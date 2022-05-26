Что удивило? За что было стыдно? Когда хотелось орать? Авторы Sports.ru провожают сезон РПЛ

29 мая пройдет финал Кубка России и завершит сезон-2021/22. И пока мы еще не погрузились в самое необычное трансферное окно в нашей жизни (вряд ли кто-то понимает, что и как будет дальше), предлагаем вспомнить яркие моменты прошедшего чемпионата. Ниже – анкеты наших авторов, а вы в комментах обязательно пишите свои!

Денис Романцов

1. Самый классный момент сезона

Невероятно, но это матч, в котором моя любимая команда проиграла. Имею в виду последнюю победу «Краснодара» с отличным голом Кривцова и 11 воспитанниками .

Команда Галицкого – самое приятное и оптимистичное явление нашего футбола весны-2022. Мечта владельца исполнилась раньше, чем он рассчитывал, и точно не в желаемых обстоятельствах, но все равно – как же это красиво: молодые парни из ФНЛ финишировали выше и трех московских клубов, и «Краснодара»-20/21 (с Вильеной, Классоном, Кабеллой, Бергом и Вандерсоном).

Очень радостно и за Галицкого, и за тренера Сторожука с его ребятами, которые в экстренной ситуации проявили кинематографическую волю к победе. Думаю, «Краснодар» снова (как 6-8 лет назад) будет для многих вторым любимым клубом.

2. Самый стыдный момент сезона

Пресс-конференция Рангника в октябре 2021-го , которая сделала историю с превращением паровоза в «Сапсан» еще более мутной. И я даже не о том, с какой надменной лаконичностью Ральф объяснил безумные траты на трансферном рынке. Достаточно двух других фраз:

«Название [моей консалтинговой] компании? Я думаю, это не так важно».

Странная застенчивость. Даже Остап Бендер не стеснялся названия «Рога и копыта».

«Что я увидел на первом этапе? Не было отдела скаутинга. Я просто не мог в это поверить. Томас Цорн внес изменение в это. Он моя правая рука, помогает мне во всем. Мы с ним решили, что необходимо создать отдел скаутинга».

Отдел скаутинга (и внутреннего, и внешнего) в «Локо», конечно, был, но его разогнали незадолго до прихода Рангника: одних людей убрали вслед за Семиным, других – вслед за Кикнадзе.

Делать вид, что отдела не было никогда или очень давно – наглое вранье: самого Рангника или тех, кто его пригласил.

Грустно, что возрожденный Семиным топ-клуб так быстро (за год-полтора) вернули в состояние очень дорогого балагана времен Липатова/Наумова/Смородской.

3. Главная неожиданность сезона

Год назад я бы легко поверил и в вице-чемпионство «Сочи», и в 10-е место «Спартака» и в «Крылья» в топ-8. Примерно во все что угодно, кроме вылета «Рубина» и Слуцкого .

Вот несколько заголовков мая-июля 2021-го:

• Слуцкий опять заговорил по-татарски и даже станцевал. Повод отличный: «Рубин» впервые за 5 лет в Европе

• «Леони где-то узнал, что в Голландии самая хорошая трава». Гудков снял версию «Амели» про Слуцкого – и это блеск!

• Слуцкий – лучший тренер РПЛ по вашей версии. Тедеско – второй, Семак даже не в тройке

• После Черчесова нам нужна терапия Слуцким. Сейчас объясню.

И через год – 15-е место.

Провал «Рубина» в первом круге после летней перестройки и весенние поражения после ухода иностранцев в целом понятны, но то, что получилось в сумме, – и есть главная неожиданность сезона.

В итоге Слуцкого мочат со всех сторон. Журналисты – за то, что закрылся и не общался. Остальные – за то, что много болтал и зачастил на ютубе. К этому трудно что-то добавить. Лучше пожелать стойкости в отношениях с судьями Футбольной Национальной Лиги.

4. Момент, когда вы громче всего закричали от восторга или ужаса

От ужаса – когда Матео Кассьера в первые 16 минут матча с ЦСКА сделал 2+1. От восторга – когда «Сочи» финишировал вторым . Обожаю, когда команды с недорогими и малоизвестными игроками забираются высоко благодаря великому таланту тренера.

Особенно когда это тренер, которого я в детстве видел игроком. В ноябре 1996-го «Уралмаш» с капитаном Федотовым приехал в Волгоград на последний тур.

Годом ранее проваливший чемпионат «Ротор» проиграл уральцам в 30-м туре 1:2, и те вышли в Кубок Интертото. В 1996-м «Уралмаш» боролся за выживание, а «Ротор» еще рассчитывал на 1-2-е место. Полтора тайма команды рубились (1:1), а потом гости как будто узнали, что их конкурент «Камаз» обыгрывает «Ростсельмаш» 5:2 и шансов на спасение нет – игра резко превратилась в шоу.

Президент «Ротора» Горюнов встал за воротами «Уралмаша» и что-то кричал (возможно, напоминал счет прошлогодней встречи), а защита гостей во главе с Федотовым играла так трогательно , что я помню это спустя 25 лет.

«Уралмаш» проиграл 1:2 и вылетел, а через полтора года Федотов вылетел из тульского «Арсенала».

«В Тольятти проиграли 4:5. После того матча тренер Кучеревский заподозрил некоторых футболистов в нечистой игре. Досталось защитнику Володе Федотову, – говорил мне пресс-атташе туляков Евгений Овсянников. – Тогда его убрали из «Арсенала», и он недоумевал, почему Кучеревский подумал на него».

Обожаю, когда игроки с непростой судьбой превращаются в великолепных тренеров.

5. Момент сезона, который вы точно вспомните и в 70 лет

Гол Зайнутдинова задницей в Нижнем Новгороде. Вратарь-потерпевший Артур Нигматуллин через пару недель признался мне: «За десять лет бывало всякое, но именно такого — никогда».

Вадим Кораблев

1. Самый классный момент сезона

Конечно, перфоманс Гамида Агаларова. Уж очень приятно, что наш 21-летний форвард забил 19 голов в таких непростых обстоятельствах: команда барахталась в подвале таблицы, ему создавали намного меньше ценных моментов, чем конкурентам по позиции, но он так бережно к ним относился, что стал главной звездой сезона.

Более того, как разобрался коллега Артем Денисов, статистика Агаларова войдет в историю футбола .

Вот бы он не остановился.

2. Самый стыдный момент сезона

Нытье менеджеров «Уфы», «Рубина», «Ростова» и других очаровательных клубов, которые почуяли, что с помощью расширения и моратория на вылет можно обнулиться и не падать в ФНЛ.

Люди, которые тянут вниз целую лигу, в этот раз превзошли себя. Лучшее выступление (его подробно разобрал Влад Воронин) выдал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин: «Я на это надеюсь [что возможен мораторий на вылет]. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен вылететь в ФНЛ по независящим от него причинам, по абсолютно не спортивному никакому принципу».

Так что вы все неправильно поняли. «Рубин» был бы в середине таблицы или даже в зоне еврокубков, но вмешались независящие от него причины. Вот так.

3. Главная неожиданность сезона

Провал «Рубина» и персонально Леонида Слуцкого. После сезона-2020/21 я был уверен, что к нам вернулся новый Слуцкий – он не только еще раскованнее в клубных видео, но и более подготовленный после двух сезонов в Европе (пусть и слабеньких). Например, Слуцкий объяснял, что лучше понял психологию иностранцев:

«Когда человек воспитан в совершенно другой системе координат, в другой системе ценностей, ты должен быть с ним предельно аккуратен. У меня все время было ощущение, что я работаю с хрусталем, что одно неловкое движение – и все, хрусталь разломится на миллион частей. Причем неважно, 20 лет футболисту или 33 года. Поэтому, наверное, те изменения в подходе, в понимании каких-то процессов, сформированные за время работы в Европе, отразятся и на моей тренерской работе в России».

Мы и правда получили нового Слуцкого. Только этот Слуцкий в разгар проблем слишком активно обсуждал судейские ошибки и не смог исправить свои. Команда тонула в таблице, а на ее тренера было страшно смотреть. Театральный итог сезона: промах Лисаковича с пенальти и побег Слуцкого с пресс-конференции.

Слуцкому я желаю побыстрее разобраться в себе и снова работать так, чтобы никто не ругал за милые ролики на ютубе. Они тоже нужны нашему футболу.

4. Момент, когда вы громче всего закричали от восторга или ужаса

Тот самый пенальти Лисаковича. Эпизод, где были все составляющие феноменальной драмы:

• последние секунды матча;

• судья смотрит ВАР и показывает на точку;

• начинается потасовка;

• пенальти исполняет человек, который сделал самое нелепое селфи на свете;

• и вот она расплата – удар в штангу.

Даже сейчас, печатая это предложение, я распереживался. Ух!

5. Момент сезона, который вы точно вспомните и в 70 лет

Финты Клаудиньо я точно запомню надолго. Обидно, что вторая часть сезона получилась скомканной, но в первой он был невероятен. Прокидывал между ног, лупил по девяткам, сверкал пятками и просто танцевал с мячом.

В общем, вернул во двор детства, где я провел лучшее время жизни. Уже за это ему спасибо.

Александр Дорский

1. Самый классный момент сезона

Честно говоря, вторую часть сезона было очень тяжело воспринимать – и из-за общего психологического состояния, и из-за конкретных футбольных ожиданий. Например, по «Краснодару» Даниэля Фарке – потенциально самой сильной командой в истории клуба с первым тренером, не говорящим на русском языке.

Но все-таки симулкаст в последнем туре улучшил настроение хотя бы на несколько дней. Неожиданный погром «Динамо», сумасшествие в матче «Рубин» – «Уфа» – это действительно было круто.

Да, вероятно, в обычных обстоятельствах это вряд ли бы тянуло на лучший момент сезона. Но такой уж сезон.

2. Самый стыдный момент сезона

Однозначно – нытье провинциальных клубов о расширении. Пока топ-менеджеры будут в первую очередь думать о собственном благополучии (ну, и окей – хоть каком-то развитии своих клубов), а не о прогрессе всей лиги, в РПЛ почти ничего не изменится при любой экономической ситуации в стране.

3. Главная неожиданность сезона

Положительные:

• селекция «Сочи». Прошлым летом казалось, что в условиях достаточно ограниченного бюджета практически невозможно полноценно заменить Мевлю и Заболотного, но клубу удалось даже прибавить после покупок Родригао и Кассьерры.

• оборона «Крыльев Советов». У меня не было сомнений, что Зиньковский, Ежов, Сарвели и Сергеев покажут интересный и довольно результативный футбол и в РПЛ, но защита самарцев вызывала много вопросов. Отмечаю Игоря Осинькина – «Крылья» отказались от прессинга и компактно встречали соперников на своей половине, а еще отмечаю Бегича, добавившего качества в первой части сезона.

Отрицательные:

• первая – Ральф Рангник. Я был очарован образом, созданным немецкими медиа. Согласитесь, когда о человеке положительно высказываются Клопп, Тухель и Нагельсманн, это внушает доверие? На деле же Рангник избегал ответственности в Москве, детально не ответил ни на один вопрос на единственной пресс-конференции и быстро уехал в «Ман Юнайтед». Где продолжил проповедовать.

• вторая – неспособность (или нежелание, этого мы пока не знаем из-за публичного молчания) Леонида Слуцкого хотя бы немного перестроить игру «Рубина» в первой части сезона и непризнание своей вины в весенних результатах.

4. Момент, когда вы громче всего закричали от восторга или ужаса

Вероятно, это все-таки 7:1 в Петербурге – но совершенно не из-за разгромной победы «Зенита». Не понимаю, как так долго Руй Витория мог верить в Максименко. Не понимаю, почему он использовал высокую линию обороны, хотя она и не очень подходила некоторым центральным защитникам, а на чужой половине «Спартак» не прессинговал так, как нужно для такой линии. Не понимаю, почему он увидел в Рассказове крайнего центрального защитника. Не понимаю, почему в отсутствие Жиго поставил страхующим Кофрие, который абсолютно не способен держать линию.

В тот вечер в исполнении «Спартака» я ничего не понял.

5. Момент сезона, который вы точно вспомните и в 70 лет

Не думаю, что такой момент будет, но ставить прочерк не хочется. Так что выберу 90-ю минуту матча «Бетис» – «Зенит» (да, это не РПЛ), состоявшегося 24 февраля. Очень солидная игра «Зенита» завершилась голом Чистякова и, как казалось, овертаймом. Но ВАР увидел фол Ерохина – и гол отменили.

Илья Васильев

1. Самый классный момент сезона

Интервью Сергея Галицкого «Коммент.Шоу» и ажиотаж после него в медиа.

Практически все фанаты РПЛ давно поняли, что жизнь связала клубы с бюджетными деньгами, слабыми управленцами и недостатком качественной молодежи.

Галицкий же рассказал о другом: структуре финансирования академии без его участия, социальной функции футбола, правильном вводе воспитанников и философии клуба, реформах лиги и развитии через спонсоров (адекватно объяснил, что сложно убрать госфинансирование прямо сейчас). Мы получили содержательную лекцию (российские менеджеры очень редко дарят столько практичной информации).

История идеально закончилась – «Краснодар» стильно разгромил «Сочи» на глазах у Галицкого (3:0, второй матч тоже получился шикарным – краснодарцы победили 2:1).

2. Самый стыдный момент сезона

Постоянное нытье о необходимости моратория и расширения лиги плюс обновленные трактовки спортивного принципа.

Решение турнирных задач на футбольном поле подарило шикарный симулкаст последнего тура, драму в Казани, атакующий всплеск «Урала», кризис-менеджмент Валерия Карпина в «Ростове» – было бы очень грустно, если бы все закончилось победой несправедливого шантажа.

3. Главная неожиданность сезона

Результативность Эрика Бикфалви (10+2). Форвард каждый сезон радовал классными голами, а сейчас провел историческую весну, затащив команду на одиннадцатое место (лучший сезон в России по «гол+пас»).

Эрик – лучший бомбардир РПЛ с игры во второй половине чемпионата (7 голов «Урала» из 15), забил победные мячи «Рубину» (3:0, дубль) и «Динамо» (3:2, дубль), открыл счет с «Уфой» (2:1) и отличился против ЦСКА (2:2).

4. Момент, когда вы громче всего закричали от восторга или ужаса

Пусть это и не РПЛ, но громче всего было после гениального выстрела Магомеда Оздоева с «Челси». Еще по эмоциям близок пенальти Селихова в Польше и отмененный гол Чистякова в ЛЕ.

А от ужаса хотелось кричать из-за расторжения контракта с Даниэлем Фарке.

Даниэль строил новый «Краснодар», наигрывал классных воспитанников и сильных легионеров, хотел доминировать – ожидалась лучшая трансформация сезона и сильнейшая версия «Краснодара» в истории, но обстоятельства оказались сильнее.

5. Момент сезона, который вы точно вспомните и в 70 лет

Историческое поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге в год столетия (1:7). Во-первых, такой беспомощный «Спартак» вспоминается только против «Ливерпуля» (0:7) – оба матча уже вошли в футбольный фольклор и мгновенно вспоминаются рядом с «Санкт-Галленом», «Легией» и «АЕКом».

Во-вторых, получилась зарисовка всадников футбольного апокалипсиса, когда Руй Витория сделал все возможное, чтобы «Зенит» чувствовал себя комфортно без Малкома, Далера Кузяева и Дугласа Сантоса (заменили в начале игры из-за травмы).

Артем Рыженко

1. Самый классный момент сезона

Второй гол Бикфалви «Динамо». В такие моменты хочется следить за РПЛ — даже команды из зоны вылета реально борются с топами и вмешиваются в чемпионскую гонку. А не безвольно доигрывают сезон в надежде, что кто-то обанкротится или проведет остаток матчей еще хуже.

2. Самый стыдный момент сезона

С отрывом побеждают попытки отменить вылет или расширить лигу. «Арсенал», который теперь может не получить лицензию даже для ФНЛ, и «Рубин», позорно заваливший концовку и ничего не пытавшийся изменить, полностью этого заслуживают.

Именно отмена прямого вылета в любой форме была бы самым грубейшим и вопиющим нарушением спортивного принципа. Их сохранение в РПЛ сделало бы лигу беднее, скучнее и ничему бы не научило не только руководство этих клубов, но и стало бы дурным примером для остальных: делай что хочешь, как бы плох ты ни был – и тебя прикроют сверху. Хорошо, что обошлось.

3. Главная неожиданность сезона

Приятно удивил «Сочи», а тренер Федотов мне очень понравился еще в «Оренбурге». В прошлом году было понятно, что сочинцы в этом сезоне выступят лучше, но не настолько. Не устану респектовать Владимиру Валентиновичу.

Разочаровал Слуцкий — винил судей, аналитиков, обстоятельства, абсолютно все и всех, кроме себя. После 4-го места в прошлом году казалось, что клуб ждет большое будущее и возвращение в число российских топов, но вышло ровно наоборот.

4. Момент, когда вы громче всего закричали от восторга или ужаса

Травма Беленова в матче против «Химок». Здесь была смесь злости и ужаса. Я думаю, это профессиональная деформация. Зачем (тут было другое выражение) так идти на вратаря? Бессмысленный, безрассудный и ненужный фол. Чем больше понимаешь, как такие эпизоды могут закончиться, тем тяжелее на них смотреть.

5. Момент сезона, который вы точно вспомните и в 70 лет

«Рубин»– «Уфа». Я не болел ни за одну команду, но это все равно самый эмоциональный и драматичный матч в лиге за последние несколько лет. Не представляю, каково было болельщикам и «Рубина», и «Уфы».

Фото: globallookpress.com/Hannah Wagner/dpa, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press; fc-ural.ru; vk.com/fckrasnodar; old.pfcks.ru; fckhimki.com; vk.com/ufafc; pfcsochi.ru; РИА Новости/Илья Наймушин, Роман Кручинин, Виталий Белоусов