9 клубов от АПЛ могут сыграть в еврокубках в следующей сезоне. Почти полчемпионата!

Фантазируем.

В правой части картинки клубы произвольно расставлены по местам с учетом условий, которые расширят английский состав в еврокубках. Например, для этого нужно, чтобы в Кубке Англии победил «Кристал Пэлас» (играет в полуфинале с «Челси», в другом «Ман «Сити» против «Ливерпуля»), в Лиге Европы – «Вест Хэм» (в полуфинале играет с «Айнтрахтом»), а в Лиге конференций – «Лестер» (в полуфинале играет с «Ромой»).

Стандартные расклады для АПЛ.

• В ЛЧ: 4 первых клуба.

• В ЛЕ: 5-й клуб АПЛ и победитель Кубка

• В ЛК: победитель Кубка лиги.

Но всегда есть нюансы

И вот те, которые могут повлиять на этот сезон.

• Если Кубок лиги выигрывает команда, которая пробилась в еврокубки через АПЛ (в нашем случае это «Ливерпуль»), то в Лигу конференций идет первая команда из тех, которые не прошли в еврокубки по стандартной схеме. В нашем случае – 6-й клуб из таблицы.

• Если английский клуб побеждает в ЛЕ и при этом не финиширует в топ-4 АПЛ, то состав английских участников ЛЧ на следующий сезон расширяется до 5. К топ-4 добавится «Вест Хэм» в случае победы в ЛЕ. 5 – максимальное число участников в ЛЧ от Англии, больше невозможно ни при каких раскладах. Например, если бы «Челси» остался в ЛЧ, выиграл ее и вдруг выпал бы из топ-4 в АПЛ, в «Вест Хэм» получил место в ЛЧ через ЛЕ, то 4-ю команду АПЛ отправили бы в Лигу Европы.

• Состав английских участников Лиги Европы может быть расширен – если английская команда возьмет Лигу конференций и при этом не попадет в еврокубки через АПЛ. В данном случае это «Лестер».