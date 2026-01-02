Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 18-го тура.
В 18-м туре Серии А «Милан» проведет гостевой матч с «Кальяри».
В субботу «Ювентус» примет «Лечче», «Аталанта» встретится с «Ромой».
В воскресенье «Наполи» сыграет с «Лацио» в гостях, завершится тур матчем «Интер» – «Болонья».
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости