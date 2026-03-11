  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
28

Тудор после 2:5 от «Атлетико»: «Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о своей работе после поражения от «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Оно стало для «шпор» 6-м подряд во всех турнирах – антирекорд клуба. При хорватском специалисте команда проиграла все 4 матча с общим счетом 5:14. 

«Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто.

Все это должно решаться внутри клуба. Я не собираюсь говорить об этом с журналистами», – сказал Тудор. 

Ну теперь-то Тудора погонят из «Тоттенхэма»?

Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ – Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Криса Коулина
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoИгор Тудор
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, кто еще может вывести ТТХ в шип. Только Тудор, Мостовой и Гарри Невилл. Другие не справятся
Ответ deadjoker
Тудор действительно может выиграть с Тотнемом лигу в следующем сезоне
Но есть нюанс
Ответ deadjoker
Адиев готов конкурировать
Ты объясни зачем ты поставил резервного кипера на 1/8 ЛЧ против Атлетико?Что это за ноу-хау ?
Ответ Александр Охотко
Всё делает, чтоб быстрее срубить неустойку и вернуться назад в Италию, но руководство не понимает походу.
Ответ Александр Охотко
Он просто придерживается правила - в чемпионате играет основной вратарь, в кубках - резервный.
подходишь подходишь, как и тотенхэм для чемпионшипа. вам там будет хорошо. а с тобой они там точно окажутся.
Старая добрая школа инфоцыганства и лысого шарлатанства. 🤣😁
назревает новый вызов для Почеттино в Тоттенхэме - выводить из шипа обратно в АПЛ
Объяснить это невозможно. Кем нужно быть, чтобы назначить Тудора?? Да ещё в такой ситуации
Ответ Dvin
Там как будто очередь стояла возглавить тонущий тоттенхэм с половиной состава в лазарете
Ответ Dvin
А кто у них сейчас руководит то? Леви же слился вроде
Не верю, что мешок картошки покажет результат хуже Тудора
Кстати, и я сейчас не шучу. Надо брать Дача если хотят избежать вылета. С этим румыном каши не сваришь.
Ответ Amalfitano
Скоро освободится другой румын - Кристиан Киву. Нужно подождать
Сейчас даже дворник дядя Вова подойдет на роль тренера Тоттенхэма, команда все равно не играет
В чемпионшипе решайте проблемы дальше
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
18 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
44 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
44 минуты назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
57 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
22 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
36 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
37 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
52 минуты назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем