Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22

«Бавария» размазала «Зальцбург».
Если вы рассчитывали на интригу в паре «Бавария» – «Зальцбург» после 1:1 в первом матче – очень зря.
Роберт Левандовски все это быстро отменил: оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ. Реализовал два пенальти и забил с игры.
Оба пенальти Левандовски заработал сам (фолил один и тот же), разница между дублем и хет-триком – мизер
Шикарный поляк начал уже на 12-й минуте: ловко развернулся и нарвался на фол Максимилиана Вебера. Так Левандовски заработал пенальти и сам же его и реализовал – 1:0.
На 21-й минуте 11-метровый помог назначить ВАР: Вебер вновь подбил Левандовского, стукнув его по ногам у границы штрафной. Роберт готовился бить штрафной, но видео рассмотрели, что фол случился прямо на линии – сделать дубль стало намного проще.
Хет-трик пришел сразу же: поляк вышел один на один, вратарь сумел сыграть первым, но в итоге мяч просто отлетел от Роберта в штангу, ему оставалось только добить в пустые ворота.
Между первым и третьим голами прошло всего 10 минут и 22 секунды!
Новая концентрация восторгов: насколько именно быстр был Роберт?
Подсчитаем:
• Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (23 минуты), превзойдя достижение нападающего «Милана» Марко Симоне, который забил три гола «Русенборгу» за первые 24 минуты матча в 1996-м.
• По скорости от первого до третьего гола она в топ-3: быстрее были только Бафетимби Гомис за «Лион» в ворота загребского «Динамо» (8 минут) в 2011-м и Майк Ньюэлл за «Блэкберн» тому же «Русенборгу»-96 (9 минут).
• Роберт возглавил список бомбардиров ЛЧ – у него 12 голов в восьми матчах. Вколотив три, поляк обошел нападающего «Аякса» Себастьяна Аллера, у него пока 11 мячей.
• Левандовски забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в сезоне-2021/22 – настоящая голевая машина! Он сейчас перешагнул отметку в 40 голов за сезон – первым в Европе – и сделал это седьмой год подряд.
• «Бавария» после хет-трика Роберта накинула еще четыре, Левандовски отдал голевую пяткой на седьмой мяч (забил Сане, у него 1+2) – для поляка это уже 15-е результативное действие в восьми матчах Лиги чемпионов.
Мюнхенцы легко проскочили в четвертьфинал – 20-й раз в истории ЛЧ, чаще всех остальных клубов.
Нам тоже казалось, что «Бавария» постоянно скупает игроков «Боруссии» – но нет. Примеров мало, а в обратную сторону – не меньше
Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 21, пенальти Левандовски, 3:0 – 23 Левандовски, 4:0 – 31 Гнабри, 5:0 – 54 Мюллер, 5:1 – 70 Кьергор, 6:1 – 83 Мюллер, 7:1 – 85 Сане.
-
Бавария –
Нойер, Зюле (Ньянзу, 66), Эрнандес (Упамекано, 60), Павар, Гнабри (Сарр, 46), Киммих, Мусиала (Рока, 66), Мюллер, Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 66), Сане.
Фото: REUTERS/Andreas Gebert; кадр трансляции «Матч Футбол 1»
Комментарии