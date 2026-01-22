Джеррард о словах Слота: «Нужно перестать говорить про низкие блоки. Соперники ставили их против «Ливерпуля», еще когда я играл, а также за много-много лет до меня»

Стивен Джеррард прокомментировал высказывание Арне Слота.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил высказывание Арне Слота .

Главный тренер мерсисайдцев после победы над «Марселем » (3:0) в Лиге чемпионов высказался о нестабильности команды: «Есть проблемы с тем, чтобы противостоять низкому блоку соперников» .

«Ему нужно перестать говорить про низкие блоки. Соперники ставили низкие блоки против «Ливерпуля » еще когда я играл, а также за много-много лет до меня.

Так уж устроено. Соперники будут пытаться сделать все возможное, чтобы остановить «Ливерпуль».

Главное – найти решения. У вас есть игроки. Тогда вы превратите игры против соперников с низкими блоками в победы, а не ничьи. Они свою игру менять не станут.

«Ливерпулю» уже в ближайшем матче с «Борнмутом» предстоит встретиться с низким блоком. Ведущие игроки команды должны идти вперед и забивать голы, чтобы победить», – сказал Стивен Джеррард .