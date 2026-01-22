Слот о нестабильности «Ливерпуля»: «Есть проблемы с низким блоком соперников. Когда игра раскрывается, футболисты могут прорываться сквозь оборону. Это совсем другой футбол»

Арне Слот высказался о нестабильной игре «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот после матча против «Марселя» (3:0) в Лиге чемпионов ответил на вопрос о причинах нестабильной игры команды.

«Причина нашей нестабильности – если вы хотите назвать 14-матчевую (на самом деле 13 – Спортс”) беспроигрышную серию нестабильностью – заключается в том, что есть проблемы с тем, чтобы противостоять низким блокам соперников.

Прекрасно понимаю, почему нам не удается играть стабильно. Когда игра раскрывается, футболисты могут прорываться сквозь линии обороны, могут показать свое мастерство. Это совсем другой футбол, отличающийся от игры против низкого блока.

Против низкого блока нужны совершенно другие качества. Даже не столь важно, что ты готовишь перед матчем, поскольку будешь много владеть мячом.

Важность противостояния низкому блоку соперника нельзя сравнивать с игрой против «Марселя », где обе команды стремятся начинать атаки от своих ворот и оказывать давление на соперника.

И в каждой игре этого сезона, когда складывалась такая ситуация, мы показывали очень хорошую игру. Да, проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», но во многих матчах добивались результата», – сказал Арне Слот .