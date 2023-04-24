Звезда нулевых.

В конце 90-х и начале нулевых женский теннис переживал золотые времена – благодаря высокой конкуренции, интересным и красивым героиням он был популярнее мужского. И в середине нулевых все активно искали новые воплощения старых героинь – новую Хингис или новую Курникову.

Одной из главных претенденток на оба звания была француженка Татьяна Головин. Вот ее история.

Родилась в России и жила теннисом с младенчества – а папа скупал кассеты для тренировок

Головин родилась в Москве еще при Советском Союзе. Но прожила там недолго: когда ей было восемь месяцев, семья переехала во Францию – ее отец Григорий работал хоккейным тренером и получил приглашение в Лион. Позже его перевели в городок Бельфор на востоке Франции.

Татьяна рассказывала, что теннис был в ее жизни был всегда. Например, у нее есть фотография, на которой ей 8 месяцев, а в руках уже была миниатюрная ракетка. И во Франции ее отец начал закупаться кассетами с видео для тренировок. А уже в 7 лет она подавала со скоростью в районе 130 км/ч.

Несмотря на то, что в России Головин прожила всего восемь месяцев, она знает русский. А в 2004-м французское издание Liberation писало, что по-французски она говорит «со славянско-американскими интонациями».

Ее бывший тренер Пьер Шерре рассказывал: «У нее русские родители, и она жила во Франции и США. Получается интересный коктейль: она обладает русской жесткостью и американским позитивным настроем».

В США Головин попала в семь лет, когда поехала тренироваться в академию Ника Боллетьери во Флориде. Там она провела еще семь лет и в 2002-м вернулась во Францию: «Семи лет во Флориде было достаточно. Во Франции мы поменяли некоторые детали игры, много работали над психологией. У Боллетьери я еще была слишком маленькой, чтобы заниматься физподготовкой».

На профессиональных турнирах Головин дебютировала в 2002-м, а спустя год – в 15 лет – впервые сыграла на уровне WTA. Еще спустя год она дебютировала на «Уимблдоне», где журналисты допрашивали, есть ли у нее парень. «Нет. Я жду принца Уильяма», – отшутилась француженка.

Лучших одиночных результатов француженка добилась, когда ей было 18-19 – вышла в четвертьфинал US Open-2006, выиграла два титула и пробилась в топ-15. В 2007-м она работала с Матсом Виландером и рассказывала, что он ей дает: «В женском теннисе ему не нравится, когда мы просто бьем изо всех сил и не думаем. Он учит меня больше думать, лучше видеть корт и играть больше как парень».

В целом эксперты отмечали, что форхенд у Головин был одним из лучших в мире, а вот бэкхенд ему сильно уступал.

Ее мама заботилась о Шараповой, но та не считала Головин подругой

В 1/4 на US Open Головин играла с Марией Шараповой, и это была встреча не просто молодых и красивых блондинок, но и старых подруг.

С Шараповой она познакомилась еще в академии Боллетьери. В 2020-м Головин вспоминала: «Мы познакомились, когда мне было семь лет, а ей – восемь. Проводили вместе много времени, потому что кроме нас в академии Боллетьери не было таких маленьких. И особенно потому, что ее мама не могла приехать в США, а ее отец работал. Так что моя мама до 11 лет заботилась о нас обеих.

Мария приходила к нам ночевать, потому что ей было одиноко. Она пережила очень тяжелый период в детстве, но это ее закалило, это объясняет ее характер, ее желание и мотивацию».

Шарапова в автобиографии вспоминала тот период немного по-другому:

«Мы с Татьяной и Еленой [Янкович] были соперницами в академии, и Татьяна в нашей группе была самой популярной. Все ее любили. У нее всегда была правильная прическа, идеальные косы, милые наряды с идеально заправленными футболками. Она выгуливала собак дочери Ника и носила помпоны на кроссовках.

Елена была больше пацанкой. А я посерединке. Ваниль. Я не слишком много думала о нарядах, а прическа меня вообще не волновала. Собрала хвостик – готово. Одежда? Обычная теннисная юбка.

Иногда мы что-то делали вместе в академии, иногда ходили ужинать в ресторан вместе с тренером. Это было весело, но я никогда не возвращалась с мыслью: «О, теперь мы подружки». Я никогда не забывала, что придет момент, когда мы встретимся на корте и на кону будет стоят все».

Головин рассказывала, что отец приучил Шарапову не демонстрировать эмоции и быть максимально профессиональной. А еще он не давал ей ни с кем дружить:

«Когда мы начали играть юниорские турниры, ее отец сделал все, чтобы дружбы между нами не было, потому что у нас у каждой появились свои цели. Мы, кажется, никогда не играли в паре, очень редко тренировались вместе. Когда Ник заставлял нас играть друг против друга, она была обязана победить. Для меня это тоже было источником мотивации».

В 2004-м Головин и Шарапова впервые встретились на уровне WTA – в финале травяного турнира в Бирмингеме. Француженка проиграла в трех сетах и потом рассказала: «Когда я была маленькая, я ей постоянно проигрывала 0:6, 0:6 или 1:6, 1:6. Но сейчас я чувствую, что ее нагоняю».

До конца карьеры Головин россиянку так и не обыграла, но некоторые матчи были очень драматичными. Например, в 2006-м в Майами они боролись три партии, и в третьей Татьяна подвернула ногу. Пока она плакала и мучилась от боли, Шарапова тренировала подачу. А в New York Times статья об этом матче начиналась в том числе такой фразой: «Шарапова – это холодная смесь сексапильности и бессердечности».

После матча Шарапову спросили, почему она даже не подошла к сопернице, пока та страдала. «Я не знала, что с ней происходит, пока ей не начали тейпировать голень. Я думала, что у нее судороги. Поэтому я готовилась, старалась не замерзнуть», – ответила Мария.

Этот эпизод многие используют в качестве иллюстрации того, насколько враждебно Шарапова была настроена по отношению к коллегам. Но мало кто подмечает, что после рукопожатия Мария с озабоченностью проводила соперницу с корта, а на следующий день они пошли на игру НБА.

Головин снималась в бикини для SI и была готова на все, а еще вошла в историю красными трусами на «Уимблдоне»

С Шараповой Головин роднило не только детство в академии Боллетьери, но и статус одного из главных секс-символов женского тенниса нулевых.

Агент Макс Айзенбад, еще когда Головин было 13 лет, предвидел реакцию на то, что IMG так старательно продвигает красивых блондинок: «Нас критикуют. Головин и Шарапова – красивые. Но все равно нужно выигрывать матчи. Не имеет значения, как ты выглядишь, если не можешь выигрывать матчи».

Уже по ходу карьеры Головин постоянно участвовала в околоспортивных проектах. Например, в 2005-м снялась для Sports Illustrated под водой.

А четыре года спустя вышли съемки в бикини для спецвыпуска SI вместе с Марией Кириленко и Даниэлой Гантуховой.

Координатор съемок Дарси Браун потом рассказывала, что работа начиналась в полпятого утра и шла до полседьмого вечера. По ее словам, Головин была лучшей моделью: «С ней было очень весело. И она такая: «Хотите, чтобы я вниз головой повисла? Не вопрос. Снять верх? Не вопрос».

А еще Головин вошла в коллективную теннисную память на «Уимблдоне»-2007, когда все обсуждали ее красные трусы. Тогда пресс-конференция после первого матча Татьяны началась с вопроса: «Можно спросить про трусы?» В ответ она совершенно спокойно объяснила: «Говорят, что красный цвет доказывает, что ты сильна и уверена в себе. Так что трусами я довольна».

Но уже после завершения карьеры Головин вспоминала этот эпизод немного иначе: «Я в том году так плохо играла. И это был последним, чем я хотела привлекать к себе внимание».

С организаторами трусы были согласованы заранее, причем объяснение, почему они проходят по уимблдонскому дресс-коду, звучало довольно интересно: поскольку они короче кромки юбки, то считаются не шортами, а нижним бельем. Поэтому могут быть какого угодно цвета.

С тех пор цветное нижнее белье на «Уимблдоне» успели запретить, а с этого года – снова разрешить. И многие статьи на эту тему иллюстрировались как раз фотографией Головин.

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Пляжный выпуск SI с фотографиями Головин вышел в 2009-м – и на тот момент она уже завершила теннисную карьеру.

Француженка ушла из тура в 20 лет из-за хронической травмы спины. После этого она разбиралась, чего ей хочется дальше – и решила остаться в теннисе комментатором и телеэкспертом. А потом и попыталась вернуться на корт.

В 2019-м она даже провела два матча, взяла в них в сумме пять геймов и ушла окончательно.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Dadswell, A. Messerschmidt, Warren Little, Matthew Stockman, Clive Brunskill, Steve Parsons – PA Images, Ryan Pierse; Instagram/tatianagolovin15; Youtube/Sports Illustrated Swimsuit