Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской «Спартак»

Дмитрий Губерниев: Дзюба возглавит «Спартак» Кострома, в московском – Мостовой.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании форварда «Акрона» Артема Дзюбы возглавить московский «Спартак».

Ранее Дзюба сказал о возможном назначении: «В принципе готов . Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как «Спартак» наконец возглавит Александр Мостовой , который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придется возглавить костромской «Спартак».

Артем – хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьезно отнесется к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.

По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», – сказал Губерниев.

