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  4. Мемфис (WTA). Александрова снялась по ходу матча с Лютовой, Захарова, Прозорова, Стивенс, Сенмез, вышли во 2-й круг, Голубич выбыла

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Мемфис (WTA). Александрова снялась по ходу матча с Лютовой, Захарова, Прозорова, Стивенс, Сенмез, вышли во 2-й круг, Голубич выбыла
В Мемфисе проходит первый круг турнира WTA 250.

Анастасия Захарова обыграла Линду Фрухвиртову в первом круге в Мемфисе.

Сетка турнира здесь.

Memphis Classic

Мемфис, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoMemphis Classic
logoWTA
результаты

Комментарии

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Ну девушка перспективная однозначно. Хотелось бы понять за какую страну перспективная)
ОтветДругая_
Ну девушка перспективная однозначно. Хотелось бы понять за какую страну перспективная)
Там как бы понятно уже на 99,99%. Она безвылазно живет в США
ОтветДмитрий Воронцов
Там как бы понятно уже на 99,99%. Она безвылазно живет в США
Не аргумент. Она по турнирам с метерью и братом ездит, как правило - могут быть разные причины. И, да, это далеко не случай Октябревой. Что-то я не заметила, чтобы её американцы картами снабжали, я помню только одну - ту, что она получила на том турнире, где годом ранее была в полуфинале и в квале на тот момент она числилась сеяной, чтобы вы понимали. Очень близко к тем четырём, по-моему, свободным вакансиям в основе.
Жалко Катю, в конце на жаре совсем плохо ей стало
Ответdead_can_dance
Жалко Катю, в конце на жаре совсем плохо ей стало
Согласен. Мне казалось она сдастся ещё во втором сете, но нет. Мне кажется её доконал гейм при 4-3, когда она отдала подачу. Поняла, что ещё один такой гейм не вынесет
Лютова квал выиграла. Очень интересно посмотреть на нее в основе
ОтветКсюша Ефимова
Лютова квал выиграла. Очень интересно посмотреть на нее в основе
Насколько плоха должна быть Катюха, чтобы отлететь
ОтветНаглая Кайса
Насколько плоха должна быть Катюха, чтобы отлететь
Достаточно изобразить что-то в духе матча с Йович. Катя - проблемная соперница для Кристины, но это вовсе не значит, что у той тоже нет своих рычагов: очень многое будет зависеть от того, как Кристина сыграет на приёме - если её не выбить с приёма, то подвигаться по корту точно придётся. Лютова тактически хорошо обученный игрок, особенно для своих лет
Это мама Крис там Катерине удачи на US Open пожелала? Хорошо, когда всё по-доброму. Катя, правда, отличный игрок, и результат прошлого сезона тому подтверждение, - здоровья. С жарой у неё вообще сложные отношения - это и по результатам в Австралии видно.
ОтветAnouck
Это мама Крис там Катерине удачи на US Open пожелала? Хорошо, когда всё по-доброму. Катя, правда, отличный игрок, и результат прошлого сезона тому подтверждение, - здоровья. С жарой у неё вообще сложные отношения - это и по результатам в Австралии видно.
Ага выздоровления и удачи, хорошки, и Кристина ждала пока не сможет к Кате подойти
ОтветAnouck
Это мама Крис там Катерине удачи на US Open пожелала? Хорошо, когда всё по-доброму. Катя, правда, отличный игрок, и результат прошлого сезона тому подтверждение, - здоровья. С жарой у неё вообще сложные отношения - это и по результатам в Австралии видно.
Пересмотрел этот момент - вроде да, больше некому особо по-русски там говорить было.
Молодец Настюха, в такую жаришку вытерпела
Ну а Кристина физически конечно отлично готова, и в состоянии переживать такую жару 3 часа
Ответz0rg
Ну а Кристина физически конечно отлично готова, и в состоянии переживать такую жару 3 часа
Комментарий удален модератором
Ответкамыш
Комментарий удален модератором
иди в блок
Сварили все-таки девушек на 35-градусной жаре
Кате действительно тяжело по жаре. Но если совсем честно то, что делает сейчас Лютова, в целом довольно эффективно именно с Катей. Мирре, кстати, на заметку.
Ну, тут, конечно, и жара в пользу тех, кто делает ставку на более длинные розыгрыши
ОтветAnouck
Кате действительно тяжело по жаре. Но если совсем честно то, что делает сейчас Лютова, в целом довольно эффективно именно с Катей. Мирре, кстати, на заметку. Ну, тут, конечно, и жара в пользу тех, кто делает ставку на более длинные розыгрыши
Мирра при играх с Катей просто не напрягалась в полную силу. Вот встретятся они на шлеме или мастерсе - и там сразу будет видно. А Кристина молодец, да, тащит, заставляет ошибаться. Ещё б подачу ей хотя бы на уровне Паолини...
Вот это геймище - интересно сколько длился? Дотерпела Лютова :-)
Хотела написать, что чем бы это не закончилось - Крис в любом случае молодец. Но судя по последним геймам - такое в общем-то можно попробовать вытащить. Катя в таких ситуациях может и поплыть. Свою Лютова сейчас взяла довольно легко
ОтветAnouck
Вот это геймище - интересно сколько длился? Дотерпела Лютова :-) Хотела написать, что чем бы это не закончилось - Крис в любом случае молодец. Но судя по последним геймам - такое в общем-то можно попробовать вытащить. Катя в таких ситуациях может и поплыть. Свою Лютова сейчас взяла довольно легко
Не меньше 10 минут точно. Характер проявила в очередной раз. Хотя конечно могла и раньше закончить, если бы не ошиблась на ровном месте
Ответz0rg
Не меньше 10 минут точно. Характер проявила в очередной раз. Хотя конечно могла и раньше закончить, если бы не ошиблась на ровном месте
Она и так почти не ошибается на фоне Кати. Ей тоже такая жара не в кайф, судя по тому как часто она тянулась ко льду
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