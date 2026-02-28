Дубай (ATP). Грикспор снялся перед финалом против Медведева
В Дубае пройдет финал турнира ATP 500.
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после отказа Тэллона Грикспора.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 3 311 005 долларов
Открытые корты, хард
Финал
