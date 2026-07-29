  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Вашингтон (WTA). Калинская победила Касаткину, Потапова, Самсонова вышли во 2-й круг, Циньвэнь Чжэн выбыла

0
Вашингтон (WTA). Калинская победила Касаткину, Потапова, Самсонова вышли во 2-й круг, Циньвэнь Чжэн выбыла
В Вашингтоне проходит первый круг турнира WTA 500.

Действующая чемпионка Лейла Фернандес обыграла Магду Линетт в первом круге в Вашингтоне.

Людмила Самсонова победила Мэдисон Киз, Анна Калинская – Дарью Касаткину.

Винус Уильямс встретится с Александрой Эалой.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
logoWTA
logoMubadala DC Open

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Молодец, Людок, правильно свадьбу отметила.)
ОтветRygeek
Молодец, Людок, правильно свадьбу отметила.)
Даже как-то неожиданно, с учётом того, как она до этого играла именно с Кис. Но это определённо приятная неожиданность
Михайлов весь день спамил что Аня проиграет 6-1 6-2
снимаю шляпу перед гуру и маэстро аналитики
Поздравляю ( или примите мои соболезнования) личного болельщика (или хейтера) Иванова ( или Михайлова, или Михайлова-Иванова, или Иванова-Михайлова, или Билли Миллигана) с уверенной (или выстраданной с совершенно не по игре счёту) победой над бывшей россиянкой (или исконной австралийкой, с молоком матери пропитавшей любовь к жаркой Австралии и дышащей свободным воздухом Австралии)
Ответzigli
Поздравляю ( или примите мои соболезнования) личного болельщика (или хейтера) Иванова ( или Михайлова, или Михайлова-Иванова, или Иванова-Михайлова, или Билли Миллигана) с уверенной (или выстраданной с совершенно не по игре счёту) победой над бывшей россиянкой (или исконной австралийкой, с молоком матери пропитавшей любовь к жаркой Австралии и дышащей свободным воздухом Австралии)
Недооцененный комментарий!)
Ответitchyscratchy
Недооцененный комментарий!)
😁👍
Нифига себе, у Касаткиной сегодня, судя по статистике, которую дали после матча, всего один активно выигранный мяч. Я что-то подобное только в исполнении Боузковой видела. Причём чешка тогда ещё и выиграть умудрилась не у самой слабой соперницы.
Анну с победой - она по традиции неплохо играет в этой части сезона
ОтветAnouck
Нифига себе, у Касаткиной сегодня, судя по статистике, которую дали после матча, всего один активно выигранный мяч. Я что-то подобное только в исполнении Боузковой видела. Причём чешка тогда ещё и выиграть умудрилась не у самой слабой соперницы. Анну с победой - она по традиции неплохо играет в этой части сезона
Комментарий скрыт
ОтветИван Иванов
Комментарий скрыт
С Пегулой может быть, но не с индонезийкой. Там точно шансы будут. И то по игре она может вполне себе равный матч провести - просто любит она перечеркнуть все усилия где-то в концовке...
Людочка молодец, теперь надеюсь начнет выбираться из подвала в который рухнула
ОтветОлег Трофимов
Людочка молодец, теперь надеюсь начнет выбираться из подвала в который рухнула
будем надеяться, что замужество Люсю преобразит в лучшую сторону!
Винус, конечно, легенда, но никогда за них не болел - надеюсь Потапыч справится с пенсией! 💪
Людмила Людмила Людмила...как так?
А Полина Кудерметова хорошо выглядит. Она и раньше была симпатичная, но глянец смазывали прыщи. А сейчас прыщей как-то не видно. Может быть, из-за козырька.
Ответdispersal
А Полина Кудерметова хорошо выглядит. Она и раньше была симпатичная, но глянец смазывали прыщи. А сейчас прыщей как-то не видно. Может быть, из-за козырька.
Макияж делает чудеса!!!
Ответdispersal
А Полина Кудерметова хорошо выглядит. Она и раньше была симпатичная, но глянец смазывали прыщи. А сейчас прыщей как-то не видно. Может быть, из-за козырька.
растет девка: юношеские прыщи дело проходящее...
Молодая узбечка таки вынесла испанскую молдавашку
узбекча обыграла испанку, но есть нюансы, когда и француженка обыгрывает австралийку и т д!))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Де Минаур не защитил титул в Вашингтоне
Вашингтон (ATP). 1/4 финала. Фриц играет с Микельсеном, Музетти поборется с Ходаром, Шелтон – с Табило, Де Минаур выбыл
Live
Мемфис (WTA). Стернс играет с Калиевой (матч прерван из-за дождя), Захарова поборется с Сарасуа, Видманова – с Волынец, Лютова вышла в полуфинал
Мирра Андреева: «Хотите верьте, хотите нет, но в этом году я не ставила перед собой никаких целей»
Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»
Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»
Дрэйпер, Вавринка, Димитров и Монфис получили wild card на «Мастерс» в Цинциннати
16-летняя Лютова отыграла двойной брейк во 2-м сете и вышла в полуфинал на первом турнире WTA в карьере
Калинская проиграла Пегуле 5 из 6 матчей
Вашингтон (WTA). 1/4 финала. Осака играет с Коччаретто, Шнайдер встретится с Самсоновой, Свитолина – с Эалой, Калинская выбыла
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»