19

Медведев впервые взял титул дважды в одном городе

11-я ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом пятисотника в Дубае и впервые взял титул дважды в одном городе. Ранее он побеждал на этом турнире в 2023 году.

В целом это был десятый турнир, на котором 30-летний россиянин вышел в финал больше одного раза.

Также Медведев выиграл второй титул в Дубае, не проиграв ни одного сета. Он единственный теннисист за последние десять лет, которому это удалось.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
19 комментариев
снятие есть снятие на любой стадии
какая разница, 1/8 или финал
не проблема второго игрока
проклятие прервано, нравится кому или нет
дальше больше, ждём продолжения
Титулы:
Кафельников-26
Медведев -23
Давыденко -21

Финалы:
Кафельников - 46
Медведев - 42
Давыденко, Рублев -28

https://www.sports.ru/tennis/blogs/3376240.html

Понятно, почему Евгений так Даниила не любит))
Может рекорды отобрать))
3 титула, 4 финала...Уже близко.
Ответ Антон Тимофеев
будет напирать или на Олимпиаду, или на парные достижения, или на то, что был первым из наших
по-хорошему, ценители тенниса и Сафина выше него ставят)
Ответ Евгений Фабиянчук
Потому что Сафин играл как Бог! Если он хотел выиграть, то мог выиграть любого! Просто ему не хватала хладнокровия.. но его харизма, энергия и импульсивность всегда нравилась зрителям!
Надеюсь, начался второй круг титулов, который так и продолжится)
Но, взял очень по особенному))
Серия, вроде, прервалась, но, с оговорками))
Антон, соперник его сказал, что сильно устал, Рублик выжил из него всё))
Ждем теперь повторения остальных 21 титула ))
Ура, наконец-что, Даня👏👍
Поздравляем🇷🇺
Злые языки писали, что проиграл.
Теперь серия: Медведев никогда не выигрывал финала дважды в одном городе 🤣
Самое главное, титул взят, уже 23, "проклятие" снято, будет легче и спокойнее Медведеву играть дальше. Поздравляю!
