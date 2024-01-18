Обалдеть, Швентек проиграла на Australian Open! Серию из 18 побед прервала 19-летняя Носкова – которая никого не боится

Сенсация.

Очень часто бывает, что топ-теннисистка проводит тяжелый матч в начале «Большого шлема», как-то выживает – а потом берет титул.

Когда Ига Швентек отыгралась с 1:4 и двойного брейка в решающем сете во втором круге Australian Open, многие начали вспоминать, как титулы брали Ли На (2014), Анжелик Кербер (2016), Каролин Возняцки (2018) и Наоми Осака (2021). Все они отыграли матчболы на ранних этапах.

Швентек матчболы не отыгрывала – и ее путь завершился иначе. Уже в третьем круге она проиграла 19-летней Линде Носковой – 6:3, 3:6, 4:6.

Для Швентек это поражение, которое выбивается из общей канвы ее выступлений. Потому что до этого она выиграла 18 матчей подряд. Она вела 28:1 в матчах с теннисистками младше себя, а после победы в первом сете выиграла 73 из последних 74. Кроме того, она дошла до второй недели на шести последних хардовых «Шлемах».

Так что Носкова очень удивила, став первой с 1999 года теннисисткой-тинейджером, обыгравшей на Australian Open первую ракетку мира.

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Чешка впервые выстрелила в начале прошлого года, когда дошла до финала в Аделаиде, отыграв матчболы в квалификации и 1/4. В финале ее остановила Арина Соболенко, а после матча сказала:

«Чувствуется, что она нас не боится. А просто показывает свой теннис. Что бы ни случилось, она просто играет. У меня не было ощущения, что она зажимается, что будет дарить очки. Я чувствовала, что должна сама выиграть матч. Это меня очень впечатлило».

Швентек в принципе попала в такую же ситуацию – ей нужно было выигрывать самой. А она не смогла.

Полька мощно начала матч и диктовала игру, но потом немного сбавила в инициативности. Она стала давать Носковой больше шансов на созидание – и та ими пользовалась. Если Швентек пробивала недостаточно остро или сильно, то получала мощные ответы.

Чешка начала играть чище, больше переводить слева по линии, больше атаковать. Особенно заметно было, насколько лучше она по ходу матча стала принимать – цифры Швентек по реализации подачи просели очень значительно.

Матч стал более равным – и более нервной в нем выглядела как раз первая ракетка мира, которая даже не очень понимала, что происходит.

Последний гейм в чем-то был квинтэссенцией матча. Швентек сначала повела 30:0 на приеме за счет двух быстрых атак. Но потом допустила две невынужденных. При 30:30 Носкова, до этого ни разу не попавшая первым мячом, нашла мощный эйс – опять же, говорит о ее характере. И потом завершила матч на ошибке Иги.

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Линда впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». И в интервью после матча выглядела ошарашенной: «Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится».

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Phil Walter