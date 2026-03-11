Тарханов о Мостовом: «У Сашки есть потенциал стать хорошим тренером. Надо поработать во Второй лиге или с детьми. Ничего страшного нет, Романцев 4 года был в «Красной Пресне»

Александр Тарханов: Мостовому надо идти работать в Первую или Вторую лигу.

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака » Александр Тарханов считает, что Александру Мостовому стоит начать тренерскую карьеру со Второй лиги.

«Мостовому надо идти поработать во Вторую лигу, Первую лигу или с детьми. Ничего страшного в этом нет. Олег Иванович Романцев четыре года работал в «Красной Пресне» из Второй лиги.

Потом год тренировал в Первой лиге «Спартак» Орджоникидзе. Только потом уже был московский «Спартак».

Понятно, что у Сашки уже возраст, но попробовать надо. Надо посмотреть на тренировочный процесс, чтобы был прогресс футболистов. У Мостового есть потенциал стать хорошим тренером», – сказал Тарханов.

