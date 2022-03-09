Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22

«Бавария» размазала «Зальцбург».

Если вы рассчитывали на интригу в паре «Бавария» – «Зальцбург» после 1:1 в первом матче – очень зря.

Роберт Левандовски все это быстро отменил: оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ. Реализовал два пенальти и забил с игры.

Оба пенальти Левандовски заработал сам (фолил один и тот же), разница между дублем и хет-триком – мизер

Шикарный поляк начал уже на 12-й минуте: ловко развернулся и нарвался на фол Максимилиана Вебера. Так Левандовски заработал пенальти и сам же его и реализовал – 1:0.

На 21-й минуте 11-метровый помог назначить ВАР: Вебер вновь подбил Левандовского, стукнув его по ногам у границы штрафной. Роберт готовился бить штрафной, но видео рассмотрели, что фол случился прямо на линии – сделать дубль стало намного проще.

Хет-трик пришел сразу же: поляк вышел один на один, вратарь сумел сыграть первым, но в итоге мяч просто отлетел от Роберта в штангу, ему оставалось только добить в пустые ворота.

Между первым и третьим голами прошло всего 10 минут и 22 секунды!

Новая концентрация восторгов: насколько именно быстр был Роберт?

Подсчитаем:

• Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (23 минуты), превзойдя достижение нападающего «Милана» Марко Симоне, который забил три гола «Русенборгу» за первые 24 минуты матча в 1996-м.

• По скорости от первого до третьего гола она в топ-3: быстрее были только Бафетимби Гомис за «Лион» в ворота загребского «Динамо» (8 минут) в 2011-м и Майк Ньюэлл за «Блэкберн» тому же «Русенборгу»-96 (9 минут).

• Роберт возглавил список бомбардиров ЛЧ – у него 12 голов в восьми матчах. Вколотив три, поляк обошел нападающего «Аякса» Себастьяна Аллера, у него пока 11 мячей.

• Левандовски забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в сезоне-2021/22 – настоящая голевая машина! Он сейчас перешагнул отметку в 40 голов за сезон – первым в Европе – и сделал это седьмой год подряд.

• «Бавария» после хет-трика Роберта накинула еще четыре, Левандовски отдал голевую пяткой на седьмой мяч (забил Сане, у него 1+2) – для поляка это уже 15-е результативное действие в восьми матчах Лиги чемпионов.

Мюнхенцы легко проскочили в четвертьфинал – 20-й раз в истории ЛЧ, чаще всех остальных клубов.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert; кадр трансляции «Матч Футбол 1»