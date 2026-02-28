  • Спортс
  • Медведев о победе в Дубае: «Я провел невероятную игру с Оже-Альяссимом, так что могу считать этот матч финалом»
9

Медведев о победе в Дубае: «Я провел невероятную игру с Оже-Альяссимом, так что могу считать этот матч финалом»

Даниил Медведев высказался о победе на пятисотнике в Дубае. В финале россиянин должен был встретится с Тэллоном Грикспором, который снялся из-за травмы.

«Конечно, это неприятно, но вчера я видел, что у Тэллона была травма. Никогда не знаешь, что с такими повреждениями произойдет за ночь. Иногда становится легче, и ты можешь играть, несмотря на боль. Иногда становится хуже, и, видимо, так и случилось.

Я ничего не могу с этим поделать. Я провел отличный турнир, сыграл четыре матча. Конечно, я хотел сыграть финал, но что есть, то есть. Вчера я провел невероятный матч (Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:2 – Спортс’’), так что я могу считать это финалом. Я рад победе на турнире.

Конечно, это придало мне уверенности. Но теннис – спорт, где все меняется очень быстро. Одну неделю можешь играть не так, как хочется, а на следующей – потрясающе. Поэтому я надеюсь, что смогу перенести эту уверенность в Индиан-Уэллс.

Я фантастически играл всю неделю, поэтому действительно с нетерпением ждал финала и хотел сыграть еще лучше. Очень доволен тем, как в целом прошла неделя».

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ReemAbulleil
9 комментариев
Да тут к Дане вообще вопросов нет. Турнир играл хорошо. Ну снялся Грикспор в финале, это его проблемы. Значит плохо был готов
Да тут к Дане вообще вопросов нет. Турнир играл хорошо. Ну снялся Грикспор в финале, это его проблемы. Значит плохо был готов
Забавно, что ему не дали сыграть финал именно в том случае, когда он мог выиграть второй титул в Дубае. В итоге он его выиграл без игры.
Долететь бы ещё до ИУ
Долететь бы ещё до ИУ
Да хрень, полетит окольными путями
Да хрень, полетит окольными путями
Например?
С учётом геополитечской обстановки, получилось без финального шоу
Рубль его вчера загонял
С трудом нашёл новость, где можно поздравить Даню с историческим достижением.
Поздравляю!!
Настюха поломала Таллона.
