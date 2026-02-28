82

Дубай (ATP). Грикспор снялся перед финалом против Медведева

В Дубае пройдет финал турнира ATP 500.

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после отказа Тэллона Грикспора.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Вот оно! Чем ближе Медведев к снятию проклятья и второму титулу в одном месте, тем неспокойней в регионе. Вселенная чует и пытается помешать
Ответ Tarkovski
Вот оно! Чем ближе Медведев к снятию проклятья и второму титулу в одном месте, тем неспокойней в регионе. Вселенная чует и пытается помешать
Точно🤣
Грикспор звучит как название турецкого футбольного клуба🤣🤣🤣
Ответ Maxximus
Грикспор звучит как название турецкого футбольного клуба🤣🤣🤣
Турецкий клуб, основанный греками.
Ответ Люкс
Турецкий клуб, основанный греками.
В итоге — киприоты)
Медведева с титулом, без финального матча, но турнир забрал)
Грикспуру здоровья
Дубайск бомбят, финал наверняка отменят.
Проклятие Медведева реально действует))
В принципе ничего удивительного, что серия Медведева закончилась именно таким своеобразным образом)
Теперь бы улететь оттуда поскорее
В эмиратах небо закрыто, как они оттуда будут улетать
Ответ Дмитрий Носков
В эмиратах небо закрыто, как они оттуда будут улетать
на поезде или машине туда, где небо открыто
Ответ Ariesgoth
на поезде или машине туда, где небо открыто
Там скоро везде небо закроют.
Останется только Оман и оттуда по морю. В Индию. Ловить нирвану.
Медведев третий в гонке, после Алькараса и Джоковича)
Даня снял свое "проклятье" второго выигрыша турнира совсем неочевидными способом )
Дальше ЮСО второй раз 👌
Ответ Hardy
Дальше ЮСО второй раз 👌
Только без войны))
Андрюша что то знал вчера походу....
Ответ Ivan Stasuk
Андрюша что то знал вчера походу....
его Хабиб предупредил
