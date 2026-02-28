Медведев об отказе Грикспора в Дубае: «Не так я хотел выиграть финал. Желаю Тэллону скорейшего восстановления»

Медведев о титуле на ATP 500 в Дубае: не так я хотел выиграть финал.

Даниил Медведев отреагировал на отказ Тэллона Грикспора перед решающим матчем в Дубае.

Вчера во время полуфинала с Андреем Рублевым нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.

«Не так я хотел выиграть финал. Надеюсь, травма у Грикспора не слишком серьезная. Желаю ему скорейшего восстановления», – написал россиянин в соцсети.