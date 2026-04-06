Чемпионат Испании. «Жирона» обыграла «Вильярреал»

В Ла Лиге проходят матчи 30-го тура.

В пятницу «Райо Вальекано » обыграл «Эльче » (1:0) в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна обыграл «Леванте » (2:0), «Реал» в гостях уступил «Мальорке» (1:2), «Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2).

В воскресенье «Хетафе» победил «Атлетик » (2:0), а завершился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Вильярреал» (1:0).

Ла Лига Испания. 30 тур 4 апреля 19:00, Метрополитано Атлетико Завершен 1 - 2 0.93 xG 2.52 Барселона Матч окончен Симеоне 90’ +4’ Сейду 90’ +3’ 87’ Левандовски

79’ Рэшфорд Левандовски 78’ Эрик Гарсия Гави Лангле Сейду 68’ 62’ Берналь Кунде Симеоне Серлот 61’ Алекс Баэна Хименес 61’ Гризманн Морсильо 61’ Лангле 53’ Муссо 50’ 50’ Мартин 47’ Флик 46’ Фермин Лопес Ферран Торрес Коке Руджери 46’ 2 тайм Перерыв Н. Гонсалес 45’ +7’ Коке 45’ Молина 45’ 45’ Фермин Лопес 42’ Рэшфорд

40’ Араухо Берналь Симеоне

39’ Н. Гонсалес 22’ Атлетико Муссо, Лангле, Ле Норман, Н. Гонсалес, Молина, Альмада, Варгас, Коке, Симеоне, Алекс Баэна, Гризманн Запасные: Ганцко, Боньяр, Лукман, Хименес, Руджери, Сейду, Диас дель Ромо, Альварес, Морсильо, Эскивель, Пурич, Серлот 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Фермин Лопес, Ямаль, Ольмо Запасные: Шченсны, Аллер, Эспарт, Касадо, Маркес, Левандовски, Кунде, Гави, Бальде, Берналь, Ферран Торрес, Бардагжи

Ла Лига Испания. 30 тур 5 апреля 14:15, Месталья Валенсия Завершен 2 - 3 0.8 xG 1.03 Сельта Матч окончен Гидо Родригес

90’ +3’ 88’ Мингеса Лаго Гидо Родригес 84’ 81’ Сведберг

Гайя Данджума 78’ 71’ Жуджла Иглесиас 71’ Сотело Нуньес Угринич 63’ Дуро Садик 63’ Герра Бельтран 63’ Андре Алмейда Тьерри Коррейя 63’ 60’ Фер Лопес

56’ Мориба

46’ Дуран Фер Лопес 46’ Хави Родригес Эль-Абделлауи 46’ У. Альварес Сведберг 2 тайм Перерыв 44’ Алонсо 43’ Хави Родригес Гидо Родригес

12’ Валенсия Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Андре Алмейда, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Рамазани, Дуро Запасные: Риверо, Саравия, Бельтран, Сантамария, Тьерри Коррейя, Пепелу, Садик, Диего Лопес, Хесус Васкес, Угринич, Данджума, Раба 1 тайм Сельта: Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, У. Альварес, Дуран, Жуджла Запасные: Домингес, Сведберг, Иглесиас, Вильяр, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Нуньес, Лаго, Фернандес, Руэда, Серви, Антаньон

Ла Лига Испания. 30 тур 5 апреля 19:00, Мендисорроса Алавес Завершен 2 - 2 2.03 xG 1.31 Осасуна Матч окончен Перес Идальго 90’ +4’ 90’ +4’ Муньос 90’ +3’ Осамбела Бойе

90’ +1’ 90’ Катена 89’ Будимир 87’ Бойомо 85’ Будимир Эррандо Ибаньес Бойе 81’ 80’ Будимир

77’ Рубен Гарсия Бретонес 77’ Торро Муньос 77’ Орос Рауль Гарсия Диабате Гевара 73’ 60’ Барха Муньос Гуриди Аленья 46’ Энрикес Реббаш 46’ 2 тайм Перерыв Тони Мартинес

44’ Антонио Бланко 41’ 41’ Монкайола 16’ Розье 4’ Розье

Алавес Сивера, Энрикес, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Перес Идальго, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес Запасные: Монтеро, Коски, Аленья, Калебе, Реббаш, Р. Фернандес, Пачеко, Муньос, Мариано Диас, Бойе, Гевара, Маньяс 1 тайм Осасуна: Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Барха, Орос, Рубен Гарсия, Будимир Запасные: Хуан Крус, Аргибиде, Фернандес, Бретонес, Муньос, Муньос, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Эррандо, Осамбела, Моро

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги