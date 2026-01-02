  • Спортс
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
0

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 13-го тура.

В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума встретится с «Аль-Охдудом».

В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится с «Аль-Таавуном».

В воскресенье «Аль-Кадисия» Матео Ретеги примет «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с «Дамаком». 

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

Высшая лига. 13 тур
2 января 14:35, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Не начался
Аль-Охдуд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
