и даже уйти в допы, но все же штаты должны дожать. Англия не испытает никаких проблем
фактор Куртуа может и решить, вы верно подметили. Всё таки у Сенегала в атаке такие бревна как Джаксон, и Куртуа может спокойно потащить, а уж в контре Лукакич и де Брюйне что нибудь организуют.
Англия и Конго будут от обороны держисрачиной страдать.
"То еще зрелище" для любителей футбола.
Плюс матч ранний, там еще жара во всю будет.
Вообще не удивлюсь если Тухельщина отлетит, Конго забьет с какого-нибудь углового, а дальше всё... у Кейна тут нет Олисе в подмастерьях, а Фодена и Палмера Тухлый не взял. Рэшфорд и Сака бесполезны против таких же аналогов себя на позициях защитников Конго.
Конго вперед!
Англичане конечно выиграют, тогда матч Мексика &Англия в 1/8 приобретает повышенный интерес. Также нет сомнений, что хозяева уверенно пройдут боснийцев. Бельгия&Сенегал, вообще трудно представить, какой футбол они покажут, как и гадать, кто победит. Нет уверенности ни в одной из этих команд.
Притоплю за бошняков
Главная вчерашняя футбольная новость ;Отскок мяча от Холанда и его изумление от случившемся.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Мои прогнозы на матчи ЧМ сбываются на 95%. Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось»
1 минуту назад
«Атлетико» и Коке продлили контракт до лета 2027 года. Хавбек проведет 18-й сезон в клубе
10 минут назад
«Интер» продлил контракт с 37-летним Мхитаряном до 2027 года
12 минут назад
Талалаев пришел к Смолову на подкаст: топ-клуб «Балтика», мечта о Лиге чемпионов, работа с сыном и Слуцкий
32 минуты назадВидеоСпортс"
Каманцев о том, что в России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот: «У нас проблема расизма в целом неактуальна. Есть опасения, что это правило может создать почву для провокаций»
35 минут назад
Златан о сборной Франции: «У них в атаке 3 лучших игрока мира из пяти – Дембеле, Олисе и Мбаппе. Еще два – Холанд и Ямаль, Месси – на другом уровне»
36 минут назад
«Балтика» обсуждает с «Зенитом» аренду Латышонка на случай ухода Бориско в ЦСКА. Альтернативный вариант – Чагров из «Ротора» (Иван Карпов)
43 минуты назад
Глава РФС Дюков о переходе в Азию: «Это не имеет смысла. В ближайшее время будет постепенное снятие бана со сборных разных возрастов»
50 минут назад
Патрис Эвра: «Россия всегда мне нравилась. Русские – такие же сумасшедшие, как я, а всегда веселые. У нас много общего»
58 минут назад
Майкл Оуэн: «Франция показала мастер-класс в матче со Швецией. Они остаются лучшей командой в мире с большим отрывом»
сегодня, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорин о Дуране в «Зените»: Классный футболист, видел его взаимодействия с Роналду. Может, ему просто в РПЛ не зашло, и он решил не напрягаться»
1 минуту назад
«Брайтон» купил вингера сборной Португалии U21 Регу у «Бенфики» за 3,5 млн евро
20 минут назадФото
Ямаль об игроках, которые ему нравятся: «Месси, очевидно. Винисиус, еще Сайбари отлично играет. С Неймаром делил бы раздевалку»
22 минуты назад
«Родина» снова арендовала Бессмертного у «Динамо» до конца сезона – с правом выкупа
сегодня, 12:51
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Второй лиги, «Зенит» против «Динамо» Махачкала
сегодня, 12:51
«Марсель» возглавил экс-тренер «Лилля» Женезьо
сегодня, 12:47
«Ювентус» покупает форварда «Дженоа» Эхатора за 16+2 млн евро. В сделку включат защитника туринцев Пучку
сегодня, 12:34
Агент Кокорина: «Из РПЛ пока нет предложений, ждем. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны»
сегодня, 12:04
Олисе уступает лишь Пеле по ассистам за один ЧМ (5). У бразильца было 6 в 1970 году
сегодня, 11:45
«Динамо» Махачкала арендовало Апшацева у «Рубина» с правом выкупа. У хавбека 46 минут в прошлом сезоне РПЛ
сегодня, 11:30Фото