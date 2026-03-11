Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской «Спартак»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании форварда «Акрона» Артема Дзюбы возглавить московский «Спартак».
Ранее Дзюба сказал о возможном назначении: «В принципе готов. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».
«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как «Спартак» наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придется возглавить костромской «Спартак».
Артем – хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьезно отнесется к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.
По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», – сказал Губерниев.
Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей»
