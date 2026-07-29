Мемфис (WTA). Александрова снялась по ходу матча с Лютовой, Захарова, Прозорова, Стивенс, Сенмез, вышли во 2-й круг, Голубич выбыла
В Мемфисе проходит первый круг турнира WTA 250.
Анастасия Захарова обыграла Линду Фрухвиртову в первом круге в Мемфисе.
Сетка турнира здесь.
Memphis Classic
Мемфис, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Ну, тут, конечно, и жара в пользу тех, кто делает ставку на более длинные розыгрыши
Хотела написать, что чем бы это не закончилось - Крис в любом случае молодец. Но судя по последним геймам - такое в общем-то можно попробовать вытащить. Катя в таких ситуациях может и поплыть. Свою Лютова сейчас взяла довольно легко