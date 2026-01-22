Роман Шишкин: «Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя. Когда никто не вставляет палки в колеса – есть результат. Сейчас – другая история: шумиха, околофутбольные дела»

Роман Шишкин ответил на вопрос о шумихе вокруг команды.

– Почему вокруг «Спартака» постоянно искрит?

– Интерес очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места.

Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колеса, тогда есть результат.

Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это влияет на руководство и футболистов.

Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях – это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы все работало как часы.

Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав не хуже, чем у «Зенита » и «Краснодара », – сказал Роман Шишкин.