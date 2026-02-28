Медведев выиграл 21-й трофей на харде

11-я ракетка мира Даниил Медведев победил на турнире в Дубае после отказа Тэллона Грикспора .

Россиянин взял 23-й титул на уровне тура (баланс в финалах – 23:19), 21-й на харде и второй в сезоне. В январе он взял турнир в Брисбене.

Кроме того, это его пятый титул на ATP 500. Ранее он стал чемпионом на турнирах в Токио-2018, Вене-2022, Роттердаме-2023 и Дубае-2023.

В живом рейтинге россиянин приблизился к десятой ракетке мира Александру Бублику и отстает от него на 45 очков.