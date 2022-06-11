Два тайма по чистых 30 минут, желтая – это временное удаление, ауты – ногами. Новые правила футбола для теста во 2-й лиге Нидерландов 😱

Как вам?

В Нидерландах назревает смелый эксперимент: там настроены протестировать новые футбольные правила на близком к высшему уровне. Королевский футбольный союз (KNVB) нацелился на второй дивизион в иерархии – сильнее только Эредивизи.

Идеолог изменений – Ян Дирк ван дер Зе, главный по любительскому футболу в стране. Он предупреждает: «Если вы приносите инновации в футбол, вам придется иметь дело с двумя типами болельщиков: романтиками, которые руководствуются ностальгией и сантиментами и предпочитают оставить все как есть, и теми, кто открыт для изменений, способных сделать игру привлекательнее и справедливее. Хорошо известно, что УЕФА и ФИФА, как правило, уклоняются от изменений, потому потребуется серьезное лоббирование, прежде чем мы сможем начать ».

Предполагаемый старт – сезон-2023/24. Ван дер Зе и его соратники заверяют, что готовят изменения в связке с клубами. Но пока это только проект, без одобрения со стороны IFAB (отвечают за футбольные правила) и ФИФА с УЕФА дело не сдвинется.

Что конкретно предлагают изменить?

Предложения по пунктам на сайте KNVB описал сам Ван дер Зе. Он подчеркнул: новшества обкатывали с 2017 года в матчах любителей и в турнирах молодежных команд.

• Можно вводить ауты ногами или сразу начинать дриблинг из-за боковой. Здесь точно будет рад Арсен Венгер, глава отдела глобального развития ФИФА. Он считает, что сама по себе процедура играет на руку защитникам. Правда, Арсен выступал за возможность вводить мяч ногой только на своей половине поля, голландцы расширяют правило на все поле.

«Я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды в поле 9 игроков, а у соперника 10. По статистике, в 80% таких ситуаций команда теряет мяч», – объяснял француз.

• Штрафные можно разыгрывать с дриблинга. Еще одно предложение Венгера, так планируют бороться с затяжками. По словам голландцев, почти 11% игрового времени сейчас уходит именно на штрафные удары: игроки решают, кто бьет, выстраиваются в стенку и так далее.

• Желтая карточка – удаление на пять минут. Этим хотят увеличить важность карточки как таковой: по мнению голландцев, игрок должен понимать, что его нарушение не будет безнаказанным.

• Неограниченное количество замен.

• Чистое игровое время – два тайма по 30 минут. Это нововведение подкрепляется тем, что в 2020-м в матчах Лиги чемпионов в среднем было менее 60 минут игрового времени.

Запрос на изменения был и при попытке создать Суперлигу: матчи слишком длинные, много затяжек времени

Один из главных аргументов для создания Суперлиги – охват более молодой аудитории. «Если молодые люди говорят, что футбольные матчи слишком долгие, значит, либо игра неинтересная, либо нам просто нужно уменьшить время. В ЛЧ есть такие матчи, которые не способен досмотреть даже я», – рассуждал тогда Флорентино Перес. «У меня пять детей, но ни один ни разу не просидел со мной все 90 минут», – подхватывал Андреа Аньелли.

Если об аутах и заменах переживает больше Венгер, то вот чистое игровое время – проблема довольно старая.

В апреле 2021-го ресурс FiveThirtyEight проводил исследование на базе двух туров чемпионата мира-2018. Выяснилось, что игры останавливались каждые 58 секунд, в среднем к двум таймам за матч добавляли 6 минут 59 секунд, хотя по расчетам следовало 13:10. Согласно правилам ФИФА, добавленное время формируется из времени, затраченного на замены, оценку состояния травмированного игрока, дисциплинарные санкции и на любые другие причины, провоцирующие длительную затяжку времени. Мы подробно разбирали трудный вопрос в отдельном тексте.

Здесь реформы точно созрели. На поверхности два важных преимущества. Во-первых, изменение правила решит проблему подсчета добавленного времени. Во-вторых, футбол распрощается с намеренными затяжками.

Джанфранко Дзола поддерживает идею: «Футбол меняется слишком быстро, но это новшество хорошее. Многие команды тратят время впустую». Петр Чех согласен: «Мы играем 25 минут за один тайм. Нам нужны изменения. В футболе должно быть больше футбола».

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de, Thomas Bakker