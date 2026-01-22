  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о нестабильности «Ливерпуля»: «Есть проблемы с низким блоком соперников. Когда игра раскрывается, футболисты могут прорываться сквозь оборону. Это совсем другой футбол»
15

Слот о нестабильности «Ливерпуля»: «Есть проблемы с низким блоком соперников. Когда игра раскрывается, футболисты могут прорываться сквозь оборону. Это совсем другой футбол»

Арне Слот высказался о нестабильной игре «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча против «Марселя» (3:0) в Лиге чемпионов ответил на вопрос о причинах нестабильной игры команды.

«Причина нашей нестабильности – если вы хотите назвать 14-матчевую (на самом деле 13 – Спортс”) беспроигрышную серию нестабильностью – заключается в том, что есть проблемы с тем, чтобы противостоять низким блокам соперников.

Прекрасно понимаю, почему нам не удается играть стабильно. Когда игра раскрывается, футболисты могут прорываться сквозь линии обороны, могут показать свое мастерство. Это совсем другой футбол, отличающийся от игры против низкого блока.

Против низкого блока нужны совершенно другие качества. Даже не столь важно, что ты готовишь перед матчем, поскольку будешь много владеть мячом.

Важность противостояния низкому блоку соперника нельзя сравнивать с игрой против «Марселя», где обе команды стремятся начинать атаки от своих ворот и оказывать давление на соперника.

И в каждой игре этого сезона, когда складывалась такая ситуация, мы показывали очень хорошую игру. Да, проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», но во многих матчах добивались результата», – сказал Арне Слот.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15983 голоса
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМарсель
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арне Слот: «Ливерпуль» не проигрывает 14 матчей и за это время уступал лишь 54 минуты. Мы заслужили 3:0 с «Марселем»
21 января, 22:52
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
22 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
55 минут назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
18 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
37 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39