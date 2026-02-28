Медведев об отказе Грикспора в Дубае: «Не так я хотел выиграть финал. Желаю Тэллону скорейшего восстановления»
Медведев о титуле на ATP 500 в Дубае: не так я хотел выиграть финал.
Даниил Медведев отреагировал на отказ Тэллона Грикспора перед решающим матчем в Дубае.
Вчера во время полуфинала с Андреем Рублевым нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.
«Не так я хотел выиграть финал. Надеюсь, травма у Грикспора не слишком серьезная. Желаю ему скорейшего восстановления», – написал россиянин в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DaniilMedwed
И так бы выиграл, Даня!
Медведева с победой! Он и сам понимал что возмет титул. И это ещё один гвозди в крышку Рублева, который не смог обыграть игрока с травмой и одной подачей.
Мда, непонятно, можно ли это зачесть, как два раза в одном месте. Придется закрепить в Нью Йорке.
Нужно!
Дипломатично
