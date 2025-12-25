Энди Роддик: «Медведев вернется в топ-10 в 2026-м»

Энди Роддик уверен, что Даниил Медведев вернется в топ-10 в 2026-м.

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что Даниил Медведев вернется в топ-10 в следующем году.

В сезоне-2025 россиянин выиграл ATP 250 в Алматы. Он закончил год на 13-м месте рейтинга.

«Я думаю, он вернется в топ-10 [в 2026-м]. Он выиграл один матч на «Больших шлемах» в этом году, но все равно №13. Возможно, это самый большой разрыв между рейтингом и количеством побед на «Шлемах».

И это не значит, что он не умеет на них играть. Он чемпион US Open -2021, был в финале еще трех-четырех «Шлемов» (Медведев уступил в пяти финалах ТБШ – Спортс’’). Думаю, Медведев вернется в топ-10 в следующем году, и после того как увидел статистику по «Шлемам», стал в этом очень уверен».

