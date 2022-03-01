В Англии не поняли заявление Абрамовича. Теперь исследуют благотворительный фонд «Челси» и называют это российской уловкой

Все запутались.

26 февраля Абрамович передал управление клубом членам правления благотворительного фонда «Челси». Прошло уже несколько дней – и не совсем понятно, что конкретно изменилось (или хотя бы изменится) в структуре менеджмента «Челси».

«Челси» все еще принадлежит Абрамовичу. Если против Абрамовича введут санкции, то против «Челси», вероятно, тоже

Абрамович остается владельцем «Челси». Клуб не направлял никакого официального юридического запроса Премьер-лиге, чтобы изменить владельца.

В АПЛ есть своя методика: смена владельца любого из 20 участников Премьер-лиги должна быть одобрена исполнительным директором лиги – заявки от «Челси» не приходило, и Абрамович через свою компанию Fordstam Limited по-прежнему является конечной контролирующей стороной «Челси». Это также означает, что если бы британское правительство решило ввести санкции против Абрамовича, клуб потенциально все равно пострадал бы.

По словам члена британского парламента Криса Брайанта, санкций пока нет, потому что правительство опасается судов. «Я думаю, что правительство в ужасе от юристов, – заявил Брайант. – Министерство иностранных дел считает, что лица, подпадающие под санкции, будут оспаривать свои санкции в суде».

Чем вообще занимается фонд?

Благотворительный фонд «Челси» создан в 2010 году, через него клуб реализует благотворительные и социальные проекты. По информации Forbes, клуб за все время потратил больше 120 миллионов долларов на работу фонда. Среди специальных мероприятий был, например, проект памяти жертв Холокоста.

Именно поэтому в Англии так удивились, что фактическое руководство целым футбольным клубом перешло по-настоящему благотворительной организации.

Кто управляет фондом? Они вообще готовы управлять клубом?

Шесть человек: председатель клуба Брюс Бак, юрист Джон Дивайн, руководитель женского футбола «Челси» Эмма Хейес, руководитель антирасистской организации FARE Пиара Повар, финансовый директор «Челси» Пол Рамос, вице-президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон. Почти все и до этого были связаны с управлением «Челси». При этом «Челси» уже объявил, что за все футбольные решения отвечают спортивный директор Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Члены правления требуют гарантий того, что они не будут нести ответственность за все финансовые последствия их управленческих решений. Это своеобразный полис страхования. Юристы «Челси» сейчас разрабатывают надежную политику защиты.

Попечители фонда могут отказаться от участия в плане – пока улаживаются юридические детали, есть возможность выйти из совета правления. Издание The Telegraph сообщает, что некоторые попечители думают об уходе из фонда.

Благотворительный фонд управляет футбольным клубом – это нормально?

Будет ли управление «Челси» фондом соответствовать английскому законодательству?

На это должна ответить Комиссия по благотворительности – официальное правительственное ведомство, регулирующее деятельность всех благотворительных организаций на территории Англии и Уэльса.

Комиссия уже связалась с благотворительным фондом «Челси», чтобы получить больше информации о плане Абрамовича.

Представитель Комиссии уточнял статус переговоров для английского издания Guardian: «Пока фонд только представил отчет – это было первое требование Комиссии. Сейчас не можем дать больше комментариев».

Вероятно, именно Комиссия по благотворительности после всех уточнений даст больше сведений о смысле передачи управления.

В Англии продолжают давить на Абрамовича

Дэнни Дэвис, партнер лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, считает, что Абрамович лишь пытается максимально дистанцироваться от клуба, чтобы «Челси» не пострадал из-за санкций. «Управление ничего не значит, – пояснил Дэвис. – Это просто название, а не юридический термин».

«Я беспокоюсь, что это классическая российская уловка, чтобы спастись от санкций», – заявил Крис Брайант. Именно он уже несколько лет повторяет, что Абрамович не должен владеть «Челси». Несколько дней назад Брайант призывал Абрамовича выступить против спецоперации на Украине.

Футбольным людям заявление не понравилось – именно из-за невнятного решения.

Вот слова Гари Невилла: «Возможно, кто-то, включая меня, посчитал, что это благородный жест, но если взглянуть на попечительный совет фонда, становится ясно, что эти люди руководить «Челси» не будут, – заявил Гари Невилл. – Думаю, одно из самых мудрых решений Абрамовича за последние 20 лет – не делать заявлений, поскольку его вчерашнее заявление оставило больше вопросов, чем ответов. Фактически говоря, это такая трусливая попытка отдать «пас в больницу» хорошим людям из руководства фонда, потому что ясно, что Абрамович управляет клубом вместе с Грановской и Чехом».

Может, Абрамович все-таки продаст «Челси»?

Это вполне вероятный сценарий. По информации The Telegraph, на этой неделе Абрамович получит три предложения от потенциальных покупателей. Bloomberg ранее писал, что клубом интересуются сразу несколько американских фирм.

Ранее «Челси» настаивал, что продажи не будет. Очевидно, ситуация меняется очень быстро.

Абрамович уже отклонял предложения по продаже на сумму 2,2 миллиарда фунтов. А ведь у «Челси» есть еще непогашенный долг перед бизнесменом – 1,5 млрд.

Так что сделка, если она состоится, точно будет серьезной.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Catherine Ivill; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; en.wikipedia.org