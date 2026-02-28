Медведев впервые взял титул дважды в одном городе

11-я ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом пятисотника в Дубае и впервые взял титул дважды в одном городе. Ранее он побеждал на этом турнире в 2023 году.

В целом это был десятый турнир, на котором 30-летний россиянин вышел в финал больше одного раза.

Также Медведев выиграл второй титул в Дубае, не проиграв ни одного сета. Он единственный теннисист за последние десять лет, которому это удалось.