13

Сафина будет тренировать Полину Кудерметову

Динара Сафина стала тренером Полины Кудерметовой.

Полина Кудерметова начала сотрудничество с Динарой Сафиной. Об этом сообщил тренер 104-й ракетки мира Равшан Султанов.

Ранее на этой неделе Марат и Динара Сафины поучаствовали в тренировочном сборе сборной Узбекистана в Дубае.

– Каково работать бок о бок с такими легендами, как Марат и Динара Сафины? Какие советы они дают Полине и вам как тренеру?

– Мы усилили команду Сафиной – она будет работать с Полиной. Нам очень близки ее подход и видение тенниса. Динара – легкий, открытый и очень приятный в общении человек.

По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат, когда у него появлялось окно в его тренерской работе [с Андреем Рублевым]. Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра – это отличный пример для всех.

Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У нее колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга, и она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026.

– Будет ли Динара ездить с Полиной по турнирам? Или же она будет скорее тренером-консультантом?

– Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне, – приводит слова Султанова GoTennis.ru.

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: gotennis.ru
