Мирра Андреева потренировалась с Эалой перед выставочным турниром в Макао
Александра Эала опубликовала фото с Миррой Андреевой в Макао.
Александра Эала потренировалась с девятой ракеткой мира Миррой Андреевой перед командным выставочным турниром в Макао, который пройдет 27-28 декабря.
Также там выступят Юго Эмбер, Шан Цзюньчэн, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина. Капитанами будут Кончита Мартинес и Ли На.
«Очень праздничная тренировка🎄», – подписала фото филиппинка.
