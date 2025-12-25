  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»

Александр Бублик: глупо не говорить, что я хочу войти в топ-10.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, за счет чего дебютировал в топ-20 в сезоне-2025. 

– Ты много раз говорил, что тебе комфортно в топ-20, но не выше. Но недавно сказал, что цель на следующий сезон – топ-10. Правильно понимаю, что за год ты изменился и уже не думаешь ограничиться двадцаткой? 

– Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Не нужно много напрягаться, зарабатываю примерно те же деньги, что и 15-м. 

Но как получилось в этом сезоне: чтобы стать 11-м, я ничего не изменил. Не изменил тренировочный процесс, отсутствие или наличие тусовок и движений, не нанял нутрициолога. Я как жил, так и живу. 

Когда начало получаться [после спада], я пытался вернуться туда, где стоял, – в топ-30. Мне эта позиция знакома, я был там кучу лет. Получилось подняться выше – это здорово. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10. Глупо не говорить – особенно когда спрашивают. 

– Если ты ничего не менял, сработала совокупность факторов? 

– Конечно, так сложились обстоятельства. Может быть, стал взрослее, спокойнее в каких-то аспектах. 

Стоять 80 мне не нравилось. Ничего веселого там нет, играть квалификации – это совсем скучно. Но что сделать, жизнь такая. Я к этому относился философски. Старался, работал. Получилось – здорово. Нет – что я могу сделать? – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

«Я очень люблю жизнь». Большое интервью Александра Бублика

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
