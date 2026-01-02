Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 13-го тура.

В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли » Рияда Мареза сыграет с «Аль-Насром » Криштиану Роналду, «Аль-Иттифак » Джорджиньо Вейналдума встретится с «Аль-Охдудом».

В субботу «Аль-Иттихад » Карима Бензема встретится с «Аль-Таавуном».

В воскресенье «Аль-Кадисия » Матео Ретеги примет «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с «Дамаком».

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии