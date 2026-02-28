Медведев впервые взял титул дважды в одном городе
11-я ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом пятисотника в Дубае и впервые взял титул дважды в одном городе. Ранее он побеждал на этом турнире в 2023 году.
В целом это был десятый турнир, на котором 30-летний россиянин вышел в финал больше одного раза.
Также Медведев выиграл второй титул в Дубае, не проиграв ни одного сета. Он единственный теннисист за последние десять лет, которому это удалось.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
какая разница, 1/8 или финал
не проблема второго игрока
проклятие прервано, нравится кому или нет
дальше больше, ждём продолжения
Кафельников-26
Медведев -23
Давыденко -21
Финалы:
Кафельников - 46
Медведев - 42
Давыденко, Рублев -28
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3376240.html
Понятно, почему Евгений так Даниила не любит))
Может рекорды отобрать))
3 титула, 4 финала...Уже близко.
по-хорошему, ценители тенниса и Сафина выше него ставят)
Серия, вроде, прервалась, но, с оговорками))
Поздравляем🇷🇺
Злые языки писали, что проиграл.