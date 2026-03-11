Тудор после 2:5 от «Атлетико»: «Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто»

Игор Тудор после 2:5 от «Атлетико»: я подхожу на роль тренера «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о своей работе после поражения от «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оно стало для «шпор» 6-м подряд во всех турнирах – антирекорд клуба . При хорватском специалисте команда проиграла все 4 матча с общим счетом 5:14.

«Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто.

Все это должно решаться внутри клуба. Я не собираюсь говорить об этом с журналистами», – сказал Тудор.

