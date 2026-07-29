Вашингтон (WTA). Калинская победила Касаткину, Потапова, Самсонова вышли во 2-й круг, Циньвэнь Чжэн выбыла
В Вашингтоне проходит первый круг турнира WTA 500.
Действующая чемпионка Лейла Фернандес обыграла Магду Линетт в первом круге в Вашингтоне.
Людмила Самсонова победила Мэдисон Киз, Анна Калинская – Дарью Касаткину.
Винус Уильямс встретится с Александрой Эалой.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 637 982 доллара
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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