Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 13-го тура.
В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума встретится с «Аль-Охдудом».
В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится с «Аль-Таавуном».
В воскресенье «Аль-Кадисия» Матео Ретеги примет «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с «Дамаком».
Чемпионат Саудовской Аравии
13-й тур
2 января 17:30, King Abdullah Sports City
3 января 17:30, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
4 января 17:30, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
