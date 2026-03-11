Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о «Спартаке» и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны»

Владелец «Акрона» – Дзюбе: не время рассуждать о возвращении в «Спартак».

Владелец «Акрона » Павел Морозов высказал недовольство словами форварда команды Артема Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак».

Ранее 37-летний форвард сказал: «С удовольствием вернусь в «Спартак» , если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

Также он допустил, что клуб из Тольятти может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ . Сейчас команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны.

Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», – сказал Морозов.