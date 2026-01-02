  • Спортс
  • Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 18-го тура.

В 18-м туре Серии А «Милан» проведет гостевой матч с «Кальяри».  

В субботу «Ювентус» примет «Лечче», «Аталанта» встретится с «Ромой». 

В воскресенье «Наполи» сыграет с «Лацио» в гостях, завершится тур матчем «Интер» – «Болонья». 

Чемпионат Италии

18-й тур

Серия А Италия. 18 тур
2 января 19:45, Сарденья
Кальяри
Не начался
Милан
Серия А Италия. 18 тур
4 января 19:45, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Болонья

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
