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Обалдеть, Швентек проиграла на Australian Open! Серию из 18 побед прервала 19-летняя Носкова – которая никого не боится

Australian Open Australian Open
Ига Швентек Ига Швентек
Линда Носкова Линда Носкова
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Теннис Теннис

Сенсация.

Очень часто бывает, что топ-теннисистка проводит тяжелый матч в начале «Большого шлема», как-то выживает – а потом берет титул.

Когда Ига Швентек отыгралась с 1:4 и двойного брейка в решающем сете во втором круге Australian Open, многие начали вспоминать, как титулы брали Ли На (2014), Анжелик Кербер (2016), Каролин Возняцки (2018) и Наоми Осака (2021). Все они отыграли матчболы на ранних этапах.

Швентек матчболы не отыгрывала – и ее путь завершился иначе. Уже в третьем круге она проиграла 19-летней Линде Носковой – 6:3, 3:6, 4:6.

Для Швентек это поражение, которое выбивается из общей канвы ее выступлений. Потому что до этого она выиграла 18 матчей подряд. Она вела 28:1 в матчах с теннисистками младше себя, а после победы в первом сете выиграла 73 из последних 74. Кроме того, она дошла до второй недели на шести последних хардовых «Шлемах».

Так что Носкова очень удивила, став первой с 1999 года теннисисткой-тинейджером, обыгравшей на Australian Open первую ракетку мира.

***

Чешка впервые выстрелила в начале прошлого года, когда дошла до финала в Аделаиде, отыграв матчболы в квалификации и 1/4. В финале ее остановила Арина Соболенко, а после матча сказала:

«Чувствуется, что она нас не боится. А просто показывает свой теннис. Что бы ни случилось, она просто играет. У меня не было ощущения, что она зажимается, что будет дарить очки. Я чувствовала, что должна сама выиграть матч. Это меня очень впечатлило».

Швентек в принципе попала в такую же ситуацию – ей нужно было выигрывать самой. А она не смогла.

Полька мощно начала матч и диктовала игру, но потом немного сбавила в инициативности. Она стала давать Носковой больше шансов на созидание – и та ими пользовалась. Если Швентек пробивала недостаточно остро или сильно, то получала мощные ответы.

Чешка начала играть чище, больше переводить слева по линии, больше атаковать. Особенно заметно было, насколько лучше она по ходу матча стала принимать – цифры Швентек по реализации подачи просели очень значительно.

Матч стал более равным – и более нервной в нем выглядела как раз первая ракетка мира, которая даже не очень понимала, что происходит.

Последний гейм в чем-то был квинтэссенцией матча. Швентек сначала повела 30:0 на приеме за счет двух быстрых атак. Но потом допустила две невынужденных. При 30:30 Носкова, до этого ни разу не попавшая первым мячом, нашла мощный эйс – опять же, говорит о ее характере. И потом завершила матч на ошибке Иги.

***

Линда впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». И в интервью после матча выглядела ошарашенной: «Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится».

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Phil Walter

25 комментариев
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Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
А какая была травма у Джоковича, когда он проигрывал Куэрри в третьем круге Уимблдона 2016? Истомину во втором круге АО2017?
+32
-1
+31
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
+36
-11
+25
Так что Носкова очень удивила, став первой с 1999 года теннисисткой-тинейджером, обыгравшей на Australian Open первую ракетку мира.
-------------------
Тогда 19летняя Моресмо обыграла Девенпорт
+13
0
+13
подобные проигрыши Шпунтика уже становятся нормой на Шлемах за пределами РГ, а не сенсацией.
За пределами грунта - это обычный игрок топ-10.
+11
0
+11
А зачем Носковой кого-то боятся ? Она вполне крепкой накачанной фигурой ,сможет дать в ответ,если кто рыпнется.
+10
-2
+8
Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
Новак и Рафа - это лучшие теннисисты всех времен.. Иге еще предстоит многое доказать..
+11
-3
+8
Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
Рафа на Уиме кому только не отлетал
+6
0
+6
в том матче, который 1 из 74, Ига практически вручила титул Рима-2023 Лене Рыбакиной
+6
-2
+4
После Брисбена были комментарии что Мирра Андреева проиграла ноунейму. Вот вам и ноунейм.
+4
0
+4
Ответ Syndycate
А у Надаля против Содерлинга?
А у Надаля против Дастина Брауна на Уиме?
Он вроде даже в сотне не стоял
+4
0
+4
Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
Надаль-то на Уиме 4 года подряд проигрывал парням с трехзначным рейтингом. К тому же в мужском тбш формат 5-сетовый, там намного сложнее сотворить сенсацию, чем в 3-сетовом
+2
0
+2
Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
Надаль, кстати, тоже проигрывал Дарсису в первом круге Уимблдона, а следом брал Торонто, Цинцинатти и USO :)
+1
0
+1
Ответ AgreSSSoR
Швентек не такая уж непобедимая теннисистка. Скоро наступит эра Рыбки. Удачи Носковой. Хочу видеть её в финале
Тогда не пропусти её следующий матч, потому что это будет последний шанс увидеть Носкову на AO2024.
Такие громкие хлопки почти всегда бесславно заканчиваются 🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
Швентек не такая уж непобедимая теннисистка. Скоро наступит эра Рыбки. Удачи Носковой. Хочу видеть её в финале
+4
-3
+1
Ответ Syndycate
А у Надаля против Содерлинга?
Ну Содерлинг был уже в 20ке тогда
0
0
0
Ответ Добрый Андрей
Ну Содерлинг был уже в 20ке тогда
Нет, в 20 точно не был
0
0
0
Ответ Добрый Андрей
А какая была травма у Джоковича, когда он проигрывал Куэрри в третьем круге Уимблдона 2016? Истомину во втором круге АО2017?
А у Надаля против Содерлинга?
+1
-1
0
Ответ Добрый Андрей
А какая была травма у Джоковича, когда он проигрывал Куэрри в третьем круге Уимблдона 2016? Истомину во втором круге АО2017?
Тогда он проиграл, после того как взял 4 тбш к ряду. К тому же у него начались проблемы с локтем и 17ый год он провалил
0
0
0
Ответ Seventh
А теперь представьте, что Джокер или Рафа без травмы сольют топ-50 в 1/16 на тбш. Вот и я не могу
Почему это самый заплюсованный комментарий? Все такие молодые и не помнят вылеты Рафы на Уимах и в первом круге АО-2016. И проблемы Новака в 2017-2018?
0
0
0
Ответ AgreSSSoR
Швентек не такая уж непобедимая теннисистка. Скоро наступит эра Рыбки. Удачи Носковой. Хочу видеть её в финале
наступила уже эра Гауфф, а Рыбка опять не самым сильным сливает к сожалению
0
0
0
Ответ AgreSSSoR
Швентек не такая уж непобедимая теннисистка. Скоро наступит эра Рыбки. Удачи Носковой. Хочу видеть её в финале
В Рыбакиной больше пиара чем результатов.
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