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«В Турции на каждом шагу пытаются обмануть». Муки первого русского форварда «Фенербахче» Владимира Бесчастных

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Жуткие полгода звезды «Спартака» начала 90-х.

Весной 1992-го юный Владимир Бесчастных забил два мяча ЦСКА в победном финале Кубка, а через пару лет ушел в бременский «Вердер» – за 800 тысяч долларов.

Столько же президент «Спартака» Андрей Червиченко требовал за 28-летнего Бесчастных в начале 2003-го – хотя Владимир, вернувшись в Москву летом 2001-го, подписал 1,5-годичный контракт и считал себя свободным агентом. О чем и сообщил боссам «Фенербахче», когда прилетел в Стамбул на медосмотр.

«Только сошел с трапа самолета – сразу налетели [репортеры], – вспоминал Бесчастных. – Микрофоны, фотовспышки… Я такого и не видел прежде. Дальше несколько телекамер снимали, как у меня брали кровь на медобследовании! Доктор уши-зубы смотрит, а они трансляцию ведут для клубного телевидения. Мне такое реалити-шоу не по душе пришлось».

Но шоу продолжалось: спортивный директор «Фенера» Садеттин Саран узнал о приложении к спартаковскому контракту Бесчастных, по которому все же требовалось заплатить 800 тысяч долларов, и в последний день трансферного окна – 31 января 2003-го – прилетел в Москву.

Червиченко с директором Шикуновым туркам не доверяли и требовали наличные, поэтому назначили встречу в офисе турецкого банка у Театра Эстрады, куда приехали с вооруженными людьми из службы безопасности «Спартака».

Москвичи внимательно проверили банкноты и согласовали трансфер, но дальше засомневались турки – из-за поддельной подписи президента «Спартака».

Позже Червиченко не исключил, что расписаться за него мог и Шикунов и что не все деньги оказались на счету «Спартака».

За полгода в Турции Бесчастных ни разу не получил оговоренную зарплату

Но этом потом, годы спустя, а через полторы недели после встречи у Театра Эстрады тренер «Фенербахче» Огуз Четин выпустил Бесчастных в центре атаки против «Анкарагюджю». Сначала из глубины его поддерживал Ариэль Ортега, а в последние полчаса Сергей Ребров, но Владимир все равно не забил – 0:0.

К тому времени Бесчастных уже узнал от хорвата Рапаича и серба Митровича, что у «Фенера» проблемы с деньгами.

«Я думал – такой клуб, все нормализуется, – признался Владимир в интервью «КП». – Щас-с-с! За все время, что я в «Фенербахче» провел – нормальную зарплату (вовремя, и в оговоренном размере) не получил ни разу!

Почти полгода завтраками кормили. Если и выплачивали, то смешные суммы. Аванс – не аванс, премия – не премия. Не поймешь что!

Пыль в глаза пускали, а на деле – пшик. Из-за этого многие ребята и уехали. Как играть в таких условиях?»

Сидя на скамейке, Бесчастных понимал: если выйдет – не поможет

Во втором матче – с «Газиантепспором» (2:0) – Бесчастных выдал голевой пас Тунджаю Шанлы, но вскоре «Фенер» на девять матчей забыл о победах. В ходе провальной серии тренера Четина сменил 67-летний Тамер Гюней.

По словам Бесчастных, Гюней сделал в «Фенере» неоправданную ставку на молодежь:

«Турки ждали, что мы с Ребровым в каждом матче будем по пять штук закладывать, – жаловался форвард. – А как забьешь, если в «Фенербахче» каждый играл сам за себя! Наши молодые звезды – здоровья-то много – брали мяч и тащили через все поле в одиночку. Марадонами себя мнили.

Никакой игры в пас! Раздражал такой футбол жутко. Не игра – муравейник. А народ на трибунах хлопал – мол, индивидуальное мастерство, красота. Но команда-то с этой красотой горела из матча в матч!

Бывало, сидел на скамейке и понимал – даже, если выйду, ничем помочь не смогу. Не мое это было».

Единственный мяч в турецкой лиге Бесчастных забил «Денизлиспору» после выхода на замену – вместо 20-летнего Семиха Шентюрка.

Но следующий матч – с «Бешикташем» – все равно начал в запасе, вышел лишь в середине второго тайма и уже не изменил счет 0:2.

Ради возвращения в Россию Бесчастных простил «Фенеру» долги

В Турции Бесчастных не понравилось – с трибун летели телефоны и даже ботинки, а болельщики критиковали после поражений в ресторанах.

«Турция – специфическая страна, – заключил Владимир в интервью «КП». – На каждом шагу пытаются обмануть. Заправки, ларьки, рынки… Везде надо быть начеку, никому доверять нельзя.

Помню, принесли чек на оплату жилья (мы снимали дом в азиатской части Стамбула). Смотрю телефонные счета, а там такая сумма набежала! «Как же так? – думаю, – Я ж вроде в Австралию не звонил». Приглядываюсь. Так и есть – абсолютно левые номера телефонов!»

Летом 2003-го Бесчастных вернулся в Москву. Надеялся на возвращение в «Спартак», а «Фенербахче» – на возвращение хотя бы 400 тысяч долларов. Но Червиченко не заплатил.

«В тот момент я доверился не Алексею Касаткину, который вел мои дела после «Вердера», а малознакомому немцу навешавшему мне лапши на уши, – признал Бесчастных. – Более того, он еще пытался получить комиссионные не только с клуба, но и с меня. А когда настали трудные времена выяснения отношений с руководством клуба, и вовсе пропал».

Новый тренер «Фенера» Кристоф Даум добился, чтобы игрокам платили вовремя. Бесчастных к тому времени ушел в «Кубань» – ради перехода в команду первой лиги он простил туркам все долги.

Фото: Gettyimages.ru/Vladimir Rys; fenerbahce.org

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