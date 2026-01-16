ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.
Матчи очередного игрового дня пройдут на ЧМ-2026.
В 1/16 финала Англия сыграет с ДР Конго, Бельгия – с Сенегалом, США встретятся с Боснией и Герцеговиной.
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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США как хозяева и более атакующая команда тоже должны свое взять
А вот Бельгия Сенегал не могу понять, старые бельгийцы или мощные африканцы)
- Англия в муках 1-0,
- США легко 3-0,
- Бельгия с Сенегалом пассивно 1-1 с лотереей
?
Боснийцы могут упереться и даже уйти в допы, но все же штаты должны дожать.
Англия не испытает никаких проблем
"То еще зрелище" для любителей футбола.
Плюс матч ранний, там еще жара во всю будет.
Вообще не удивлюсь если Тухельщина отлетит, Конго забьет с какого-нибудь углового, а дальше всё... у Кейна тут нет Олисе в подмастерьях, а Фодена и Палмера Тухлый не взял. Рэшфорд и Сака бесполезны против таких же аналогов себя на позициях защитников Конго.
Конго вперед!