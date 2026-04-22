  Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Бернли» – 1:0. Команда Паркера вылетела из АПЛ
Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Бернли» – 1:0. Команда Паркера вылетела из АПЛ

«Бернли» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в 34-м туре АПЛ и вылетел в Чемпионшип.

Матч проходил на стадион «Турф Муур».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эрлинг Холанд открыл счет на 5-й минуте, гол норвежца стал победным.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
22 апреля 19:00, Турф Муур
Бернли
0 - 1
0.97xG3.41
Манчестер Сити
Энтони   Ндайишимийе
87’
Лоран   Эдвардс
87’
Хамфрис   Флорентину
82’
Флемминг   Броя
82’
Тшауна   Фостер
72’
65’
Семеньо   Савиньо
65’
Аит-Нури   Нико Гонсалес
2тайм
Перерыв
5’
  Холанд
Бернли
Дубравка, Хартман, Уокер, Эстев, Экдаль, Хамфрис, Энтони, Лоран, Уорд-Проуз, Тшауна, Флемминг
Запасные: Вайсс, Лоран, Пирес, Угочукву, Энтони, Тшауна, Уоррелл, Хамфрис, Флемминг
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, О`Райли, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Семеньо, Аке, Рейндерс, Стоунз, Ковачич, Фоден, Траффорд, Мармуш, Аит-Нури
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?28405 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Эрлинг, самое время начать забивать пачками. Надеюсь, что последний гол придал нужный заряд.
Как кажется, Бернли , и возможно Пэлас, единственные матчи, где можно набить стату.
В остальных матча уж просто победить - уже за радость.
Так что в идеале нужна крупная победа и вернуться наконец на 1ое место.
Когда там Сити то был в последний раз? После первого тура?
Да, 30ку надо выбить и забрать МВП сезона
мвп за бруну и его рекордом по ассистам
нарезки таких выходах Холланда надо показывать в спортшколах напам, и всяким Соболевым - как с острого угла можно легко реализовывать моменты и выходы подобные, каков мастер же
С этого гола начался финал плей-офф в АПЛ из пяти с половиной матчей
седня впервые с сентября поменяется лидер в АПЛ. И, похоже, до конца сезона уже.
4 года одно и то же. Долбаное де жа вю.
Так интрига же, или вы хотели бы чтобы с сентября в итоге как в Германии не менялся лидер?
В чем интрига? Я бы как раз хотел, что не как в Германии, чтоб чемпион менялся хотя бы раз в 5 лет.
Нужно забить ,как можно больше
У Арсенала соперники слабее, разница крайне важна
Арсенал играет в стиль держи сраку и голы с автогол при угловом, оно поверив в титул набрав гандикап закрепосоились и потеряли умение играть в атаку раскованно какионр вынесли Баварию. Играю очень осторожно и разучились набивать статуина командах.
Что-то в матче против Сити я этого не заметил. Напротив, в последние 15 минут стиль держи сраку был у Сити)
Манчестер сити станет чемпионом Англии.
Мдааа...разгромили так разгромили. Ну главное, конечно, что победили.
В конце еще и угловой у Бернли был)
И пенку еще Сити не дали)
Да уж с игры могли бы штуки 2-3 закатить, ладно там пенальти. Слабо, в общем.
Надеюсь это из-за Арсенала, слишком много сил и эмоций оставили. Поэтому такое уныние сегодня.
Дальше Эвертоны , Борнмуты. Тяжко)
Шеркли в конце 100% гол сделал, а уголь во вратаря пробил
Не пишите гадости о Райяне тут !
Какой уголь?
Раян Орайли
Как же Пеп и Ко почувствовали запах крови, и теперь идут за головой унылого доминатора... 😄 Неумолимой металлической поступью 😎
Мда, обидно вылетать. В Чемпионшипе-то с кем играть? Ноунеймы, типа Тоттенхэма
