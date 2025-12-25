Мирра Андреева потренировалась с Эалой перед выставочным турниром в Макао

Александра Эала опубликовала фото с Миррой Андреевой в Макао.

Александра Эала потренировалась с девятой ракеткой мира Миррой Андреевой перед командным выставочным турниром в Макао, который пройдет 27-28 декабря.

Также там выступят Юго Эмбер , Шан Цзюньчэн , Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина . Капитанами будут Кончита Мартинес и Ли На .

«Очень праздничная тренировка🎄», – подписала фото филиппинка.

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте