Возможно, из-за Холанда Пеп откажется от фирменного стиля. Дорогущий Грилиш пострадает сильнее всех

Прогнозируем выбор Гвардиолы.

«Манчестер Сити» закрыл сделку по Эрлингу Холанду и лишил нас тонны слухов в летнее трансферное окно. 1 июля норвежец присоединится к команде Хосепа Гвардиолы.

И сразу появляется другой вопрос – как Пеп будет использовать Холанда? «Сити» целый сезон провел без номинального нападающего и чувствовал себя вполне комфортно. Тем более что конкуренция в атаке действительно высокая.

Тактический автор Вячеслав Палагин предсказал, как будет выглядеть оптимальный состав «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Схема «Сити» с приходом Холанда не изменится – в команде слишком много игроков, которые идеально подходят 4-3-3. Наоборот, после трансфера Эрлинга их станет даже больше – те, кто играл ложную девятку в этом сезоне, переформатируются и спустятся по схеме вниз. Конкуренция там лишь увеличится.

Кажется, больше всех пострадает Джек Грилиш. Во-первых, часть игрового времени у него была на позиции ложной девятки – с Холандом ее не будет. Во-вторых, с приходом Эрлинга ложную девятку перестанет играть Фил Фоден – значит, перейдет на левый фланг и основную позицию Джека.

Возможно, Эрлинг запустит эволюцию Грилиша, но и в центре поля конкуренция обострится – тут и Бернарду (еще один переселенец из нападения), и судя по инсайдам, еще один новичок (говорят о Матеуше Нунеше из «Спортинга»).

Точно увидим изменения в стиле.

«Сити» последних двух сезонов – все та же машина по владению, но слишком нацеленная на контроль. С приходом Холанда можно ждать более вертикальной игры. Точно выиграет Де Брюйне – со времен Лероя Сане у него не было партнера, которому можно было бы тупо бросить на ход.

А вот контроля, возможно, поубавится – правда, на начальном этапе Эрлинг, скорее всего, компенсирует это фирменными рывками, а потом просто адаптируется к требованиям Пепа.

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; REUTERS/Carl Recine