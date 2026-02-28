Медведев выиграл 21-й трофей на харде
11-я ракетка мира Даниил Медведев победил на турнире в Дубае после отказа Тэллона Грикспора.
Россиянин взял 23-й титул на уровне тура (баланс в финалах – 23:19), 21-й на харде и второй в сезоне. В январе он взял турнир в Брисбене.
Кроме того, это его пятый титул на ATP 500. Ранее он стал чемпионом на турнирах в Токио-2018, Вене-2022, Роттердаме-2023 и Дубае-2023.
В живом рейтинге россиянин приблизился к десятой ракетке мира Александру Бублику и отстает от него на 45 очков.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А после ЮСО-25 у него набрано уже 2150 очков за, примерно 3.5-4 месяца игры.
При этом, с января 2025 до ЮСО-25(включительно) он набрал всего 1780...
Жизнь налаживается))
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3311348.html
В прошлом году, перед МК, у Даниила было 810 очков и 12-7 по победам-поражениям. 0 титулов и финалов.
Сейчас, 1000 очков, 2 титула и 13-3. А впереди еще 2 Мастерса.
Баланс "+250"))