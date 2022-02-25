«Лейпциг» Тедеско, кризисная «Аталанта», мощная «Барселона» – кто сыграет со «Спартаком» в 1/8 ЛЕ?

Будет трудно.

Стыковой раунд Лиги Европы завершен – теперь мы знаем всех участников 1/8-й.

Из российских команд остался только «Спартак». Вот 8 потенциальных соперников московского клуба – один из них станет реальным.

Давайте напомним, как эти команды прошли стыковой раунд. И заодно подготовимся, кто может выпасть.

Вот они: вечная «Севилья», сильные «Лейпциг» и«Барса», пара сюрпризов

• «Порту». Португальцы задушили «Лацио» (2:1 дома, 2:2 в гостях). Им точно хватает волевой силы – в обоих играх «Порту» уступал, при этом каждый раз не только выравнивал матч по счету, но и выходил вперед. Хотя в Риме «Лацио» временами вжимал соперника – например, забил три гола за пять минут (один засчитали, два отменили из-за офсайда).

Такие кусачие команды умеют далеко заходить в плей-офф.

• «Севилья». Команда Хулена Лопетеги могла бы и легче пройти загребское «Динамо»: 3:1 в Испании, 0:1 в Хорватии. Возможно, чуть недооценили соперника в ответной игре. Хотя статистически (удары, удары в створ, владение) «Севилья» дважды была лучше.

И давайте помнить – это же Лига Европы! Здесь «Севилья» готова побеждать всех – такая уж магия.

• «Аталанта». Даже без номинальных нападающих итальянцы расправились с «Олимпиакосом» на выезде (3:0), добавив мощный разгром к домашней победе (2:1). Да, команда страдает (шесть матчей подряд без побед, не считая игр в еврокубках), но все равно идет дальше.

Велика вероятность, что к следующему раунду плей-офф Алексей Миранчук успеет восстановиться. Из-за травмы он пропустил матчи против «Олимпиакоса».

• «РБ Лейпциг». Ребята Доменико Тедеско нанесли по воротам «Сосьедада» 36 ударов – реализовали пять, и этого хватило для 1/8 (2:2 дома, 3:1 в гостях). Команда вообще в отличной форме: по делу прошла испанцев, в Бундеслиге уже ворвалась в топ-4.

Тедеско против «Спартака» – да, такое возможно.

• «Барселона». Даже вроде бы организованный «Наполи» развалился под давлением очнувшихся каталонцев. 37:11 – такая разница по ударам за две игры хорошо иллюстрирует преимущество «Барсы». И если на «Камп Ноу» остались 1:1, то в Неаполе «Барселона» победила 4:2 (забивали Альба, Френки Де Йонг, Пике и Обамеянг).

И все-таки непривычно видеть «Барсу» в ЛЕ, да?

• «Рейнджерс». Шотландцы довольно неожиданно справились с «Боруссией» – 4:2 в гостях, 2:2 дома. Получилась драматичная перестрелка, в которой даже трудно сказать, что «Дортмунду» не хватило Эрлинга Холанда – гораздо заметнее отсутствие нормальной защиты.

Звезда – правый защитник Джеймс Тавернье. У него три гола в двух матчах, да и в чемпионате Шотландии он набил уже 6+11 в 25 играх.

• «Брага». Единственная пара в Лиге Европы с экстра-таймами и даже серией пенальти: «Шериф» против «Браги». Кстати, тут даже не повлияла отмена гостевого гола – был четкий размен с победами по 2:0.

В 11-метровых «Брага» все-таки была сильнее – и прошла дальше.

• «Бетис». Испанцы все-таки прошли «Зенит», хотя было совсем близко к дополнительному времени. Многое решили ошибки команды Сергея Семака в защите в первом матче. Дожать в гостях не вышло, хотя моментов хватало.

Хотите увидеть сиквел противостояния «Бетиса» с российскими клубами?

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo, Miguel Vidal, Russell Cheyne, Ciro De Luca, Vincent West, Costas Baltas, Borut Zivulovic, Alberto Lingria