Роман Шишкин: «Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя. Когда никто не вставляет палки в колеса – есть результат. Сейчас – другая история: шумиха, околофутбольные дела»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос о шумихе вокруг команды.
– Почему вокруг «Спартака» постоянно искрит?
– Интерес очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места.
Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колеса, тогда есть результат.
Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это влияет на руководство и футболистов.
Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях – это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы все работало как часы.
Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав не хуже, чем у «Зенита» и «Краснодара», – сказал Роман Шишкин.