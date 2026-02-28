Медведев о победе в Дубае: «Я провел невероятную игру с Оже-Альяссимом, так что могу считать этот матч финалом»

Даниил Медведев: могу считать финалом игру с Оже-Альяссимом .

Даниил Медведев высказался о победе на пятисотнике в Дубае. В финале россиянин должен был встретится с Тэллоном Грикспором , который снялся из-за травмы.

«Конечно, это неприятно, но вчера я видел, что у Тэллона была травма. Никогда не знаешь, что с такими повреждениями произойдет за ночь. Иногда становится легче, и ты можешь играть, несмотря на боль. Иногда становится хуже, и, видимо, так и случилось.

Я ничего не могу с этим поделать. Я провел отличный турнир, сыграл четыре матча. Конечно, я хотел сыграть финал, но что есть, то есть. Вчера я провел невероятный матч (Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:2 – Спортс’’), так что я могу считать это финалом. Я рад победе на турнире.

Конечно, это придало мне уверенности. Но теннис – спорт, где все меняется очень быстро. Одну неделю можешь играть не так, как хочется, а на следующей – потрясающе. Поэтому я надеюсь, что смогу перенести эту уверенность в Индиан-Уэллс.

Я фантастически играл всю неделю, поэтому действительно с нетерпением ждал финала и хотел сыграть еще лучше. Очень доволен тем, как в целом прошла неделя».

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля