О духе времени
Блог

9 клубов от АПЛ могут сыграть в еврокубках в следующей сезоне. Почти полчемпионата!

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Лестер Лестер
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Фантазируем.

В правой части картинки клубы произвольно расставлены по местам с учетом условий, которые расширят английский состав в еврокубках. Например, для этого нужно, чтобы в Кубке Англии победил «Кристал Пэлас» (играет в полуфинале с «Челси», в другом «Ман «Сити» против «Ливерпуля»), в Лиге Европы – «Вест Хэм» (в полуфинале играет с «Айнтрахтом»), а в Лиге конференций – «Лестер» (в полуфинале играет с «Ромой»).

Стандартные расклады для АПЛ.

• В ЛЧ: 4 первых клуба.

• В ЛЕ: 5-й клуб АПЛ и победитель Кубка

 • В ЛК: победитель Кубка лиги.

Но всегда есть нюансы

И вот те, которые могут повлиять на этот сезон.

• Если Кубок лиги выигрывает команда, которая пробилась в еврокубки через АПЛ (в нашем случае это «Ливерпуль»), то в Лигу конференций идет первая команда из тех, которые не прошли в еврокубки по стандартной схеме. В нашем случае – 6-й клуб из таблицы.

• Если английский клуб побеждает в ЛЕ и при этом не финиширует в топ-4 АПЛ, то состав английских участников ЛЧ на следующий сезон расширяется до 5. К топ-4 добавится «Вест Хэм» в случае победы в ЛЕ. 5 – максимальное число участников в ЛЧ от Англии, больше невозможно ни при каких раскладах. Например, если бы «Челси» остался в ЛЧ, выиграл ее и вдруг выпал бы из топ-4 в АПЛ, в «Вест Хэм» получил место в ЛЧ через ЛЕ, то 4-ю команду АПЛ отправили бы в Лигу Европы.

• Состав английских участников Лиги Европы может быть расширен – если английская команда возьмет Лигу конференций и при этом не попадет в еврокубки через АПЛ. В данном случае это «Лестер».

Дальше «Бернли» без легендарного Дайча. Проработал в клубе больше 9 лет, в его честь назвали пиво

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные