Энди Роддик: «Медведев вернется в топ-10 в 2026-м»

Энди Роддик уверен, что Даниил Медведев вернется в топ-10 в 2026-м.
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что Даниил Медведев вернется в топ-10 в следующем году.
В сезоне-2025 россиянин выиграл ATP 250 в Алматы. Он закончил год на 13-м месте рейтинга.
«Я думаю, он вернется в топ-10 [в 2026-м]. Он выиграл один матч на «Больших шлемах» в этом году, но все равно №13. Возможно, это самый большой разрыв между рейтингом и количеством побед на «Шлемах».
И это не значит, что он не умеет на них играть. Он чемпион US Open-2021, был в финале еще трех-четырех «Шлемов» (Медведев уступил в пяти финалах ТБШ – Спортс’’). Думаю, Медведев вернется в топ-10 в следующем году, и после того как увидел статистику по «Шлемам», стал в этом очень уверен».
«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Роддика
