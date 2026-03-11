  • Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской «Спартак»
10

Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской «Спартак»

Дмитрий Губерниев: Дзюба возглавит «Спартак» Кострома, в московском – Мостовой.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании форварда «Акрона» Артема Дзюбы возглавить московский «Спартак».

Ранее Дзюба сказал о возможном назначении: «В принципе готов. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как «Спартак» наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придется возглавить костромской «Спартак».

Артем – хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьезно отнесется к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.

По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», – сказал Губерниев.

Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Спасибо, нам не надо!
Ответ Westnik
Спасибо, нам не надо!
👍👍👍
Вякнуть ради вякнуть. Ни смысла, ни юмора, как бы сабжу ни видился он. Просто вякнуть. Журнализд!
Артем, если ты это читаешь и переживаешь на счет трудоустройства после окончания карьеры, то могу взять тебя продавцом к себе в магазин.
не надо ехать в Кострому. все будет хорошо.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Артем, если ты это читаешь и переживаешь на счет трудоустройства после окончания карьеры, то могу взять тебя продавцом к себе в магазин. не надо ехать в Кострому. все будет хорошо.
Зп продуктами?
Димон ненужен в Спартаке рукоблуд ни при каких обстоятельствах и условиях 😤😤😤
Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»
Артем Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал»
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
Дзюба о «Спартаке»: «Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно»
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
