«Интер» спасся с 0:2, «Милан» – с 0:1. Камбэки – новый тренд чемпионской гонки в Серии А

Драма.

Чемпионская гонка в Италии продолжается – в 36-м туре она обрела уникальную тематику.

«Милан» и «Интер» синхронно победили с шикарными камбэками.

«Интер» горел 0:2 к 30-й минуте, но закончил с 4:2

Команда Симоне Индзаги принимала дома «Эмполи» с 14-го места. Задача оказалась намного сложнее, чем просто прибить скромного середняка: гости забили два всего за 30 минут, после чего закрылись на своей половине поля.

Первый гол «Эмполи» – на счету 22-летнего воспитанника «Интера» Андреа Пинамонти. И не просто воспитанника – он все еще принадлежит клубу и надеется на шанс в главной команде. Статистика в «Эмполи» хорошая: 13 голов в 35 матчах. Прибить родную команду – жестоко.

«Интер» быстро очнулся – уже к перерыву было 2:2. На 40-й минуте «Эмполи» забил третий – но в свои ворота, Лаутаро Мартинес сравнял. Во втором тайме он оформил дубль. За всю игру «Интер» нанес 37 ударов – «Эмполи» после двух голов не бил вообще.

В добавленное время Санчес закрепил преимущество хозяев – эпичные 4:2.

«Я поздравил футболистов, мы показали отличную игру, не считая первых 20-25 минут, когда действовали поспешно, – радовался Индзаги после матча. – Хорошо, что «Интер» не сдается. Этот камбэк – огромная прибавка к уверенности. Команда усердно работала с августа. Мы оставались в тонусе.

Такая опытная команда, как наша, никогда не должна пропускать два таких гола. Мы три дня говорили игрокам, что с «Эмполи» нужно быть аккуратными. 37 ударов по воротам многое объясняют».

«Интер» – король камбэков в этом сезоне: команда Индзаги набрала 22 очка в матчах, в которых уступала в счете – лучший результат в топ-5 лигах Европы.

«Милан» пересилил крепкую «Верону»

Команде Пиоли тоже пришлось тяжело: «Милан» поехал в гости к «Вероне» Игора Тудора, которая играет в симпатичный футбол и идет на 9-м месте в чемпионате. А еще в ней играет Джованни Симеоне – сын легенды «Атлетико» Диего, который забил 16 голов в этом сезоне.

В этом матче Симеоне не отличился, зато забил защитник Давиде Фараони, который раньше играл за «Интер» – с его помощью «Верона» открыла счет на 38-й минуте. «Милан» отыгрался еще до перерыва: после шикарного прохода Рафаэля Леау перед Сандро Тонали остались только пустые ворота.

На 49-й Леау и Тонали сняли ремейк первого гола – «Милан» вышел вперед. Сандро в этом матче вообще мог идти на хет-трик, но его гол еще на 15-й минуте отменили из-за офсайда.

За четыре минуты до конца основного времени бахнул Алессандро Флоренци. «Милан» закрепил преимущество и победил в сложном матче – 3:1.

«Милан» может сыграть вничью и все равно остаться в лидерах. Осталось 2 шага

После 36-го тура «Милан» все еще обгоняет «Интер» на два очка.

Напоминаем: при равенстве очков «Милан» будет выше «Интера» из-за результатов очных игр: 2:1 и 0:0. Это значит, что «Милану» достаточно собрать в оставшихся играх набор из победы и ничьей – в таком случае «Интер» останется вторым даже при максимуме очков. Ох, Оливье Жиру, который оформил дубль и организовал волевую победу в феврале против «Интера», вряд ли даже догадывался, как важны будут эти три очка.

А что по календарю? Тут соперники у «Милана» серьезнее.

Команде Пиоли еще предстоит сыграть с «Аталантой» и «Сассуоло». Команда Гасперини не проигрывает четыре матча подряд и борется за еврокубки. «Сассуоло» любит отнимать очки у «Милана», но на «Сан-Сиро» – а у себя дома проиграло в последних пяти играх.

У «Интера» – «Кальяри» (18-е место) и «Сампдория» (15-е). «Кальяри» цепляется за выживание, так что просто так не сдастся. «Сампдория» может потерять мотивацию к последнему туру, но в первом круге она уже отнимала очки у команды Индзаги.

Пока что все зависит от «Милана». «Интеру» нужно набрать максимум – и ждать осечки.