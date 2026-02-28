21

Медведев выиграл 21-й трофей на харде

11-я ракетка мира Даниил Медведев победил на турнире в Дубае после отказа Тэллона Грикспора.

Россиянин взял 23-й титул на уровне тура (баланс в финалах – 23:19), 21-й на харде и второй в сезоне. В январе он взял турнир в Брисбене.

Кроме того, это его пятый титул на ATP 500. Ранее он стал чемпионом на турнирах в Токио-2018, Вене-2022, Роттердаме-2023 и Дубае-2023. 

В живом рейтинге россиянин приблизился к десятой ракетке мира Александру Бублику и отстает от него на 45 очков.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoATP
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoТэллон Грикспор
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В Дубае реально сегодня хард.
Тот случай, когда игрок снялся без потерь для зрителей. Они бы в любом случае не пришли
Отстаёт от Бублика на 45 очков, а не 445! Ну как же тяжко у редакции с арифметикой)
Отстаёт он всего на 45 очков, а не на 445! А в гонке вообще 3й, после карася и джокера!
Ответ Эльвин Гульмалиев
Отстаёт он всего на 45 очков, а не на 445! А в гонке вообще 3й, после карася и джокера!
В тексте и написано, что отстает на 45 очков. Вы о чем ?
Ответ Сергей Вотинцев_1116602268
В тексте и написано, что отстает на 45 очков. Вы о чем ?
Ну скорее всего текст все-таки был скорректирован после того, как ошибку подметили
В принципе, у Даниила, с Алматы-25, уже 3 титула за 8 турниров. 20 побед - 5 поражений. 1500 очков.
А после ЮСО-25 у него набрано уже 2150 очков за, примерно 3.5-4 месяца игры.
При этом, с января 2025 до ЮСО-25(включительно) он набрал всего 1780...
Жизнь налаживается))
Ответ Антон Тимофеев
В принципе, у Даниила, с Алматы-25, уже 3 титула за 8 турниров. 20 побед - 5 поражений. 1500 очков. А после ЮСО-25 у него набрано уже 2150 очков за, примерно 3.5-4 месяца игры. При этом, с января 2025 до ЮСО-25(включительно) он набрал всего 1780... Жизнь налаживается))
3 в чемпионской гонке сейчас.
Ответ sined2000
3 в чемпионской гонке сейчас.
Ну, за 2 месяца это несерьезно(но радует!), посмотрим, что будет, хотя бы, к грунтовой части сезона.
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3311348.html
В прошлом году, перед МК, у Даниила было 810 очков и 12-7 по победам-поражениям. 0 титулов и финалов.
Сейчас, 1000 очков, 2 титула и 13-3. А впереди еще 2 Мастерса.
Даню с победой! Если считать, что в прошлом году в первой половине был провал - скоро вернётся в топ-10, а там уже и в топ-5! Главное хорошо выступить на хардовых мастерсах
Ответ Эльвин Гульмалиев
Даню с победой! Если считать, что в прошлом году в первой половине был провал - скоро вернётся в топ-10, а там уже и в топ-5! Главное хорошо выступить на хардовых мастерсах
Главное - на них физически попасть) Второй круг уже ИУ уже числа пятого начинается, а небо над Дубаем вроде до 07.03 закрыли
Успел... Осталось уехать
Ну пусть так, вины Медведева нет, что соперник снялся! С победой Даню)
433 победы - 183 поражения.
Баланс "+250"))
Медведев впервые выиграл один турнир два раза?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, в чем за последнее время прибавил сильнее всего: «На турнирах, где я выступал хорошо, была стабильной подача»
4 минуты назад
Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Есть очень много интересных игроков, с которыми было бы круто работать, но инициатива должна исходить от игрока»
45 минут назад
Матчи «Челленджера» в ОАЭ временно остановлены из-за взрывов неподалеку от кортов
сегодня, 11:32
Серена потренировалась с Паркс
сегодня, 11:22Видео
Сегодня день рождения Лоренцо Музетти
сегодня, 10:20
Медведев о скомканной подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс: «Я давно в туре и знаю, что надо делать»
сегодня, 09:39
Серена Уильямс: «Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵»
сегодня, 08:54
«Задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд». Петрова – о выступлении россиян в Индиан-Уэллс
сегодня, 08:14
Медведев о двух титулах на старте сезона: «Всегда говорил, что мне больше подходят быстрые корты»
сегодня, 07:13
Соболенко завела собаку
сегодня, 06:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
вчера, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем