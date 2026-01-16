ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной

На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

Матчи очередного игрового дня пройдут на ЧМ-2026.

В 1/16 финала Англия сыграет с ДР Конго , Бельгия – с Сенегалом , США встретятся с Боснией и Герцеговиной.

ЧМ-2026

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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