Чемпионат Испании. «Жирона» обыграла «Вильярреал»

В Ла Лиге проходят матчи 30-го тура.
В пятницу «Райо Вальекано» обыграл «Эльче» (1:0) в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл «Леванте» (2:0), «Реал» в гостях уступил «Мальорке» (1:2), «Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2).
В воскресенье «Хетафе» победил «Атлетик» (2:0), а завершился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Вильярреал» (1:0).
Чемпионат Испании
30-й тур
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Бельтран, Унаи, Мартин, Цыганков, Ванат
Запасные: Крапивцов, Франсес, Эчеверри, Лемар, Стуани, Бланко, Давид Лопес, Хиль, Абель Руис, Ринкон, Курума, Рока
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Наварро, Моуриньо, Вейга, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гонсалес, Фриман, Айосе Перес, Диатта, Бьюкенен, Тенас, С. Кардона, Камбвала, Парехо, Олувасейи
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Паласон, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Алеман, Де Фрутос
Запасные: Менди, Диас, Гумбау, Камельо, Мартин, Вертрауд, Нтека, Карденас, Молина Колорадо, Мумин, Балиу, Эспино
Эльче:
Дитуро, Петро, Бигас, Аффенгрубер, Моренте, Фебас, Агуадо, Сангаре, Рафа Мир, А. Родригес, Валера
Запасные: Пенья, Итурбе, Редондо, Хосан, Вильяр, Эрраис, Дельгадо, Мартим Нету, Андре Силва, Сепеда, Педроса, де Сантьяго
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Сучич, Гедеш, Барренечеа, Ойарсабаль
Запасные: Кубо, Марин, Уэсли, Элустондо, Захарян, Агирре, Марреро, Оускарссон, Каррикабуру, Муньос, Бейтиа, Браис Мендес
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Лосада, Ури Рей, Оласагасти, Тунде, Эспи, Виктор Гарсия
Запасные: Перес, Карлос Альварес, Абед, Куньят, Арриага, Моралес, Мартинес, Кортес, Маттурро, Рагубер, Ромеро, Этта-Эйонг
Мануэль Анхель Винисиус Жуниор
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Дардер, Торре, Морланес, Саму Кошта, Мурики, Лувумбу
Запасные: Куэльяр, Тони Лато, Фернандес, А. Санчес, Пратс, Виржили, Морей, Асано, Льябрес, Кумбула, Лопес, Калумба
Реал Мадрид:
Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Мануэль Анхель, Браим Диас, Мбаппе
Запасные: Ф. Гонсалес, Фран Гарсия, Карвахаль, Паласиос, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, Алаба, Асенсио, Милитао, Беллингем, Питарч
Бетис
Вальес, Гомес, Льоренте, Бартра, Бельерин, Альтимира, Амрабат, Форнальс, Руибаль, Эрнандес, Антони
Запасные: Фидальго, Рикельме, Чими Авила, Эззальзули, Гарсия, Деосса, Рока, Адриан, Натан, Лопес, Р. Родригес
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Долан, Лосано, У. Гонсалес, Нгонж, Фернандес
Запасные: Тристан, Калеро, Рубио, Терратс, Рока, Фортуньо, Санчес, Салинас, Кике Гарсия, Каррерас
Фермин Лопес Ферран Торрес
Атлетико
Муссо, Лангле, Ле Норман, Н. Гонсалес, Молина, Альмада, Варгас, Коке, Симеоне, Алекс Баэна, Гризманн
Запасные: Ганцко, Боньяр, Лукман, Хименес, Руджери, Сейду, Диас дель Ромо, Альварес, Морсильо, Эскивель, Пурич, Серлот
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Фермин Лопес, Ямаль, Ольмо
Запасные: Шченсны, Аллер, Эспарт, Касадо, Маркес, Левандовски, Кунде, Гави, Бальде, Берналь, Ферран Торрес, Бардагжи
Рего Мора Руис де Галаррета
Хетафе
Сория, Иглесиас, Боселли, Ромеро, Дуарте, Джене, Сатриано, Арамбарри, Милья, Лисо, Васкес
Запасные: Монтес, Бирманчевич, Летачек, Хави Муньос, Рикельме, Рико, Мартин, Камара, Санкрис, Давинчи
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Вивиан, Хаурегисар, Рего Мора, Беренгер, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Падилья, Лекуэ, Н. Уильямс, Серрано, Бойро, Саннади, Весга, Унаи Гомес, Аресо, Эхилус, Руис де Галаррета, Наварро
Андре Алмейда Тьерри Коррейя
Хави Родригес Эль-Абделлауи
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Андре Алмейда, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Рамазани, Дуро
Запасные: Риверо, Саравия, Бельтран, Сантамария, Тьерри Коррейя, Пепелу, Садик, Диего Лопес, Хесус Васкес, Угринич, Данджума, Раба
Сельта:
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, У. Альварес, Дуран, Жуджла
Запасные: Домингес, Сведберг, Иглесиас, Вильяр, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Нуньес, Лаго, Фернандес, Руэда, Серви, Антаньон
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Фернандес, Рейна, Шаира, Виньяс
Запасные: Коломбатто, Костас, Касорла, Pablo Menéndez Agudín, Хассан, Молдован, Нарваэс, Альхассан, Борбас
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Салас, Ньянзу, Кармона, Гудель, Менди, Варгас, Соу, Хуанлу Санчес, Адамс
Запасные: Кастрин, Нюланд, Пеке, Эджуке, Суасо, Фабиу Кардозу, Жордан, Янузай, Гаттони, Буэно, И. Ромеро, Санчес
Алавес
Сивера, Энрикес, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Перес Идальго, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Монтеро, Коски, Аленья, Калебе, Реббаш, Р. Фернандес, Пачеко, Муньос, Мариано Диас, Бойе, Гевара, Маньяс
Осасуна:
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Барха, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Аргибиде, Фернандес, Бретонес, Муньос, Муньос, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Эррандо, Осамбела, Моро
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Здоровья и выдержки всем игрокам🤞
-7 в Мадриде 😂😂😂