Чемпионат Испании. «Жирона» обыграла «Вильярреал»

В Ла Лиге проходят матчи 30-го тура.

В пятницу «Райо Вальекано» обыграл «Эльче» (1:0) в стартовом матче 30-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл «Леванте» (2:0), «Реал» в гостях уступил «Мальорке» (1:2), «Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2). 

В воскресенье «Хетафе» победил «Атлетик» (2:0), а завершился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Вильярреал» (1:0). 

Чемпионат Испании

30-й тур

Ла Лига Испания. 30 тур
6 апреля 19:00, Монтиливи
Жирона
Завершен
1 - 0
0.46xG0.68
Вильярреал
Матч окончен
Унаи   Рока
85’
А. Мартинес   Ринкон
85’
80’
Педраса   С. Кардона
Бельтран
80’
77’
Педраса
Мартин   Лемар
74’
Блинд   Франсес
74’
70’
Моуриньо   Фриман
70’
Пепе   Бьюкенен
70’
Молейро   Гонсалес
Рейс
53’
2тайм
Перерыв
  Наварро
45’
+1’
21’
Моуриньо
Ванат   Абель Руис
12’
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Бельтран, Унаи, Мартин, Цыганков, Ванат
Запасные: Крапивцов, Франсес, Эчеверри, Лемар, Стуани, Бланко, Давид Лопес, Хиль, Абель Руис, Ринкон, Курума, Рока
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Наварро, Моуриньо, Вейга, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гонсалес, Фриман, Айосе Перес, Диатта, Бьюкенен, Тенас, С. Кардона, Камбвала, Парехо, Олувасейи
Ла Лига Испания. 30 тур
3 апреля 19:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 0
1.51xG0.6
Эльче
Матч окончен
Де Фрутос   Мартин
90’
+3’
Альваро Гарсия   Эспино
84’
Алеман   Камельо
83’
83’
Сангаре   де Сантьяго
77’
Фебас   Вильяр
77’
Агуадо   Редондо
77’
А. Родригес   Андре Силва
  Нтека
74’
Паласон   Диас
66’
Оскар Валентин   Нтека
66’
63’
А. Родригес
46’
Рафа Мир   Педроса
2тайм
Перерыв
45’
Рафа Мир
39’
Бигас
22’
Бигас
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Паласон, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Алеман, Де Фрутос
Запасные: Менди, Диас, Гумбау, Камельо, Мартин, Вертрауд, Нтека, Карденас, Молина Колорадо, Мумин, Балиу, Эспино
1тайм
Эльче:
Дитуро, Петро, Бигас, Аффенгрубер, Моренте, Фебас, Агуадо, Сангаре, Рафа Мир, А. Родригес, Валера
Запасные: Пенья, Итурбе, Редондо, Хосан, Вильяр, Эрраис, Дельгадо, Мартим Нету, Андре Силва, Сепеда, Педроса, де Сантьяго
Ла Лига Испания. 30 тур
4 апреля 12:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 0
2.69xG0.26
Леванте
Матч окончен
Мартин
87’
Туррьентес   Агирре
85’
Гедеш   Оускарссон
85’
  Браис Мендес
83’
81’
Виктор Гарсия   Абед
Чалета-Цар   Элустондо
69’
Сучич   Браис Мендес
64’
Барренечеа   Марин
63’
59’
Ури Рей   Рагубер
59’
Тунде   Ромеро
54’
Эспи
46’
Лосада   Мартинес
46’
Морено   Маттурро
2тайм
Перерыв
31’
Каштру
  Мартин
30’
17’
Морено
Барренечеа
15’
15’
Ману Санчес
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Сучич, Гедеш, Барренечеа, Ойарсабаль
Запасные: Кубо, Марин, Уэсли, Элустондо, Захарян, Агирре, Марреро, Оускарссон, Каррикабуру, Муньос, Бейтиа, Браис Мендес
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Лосада, Ури Рей, Оласагасти, Тунде, Эспи, Виктор Гарсия
Запасные: Перес, Карлос Альварес, Абед, Куньят, Арриага, Моралес, Мартинес, Кортес, Маттурро, Рагубер, Ромеро, Этта-Эйонг
Ла Лига Испания. 30 тур
4 апреля 14:15, Сон Моиш
Мальорка
Завершен
2 - 1
1.22xG1.27
Реал Мадрид
Матч окончен
Маффео
90’
+5’
Лувумбу
90’
+1’
  Мурики
90’
+1’
90’
Мастантуоно
88’
  Милитао
Вальент
84’
Лувумбу   А. Санчес
81’
76’
Браим Диас   Мастантуоно
72’
Гюлер   Питарч
Саму Кошта   Лопес
70’
Торре   Виржили
70’
Морланес   Фернандес
70’
Роман
66’
59’
Камавинга   Беллингем
59’
Хейсен   Милитао
59’
Мануэль Анхель   Винисиус Жуниор
47’
Хейсен
2тайм
Перерыв
  Морланес
41’
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Дардер, Торре, Морланес, Саму Кошта, Мурики, Лувумбу
Запасные: Куэльяр, Тони Лато, Фернандес, А. Санчес, Пратс, Виржили, Морей, Асано, Льябрес, Кумбула, Лопес, Калумба
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Мануэль Анхель, Браим Диас, Мбаппе
Запасные: Ф. Гонсалес, Фран Гарсия, Карвахаль, Паласиос, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, Алаба, Асенсио, Милитао, Беллингем, Питарч
Ла Лига Испания. 30 тур
4 апреля 16:30, Ла Картуха
Бетис
Завершен
0 - 0
1.63xG0.23
Эспаньол
Матч окончен
84’
Экспосито   Терратс
78’
Долан   Каррерас
78’
Нгонж   Санчес
Руибаль
76’
Альтимира   Гарсия
75’
Бельерин   Чими Авила
74’
70’
Ридель
67’
Эль-Хилали
Антони   Эззальзули
66’
62’
Ромеро
58’
Фернандес   Кике Гарсия
2тайм
Перерыв
Бетис
Вальес, Гомес, Льоренте, Бартра, Бельерин, Альтимира, Амрабат, Форнальс, Руибаль, Эрнандес, Антони
Запасные: Фидальго, Рикельме, Чими Авила, Эззальзули, Гарсия, Деосса, Рока, Адриан, Натан, Лопес, Р. Родригес
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Долан, Лосано, У. Гонсалес, Нгонж, Фернандес
Запасные: Тристан, Калеро, Рубио, Терратс, Рока, Фортуньо, Санчес, Салинас, Кике Гарсия, Каррерас
Ла Лига Испания. 30 тур
4 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
1 - 2
0.93xG2.52
Барселона
Матч окончен
Симеоне
90’
+4’
Сейду
90’
+3’
87’
  Левандовски
79’
Рэшфорд   Левандовски
78’
Эрик Гарсия   Гави
Лангле   Сейду
68’
62’
Берналь   Кунде
Симеоне   Серлот
61’
Алекс Баэна   Хименес
61’
Гризманн   Морсильо
61’
Лангле
53’
Муссо
50’
50’
Мартин
47’
Флик
46’
Фермин Лопес   Ферран Торрес
Коке   Руджери
46’
2тайм
Перерыв
Н. Гонсалес
45’
+7’
Коке
45’
Молина
45’
45’
Фермин Лопес
42’
  Рэшфорд
40’
Араухо   Берналь
  Симеоне
39’
Н. Гонсалес
22’
Атлетико
Муссо, Лангле, Ле Норман, Н. Гонсалес, Молина, Альмада, Варгас, Коке, Симеоне, Алекс Баэна, Гризманн
Запасные: Ганцко, Боньяр, Лукман, Хименес, Руджери, Сейду, Диас дель Ромо, Альварес, Морсильо, Эскивель, Пурич, Серлот
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Фермин Лопес, Ямаль, Ольмо
Запасные: Шченсны, Аллер, Эспарт, Касадо, Маркес, Левандовски, Кунде, Гави, Бальде, Берналь, Ферран Торрес, Бардагжи
Ла Лига Испания. 30 тур
5 апреля 12:00, Колисеум
Хетафе
Завершен
2 - 0
2.17xG0.48
Атлетик
Матч окончен
  Сатриано
90’
Боселли
85’
Джене   Рико
82’
Лисо   Бирманчевич
81’
71’
Сансет   Саннади
Васкес   Мартин
67’
64’
Йерай Альварес   Аресо
64’
Хаурегисар   Весга
46’
Гурусета   Н. Уильямс
46’
Рего Мора   Руис де Галаррета
2тайм
Перерыв
Арамбарри
45’
+1’
31’
Берчиче
Джене
29’
  Васкес
14’
Хетафе
Сория, Иглесиас, Боселли, Ромеро, Дуарте, Джене, Сатриано, Арамбарри, Милья, Лисо, Васкес
Запасные: Монтес, Бирманчевич, Летачек, Хави Муньос, Рикельме, Рико, Мартин, Камара, Санкрис, Давинчи
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Вивиан, Хаурегисар, Рего Мора, Беренгер, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Падилья, Лекуэ, Н. Уильямс, Серрано, Бойро, Саннади, Весга, Унаи Гомес, Аресо, Эхилус, Руис де Галаррета, Наварро
Ла Лига Испания. 30 тур
5 апреля 14:15, Месталья
Валенсия
Завершен
2 - 3
0.8xG1.03
Сельта
Матч окончен
  Гидо Родригес
90’
+3’
88’
Мингеса   Лаго
Гидо Родригес
84’
81’
  Сведберг
Гайя   Данджума
78’
71’
Жуджла   Иглесиас
71’
Сотело
Нуньес   Угринич
63’
Дуро   Садик
63’
Герра   Бельтран
63’
Андре Алмейда   Тьерри Коррейя
63’
60’
  Фер Лопес
56’
  Мориба
46’
Дуран   Фер Лопес
46’
Хави Родригес   Эль-Абделлауи
46’
У. Альварес   Сведберг
2тайм
Перерыв
44’
Алонсо
43’
Хави Родригес
  Гидо Родригес
12’
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Андре Алмейда, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Рамазани, Дуро
Запасные: Риверо, Саравия, Бельтран, Сантамария, Тьерри Коррейя, Пепелу, Садик, Диего Лопес, Хесус Васкес, Угринич, Данджума, Раба
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, У. Альварес, Дуран, Жуджла
Запасные: Домингес, Сведберг, Иглесиас, Вильяр, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Нуньес, Лаго, Фернандес, Руэда, Серви, Антаньон
Ла Лига Испания. 30 тур
5 апреля 16:30, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
1 - 0
0.62xG0.69
Севилья
Матч окончен
Шаира
90’
+2’
Байи
90’
Фонсека
89’
Хави Лопес   Альхассан
85’
80’
Варгас   Эджуке
73’
Мартинес Гауна   Суасо
72’
Менди   И. Ромеро
Рейна   Касорла
72’
Фернандес   Хассан
72’
69’
Буэно
Виньяс   Борбас
59’
Сибо   Коломбатто
59’
54’
Салас
Хави Лопес
53’
46’
Соу   Буэно
46’
Кармона   Кастрин
2тайм
Перерыв
43’
Кармона
38’
Ньянзу
  Виньяс
32’
Виньяс
13’
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Фернандес, Рейна, Шаира, Виньяс
Запасные: Коломбатто, Костас, Касорла, Pablo Menéndez Agudín, Хассан, Молдован, Нарваэс, Альхассан, Борбас
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Салас, Ньянзу, Кармона, Гудель, Менди, Варгас, Соу, Хуанлу Санчес, Адамс
Запасные: Кастрин, Нюланд, Пеке, Эджуке, Суасо, Фабиу Кардозу, Жордан, Янузай, Гаттони, Буэно, И. Ромеро, Санчес
Ла Лига Испания. 30 тур
5 апреля 19:00, Мендисорроса
Алавес
Завершен
2 - 2
2.03xG1.31
Осасуна
Матч окончен
Перес Идальго
90’
+4’
90’
+4’
Муньос
90’
+3’
Осамбела
  Бойе
90’
+1’
90’
Катена
89’
Будимир
87’
Бойомо
85’
Будимир   Эррандо
Ибаньес   Бойе
81’
80’
  Будимир
77’
Рубен Гарсия   Бретонес
77’
Торро   Муньос
77’
Орос   Рауль Гарсия
Диабате   Гевара
73’
60’
Барха   Муньос
Гуриди   Аленья
46’
Энрикес   Реббаш
46’
2тайм
Перерыв
  Тони Мартинес
44’
Антонио Бланко
41’
41’
Монкайола
16’
Розье
4’
  Розье
Алавес
Сивера, Энрикес, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Перес Идальго, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Монтеро, Коски, Аленья, Калебе, Реббаш, Р. Фернандес, Пачеко, Муньос, Мариано Диас, Бойе, Гевара, Маньяс
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Барха, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Аргибиде, Фернандес, Бретонес, Муньос, Муньос, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Эррандо, Осамбела, Моро
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

На что способен «Спартак» в сезоне?13963 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Трилогия Барсы и Атлетов это будет жесть
Ответ Hella black
Трилогия Барсы и Атлетов это будет жесть
Может стать легендарным противостоянием во всем европейском футболе этого сезона. Верим в Барсу!
Ответ Hella black
Трилогия Барсы и Атлетов это будет жесть
Пожелаю Барсе - эту трилогию оставить в своей памяти, как приятные воспоминания о лучших победах за последние несколько лет)
Важнейший матч для Барселоны в плане чемпионства . С одной стороны Атлетико в чемпионате ничего не нужно - в лигу Чемпионов и так попадут - с другой стороны , играют дома . Семионе может выставить любой состав и беречь силы для следующего противостояния . Посмотрим . Будет тяжело , но верю в Барселону .
Мальорка долго возилась с реалом, они должны были громить сливочных плакс.
1-0 слишком маленький счёт, учитывая что у реала пенальти в запасе, так что особо радоваться нет смысла:)
Барселоне удачи и победы во всех матчах против Атлетико. Тяжело, но очень нужно)
Здоровья и выдержки всем игрокам🤞
вдохнули поглубже, 3 игры с матрасами за 2 недели, а между делом еще с попугаями. Вообще, забавно, конечно - 6 игр против АТМ за сезон.
Офренеть судейка, после мяча нога пошла, то есть он сам подставился а это красная?? Куда ему эту ногу девать то было??
Мы подарками особо не любим пользоваться, так что пока без радости 👍
Абсолютно убогая игра , пешочком ходят ребята , в матче где проигрыш означает окончание борьбы за титул в Ла Лиге. Тьфу! Мбаппе, человек который на элитном уровне может только бегать - не делает вообще этих забеганий за спину
Ну, что!
-7 в Мадриде 😂😂😂
