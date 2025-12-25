Иванович опубликовала подборку рождественских фото
Ана Иванович поделилась рождественскими фото.
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович показала, как проводит рождественские праздники.
«Счастливого Рождества всем, кто отмечает сегодня 🎄🫶🏼».
«Рождественское утро ❄️», – написала Иванович в соцсети.
38-летняя сербка завершила карьеру в 2016-м.
Ана Иванович и Швайнштайгер развелись. Их семья казалась идеальной (трое детей), а у него уже новая девушка
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @anaivanovic
