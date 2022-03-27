Похоже, новая реформа в ЛЧ: можно попасть через клубный рейтинг, а не по результатам в чемпионате

Лига Чемпионов может измениться еще сильнее: вероятно, две путевки для участия в турнире будут отдавать по клубному рейтингу УЕФА.

По информации британского издания Guardian, реформа совсем близко.

Как это будет работать?

Все просто: надо смотреть на клубный рейтинг УЕФА, в котором суммируются евроочки, заработанные за пять последних сезонов. Две лучшие команды рейтинга, которые не прошли в групповой этап ЛЧ по результатам прошлого сезона, все-таки попадут в главный евротурнир.

Зачем это нужно? УЕФА не хочет терять статусные команды из топовых чемпионатов, которые неожиданно провалились в домашнем чемпионате. При этом в ЛЧ все равно нельзя будет попасть с условного десятого места – с новой опцией учитываются только те команды, которые финишировали хотя бы в зоне Лиги Европы или Лиги Конференций, либо выиграли национальный Кубок.

Специальная рабочая группа уже обсудила внедрение нового правила, скоро вопрос поднимут на Генеральной ассамблее УЕФА. Все максимально серьезно.

Идею предлагали раньше – все заглохло из-за Суперлиги

Пропуски для клубов на основе клубного рейтинга УЕФА планировались вместе с реформой формата Лиги чемпионов.

По данным Times, руководство УЕФА отказалось от поблажек для клубов с хорошими историческими коэффициентами из-за попытки создания Суперлиги. Некоторые топ-менеджеры даже хотели отдавать дополнительные путевки чемпионам мелких лиг.

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Ларс-Кристер Ольссон тогда говорил, что вопрос открыт – чемпион маленькой футбольной страны предпочтительнее, чем гигант, проведший объективно плохой сезон. Президент УЕФА Александр Чеферин подтверждал, что финального решения еще нет.

Теперь Guardian сообщает, что идею продавливает Ассоциация европейских клубов. Ее глава – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Вероятно, есть личная выгода: канал Нассера beIN Sports вложил большие деньги в покупку прав на телетрансляции ЛЧ и точно заинтересован в максимальном числе статусных клубов.

Кому это поможет?

Пока непонятно, но можно пофантазировать, кто боролся бы за путевки по итогам этого сезона. Очередь серьезная – смотрим актуальные таблицы топ-5 лиг и изучаем команды за пределами лигочемпионских позиций.

Одна из путевок точно бы ушла «Ман Юнайтед»: команда Рангника занимает девятое место в рейтинге УЕФА с огромным отрывом от конкурентов по борьбе за подарочное место в ЛЧ.

«Рома» и «Тоттенхэм» отстают на 20 очков, следом за ними «Аталанта». «Лион» выше «Аталанты» в рейтинге, но у него нет шансов пройти даже по новому правилу, ведь французы занимают лишь 10-е место в Лиге 1.

Вы же помните, что в ЛЧ сильно изменился регламент?

Изменения в ЛЧ далеко не косметические. С сезона-2024/25 турнир значительно меняется и переходит на швейцарскую систему.

• Вместо нынешних 32 клубов будет 36.

• Никаких групп – вместо них сплошная таблица.

• Вместо нынешних 6 туров будет 10 – каждый клуб проводит 5 матчей дома и 5 на выезде.

• Никаких повторов соперников – сейчас на групповом этапе команды по два раза играют с одними и теми же клубами, в новой ЛЧ 10 туров = 10 разных соперников.

• В каждом туре между собой играют плюс-минус соседи по таблице, что, с одной стороны, повышает напряженность турнира, с другой – резко увеличивает количество топовых матчей.

Новый формат Лиги чемпионов – очевидный компромисс УЕФА. Гранды будут чаще играть друг с другом, вырастет и общее число матчей: сейчас 125 матчей – а станет целых 225. Это позволит больше зарабатывать на ТВ-правах.

Фото: globallookpress.com/Pascal Muller, Mandoga Media,