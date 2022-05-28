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Салах мечтает отомстить «Реалу». В 2018-м он в слезах ушел с поля после стыка с Рамосом и чуть не пропустил ЧМ

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Многие считают, что фола не было.

Один из главных сюжетов на финал Лиги чемпионов – месть Мохамеда Салаха.

Египтянин, вероятно, самый мотивированный участник игры. В финале ЛЧ-2017/18 он получил травму и покинул поле уже в первом тайме.

Салах начал разогревать почти сразу после полуфиналов

Понятно, что не сам Мохамед каждые пару дней дает новые заявления по прошлой игре с «Реалом». Но любопытно, с какой страстью он обсуждает эту тему с журналистами. 

•‎ «Пора взять реванш. Было грустно, когда «Ливерпуль» проиграл в 2018-м», – сказал Мохамед 5 мая.

•‎ «Я говорил, что хочу сыграть с «Реалом» в финале, чтобы взять реванш [за 2018-й]. В прошлый раз мы проиграли, я получил травму. Надеюсь и верю, что на сей раз мы сумеем добиться успеха», – говорил египтянин 7 мая в интервью Anfield Talk.

•‎ «Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера. Мы хорошо готовы. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале», – слова вингера из интервью beIN Sports 12 мая.

•‎ 24 мая «Ман Сити» не позволил «Ливерпулю» стать чемпионом Англии. Салах поделил с Соном титул лучшего бомбардира АПЛ, а в инстаграме оставил недвусмысленное сообщение. «Мы еще не закончили», – написал вингер «Ливерпуля», опубликовав фото с индивидуальными наградами.

И это лишь часть комментариев Салаха о важности матча против «Реала». 

Что произошло в 2018-м? Салах покинул поле в слезах после единоборства с Рамосом

На 26-й минуте матча с «Ливерпулем» Рамос и Салах взлетели над стадионом «Олимпийского», рука Салаха попала в захват Рамоса, испанец упал и утянул египтянина за собой. Судья Милорад Мажич даже не свистнул, Мохамед получил травму плеча и через несколько минут в слезах покинул поле.

Соцсети взорвались проклятиями в адрес Рамоса, Клопп после матча сказал, что это было похоже на прием из рестлинга, а Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд в эфире BT Sport признали, что Рамос не виноват.

«Я не думаю, что стоит винить Рамоса. Был контакт, и египтянину просто не повезло», – сказал Лэмпард.

«Что сказать, Рамос хорошо сыграл в обороне, не думаю, что он сыграл умышленно. Серхио не хотел, чтобы так все вышло», – реплика Фердинанда.

Стивен Джеррард промолчал.

Лэндон Донован, лучший футболист в истории США, тоже злого умысла не заметил: «Фол Рамоса на Салахе не был грязным. Просто не повезло, что он стал причиной такой травмы».

После игры Рамос через твиттер обратился к Салаху: «В одних случаях футбол показывает тебе свое доброе лицо, в других – самое суровое. В первую очередь мы коллеги. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя».

Салах мог пропустить ЧМ-2018. Восстановился только к матчу с Россией 

Будущее действительно ждало Салаха – меньше, чем через месяц он со сборной Египта должен был ехать на ЧМ-2018. Но травма поставила игру Мо на крупном турнире под вопрос.

Еще во время финальной игры ЛЧ появилась информация, что у Салаха вывих плеча, и он пропустит ЧМ-2018. На следующий день прогноз обнадеживал – у Мохамеда всего лишь растяжение связок, он успеет восстановиться к чемпионату мира.

«Это был тяжелый вечер, но я – боец. Несмотря на трудности, уверен, что я буду в России, а вы будете гордиться мной. Ваша любовь и поддержка дадут мне силу, которая мне нужна», – написал Салах в соцсетях после финала.

Салах не успел восстановиться к первому матчу против Уругвая – Египет проиграл 1:2. Он появился в матчах против России и Саудовской Аравии не сыграло решающей роли: египтяне проиграли оба матча и уехали из России, не набрав ни одного очка.

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Фото: globallookpress.com/Li Ying, Alexander Kulebyakin, David Klein

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