Дубай (ATP). Грикспор снялся перед финалом против Медведева

В Дубае пройдет финал турнира ATP 500.

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после отказа Тэллона Грикспора.

Cетка турнира здесь .

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

Финал