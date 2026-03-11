  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о «Спартаке» и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны»
25

Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о «Спартаке» и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны»

Владелец «Акрона» – Дзюбе: не время рассуждать о возвращении в «Спартак».

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказал недовольство словами форварда команды Артема Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак». 

Ранее 37-летний форвард сказал: «С удовольствием вернусь в «Спартак», если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

Также он допустил, что  клуб из Тольятти может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ. Сейчас команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх. 

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны.

Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», – сказал Морозов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Odds.ru
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
Павел Морозов
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чувака можно понять. Он платит Дзюбе за игру, а Рукаку ведёт себя как Джордан.
Ответ Amalfitano
Чувака можно понять. Он платит Дзюбе за игру, а Рукаку ведёт себя как Джордан.
Остросюжетный триллер, в котором в «Акроне» встречаются Чувак, Дзюба, Рукаку и Джордан. А потом неожиданная развязка и оказывается, что все они — одно целое
Ответ Amalfitano
Чувака можно понять. Он платит Дзюбе за игру, а Рукаку ведёт себя как Джордан.
3 раза ломает себе член?
Умный человек поймет посыл начальства и начнет выполнять прямые обязанности, но ведь тут Дзюба, думаю скоро мы услышим ответ звезды руководству.
У рукаку язык длинный
Это он сейчас, уже 37-летний, натеребонькался так сказать, но так и не смог элементарным приличием овладеть. Представляете, что он выдавал в Спартаке Валере?😂
Владельца клуба понять можно ... Дзюба то чешет языком после проигранного матча, когда команда в трех очках от зоны стыков. Тут надо думать - как максимум очков набрать в оставшихся 10 турах, а не языком чесать о своих грандиозных перспективах ...
ну штош...летом Артемон покинет Акрон и из него в 158-й раз польётся гуано
Ну всё, после ухода Дзюба и про этого руководителя гадостей наговорит
У Дзюбы всегда все циклично- оптимизм, душа команды, болелы на руках носят, недовольство , конфликт и все пропало: гипс снимают- клиент уезжает!
А что Акрон все снимается с пробега?
Дзюба скоро скандал устроит, как с Локо
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
