Если после первого матча Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» все обсуждали его послание про Косово и сердце Сербии, то после второго – странный предмет, который он клеил на грудь.

По ходу матча против Мартона Фучовича серб снял футболку, и все увидели, что на него наклеена круглая штучка небольшого размера. Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье сразу же пошутил:

«Вы когда-нибудь видели Роберта Дауни-младшего и Новака в одном месте? Может быть, Новак – Железный человек?»

Очень уж это приспособление похоже на миниатюрный дуговой реактор.

Позже Джоковичу пришлось его менять по ходу матча, но в этот раз он футболку снимать не стал.

После матча серб ушел от вопроса, что это такое – и тоже пошутил про Железного человека:

«В детстве мне очень нравился Железный человек, так что я стараюсь ему подражать. Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте. Это главный секрет моей карьеры. Если бы не это, я бы здесь, наверное, не сидел».

Вполне понятный ответ от человека, команда которого старательно скрывает все, что используется для улучшений его кондиций.

Курье по ходу трансляции предположил, что это может быть магнит. Есть гипотеза, что специальные магниты помогают для облегчения боли. А Джокович как раз славится любовью и уважением к нетрадиционной медицине.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; imdb.com