  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тарханов о Мостовом: «У Сашки есть потенциал стать хорошим тренером. Надо поработать во Второй лиге или с детьми. Ничего страшного нет, Романцев 4 года был в «Красной Пресне»
25

Александр Тарханов: Мостовому надо идти работать в Первую или Вторую лигу.

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов считает, что Александру Мостовому стоит начать тренерскую карьеру со Второй лиги. 

«Мостовому надо идти поработать во Вторую лигу, Первую лигу или с детьми. Ничего страшного в этом нет. Олег Иванович Романцев четыре года работал в «Красной Пресне» из Второй лиги.

Потом год тренировал в Первой лиге «Спартак» Орджоникидзе. Только потом уже был московский «Спартак».

Понятно, что у Сашки уже возраст, но попробовать надо. Надо посмотреть на тренировочный процесс, чтобы был прогресс футболистов. У Мостового есть потенциал стать хорошим тренером», – сказал Тарханов. 

Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять «Спартак». Абсурд»

Мостовой о тренерах РПЛ: «Один бухгалтер, другой двери на базе открывал, третий аналитикой занимался. Это как я пойду к хирургу, а там художник, который одну книгу по медицине прочитал»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Тарханов
logoСоветский спорт
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoВторая лига А
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак Владикавказ
logoОлег Романцев
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком тяжела корона
Ну кого мы обманываем? И зачем? Романцев в 52 уже закончил тренировать, а Мостово в 57 еще не начал. И уже не начнёт. 😁
Офигеть конечно.. я когда мелкий был, всегда казалось, что Романцев старый. А всего-то около 50 было
Под 60 самое то начинать
Да хватит его жалеть, нет там потенциала, человек не планирует работать, он уже профессиональный тролль
Да не будет он нигде работать! Он же сам как-то сказал что хочет просто сидеть на тренерской скамейке и получать деньги
Романцев поэтому и тренировал во второй и первой лиге, что не было у него такой карьеры как у Мостового. Он же не зря 20 лет на высочайшем уровне играл, а сейчас ему предлагают идти детей тренировать, пока Абаскали будут в Спартаках
я бы сильно поспорил по поводу "не было такой карьеры". У Романцева даже бронза ОИ есть, плюс легенда Спартака как игрок, а то, что в европах не поиграл, так время такое было, невыездное
Думаю, это был сарказм.
Сашке это нафиг не нужно
вот это было бы зрелище
Романцев не был царем, а тут такое дело…
Романцеву тогда 30 с небольшим было, а Сашке 60 скоро. Да, и не в этом дело: хотел бы, уже давно тренировал бы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
