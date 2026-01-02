Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. Это единственная страна, где он ничего не выиграл»

Агент Дана Петреску: тренер хочет вернуться в Россию, он только там не выигрывал.

Агент Дана Петреску Николай Пырнэу сказал, что тренер хотел бы вернуться в Россию.

Вчера стало известно, что у 58-летнего специалиста диагностировали рак .

Пырнэу сообщил, что в настоящее время Петреску проходит курс необходимых процедур.

«Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать.

Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», – сказал агент.

В России Петреску возглавлял «Кубань», которую выводил в РПЛ в 2010 году, и московское «Динамо».