Медведеву будет тяжело уже с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

Традиционные картинки.

В понедельник в Мельбурне стартует Australian Open-2023. Давайте посмотрим, что на нем может ждать главных фаворитов.

Для этого мы изучили сетки и представили самый сложный вариант пути к титулу.

Из российских мужчин в число претендентов на титул, конечно, входит финалист двух последних Australian Open Даниил Медведев.

У Даниила все спокойно в первых двух кругах, но вот дальше может быть очень непросто. Уже в третьем круге маячит Себастьян Корда, в Аделаиде подобравшийся к победе над Новаком Джоковичем куда ближе самого Медведева. А в четвертом раунде вероятна встреча с Хубертом Хуркачем, который в прошлом году уже обыгрывал россиянина и вообще последние годы постоянно создает ему проблемы.

А уже в четвертьфинале возможно повторение прошлогоднего финала против Рафаэля Надаля.

Андрею Рублеву уже в первом круге достался финалист-2020 и экс-третья ракетка мира Доминик Тим – и это, конечно, потенциальный блокбастер, способный закончиться поражением россиянина. С другой стороны, Тим после травмы запястья далеко не на пике могущества, да и на первых турнирах сезона он не впечатлял.

И если Андрей пройдет австрийца и неудобного Дэна Эванса в третьем круге (подрезка британца доставляет ему много проблем на харде), то с четвертого раунда попадет на очень жестких ребят. А чтобы выйти в первый в карьере полуфинал «Большого шлема», ему, вероятно, придется обыграть Джоковича.

Сам Джокович – главный и безоговорочный фаворит турнира. Да еще и сетка ему досталась очень хорошая.

У серба будет возможность спокойно вкатиться в турнир, не особо напрягая травмированное бедро, а самой сложной стадией до решающего матча, судя по всему, станет четвертьфинал.

Действующий чемпион Надаль приехал в Мельбурн, проиграв шесть из семи последних матчей, и уже успел пожаловаться на мячи, которыми будут играть на турнире. И сетка у него непростая.

В первом круге – молодой и талантливый левша Джек Дрэйпер, которого Рафа назвал одним из самых сложных соперников, возможных на этой стадии. И дальше будут только игроки, способные создать ему большие проблемы – особенно если он будет не на пике игровой формы.

Каспер Рууд в прошлом году дошел до двух финалов на «Больших шлемах», но на Australian Open, по собственным словам, будет доволен уже второй неделей.

На пути к ней будут препятствия – например, неприятный Дженсон Бруксби во втором круге. И очень интересным должен получиться четвертый круг против Берреттини.

Если говорить о хороших сетках, то такая точно досталась Стефаносу Циципасу, в Мельбурне вышедшему в полуфинал на трех из последних четырех турниров.

Прямо очень серьезные встречи для грека должны начаться только с четвертьфинала, да и то – они будут против игроков, с которыми у него последние годы все получается.

В целом, если парни выйдут в четвертьфинал по посеву, то получится такая картина:

У женщин при таком сценарии получатся такие матчи:

Но мы же прекрасно понимаем, что, скорее всего, так не будет. Да и вообще с фаворитами все довольно непросто.

Точнее, очевидно, что главная претендентка на титул – первая ракетка мира и безоговорочный лидер тура Ига Швентек. Но она немного напугала разгромным поражением от Джессики Пегулы на United Cup, когда взяла у американки всего четыре гейма.

Да и по сетке у Швентек разбросано много девушек, способных создать ей проблемы. Например, Бьянка Андрееску в третьем круге и Елена Рыбакина – в четвертом.

Второй номер посева получила Онс Жабер, жаждущая стать новым лидером женского тенниса.

Ей уже в третьем круге может достаться любительница портить нервы фаворитам на «Шлемах» – Кайя Канепи. И нужно учитывать, что на первом турнире сезона у Жабер были проблемы с поясницей.

Очень интересно, что покажет мощно начавшая сезон дочь миллиардера Пегула.

В прошлом году она дошла до четвертьфинала на трех «Шлемах» из четырех, и сейчас у нее есть все, чтобы выйти в полуфинал.

Очень повезло с сеткой чемпионке итогового турнира Каролин Гарсия.

Если она не наделает глупостей, то без проблем должна доходить до полуфинала.

Арина Соболенко очень хорошо выглядела на первой неделе сезона и взяла титул в Аделаиде, так что явно будет бороться и за Australian Open.

У нее уже с четвертого круга возможны интересные соперницы – например, чемпионка второго турнира в Аделаиде Белинда Бенчич.

А россиянки из топ-10 – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – попали в одну часть сетки и идут друг на друга уже в четвертом раунде.

Самые большие препятствия на пути к их встрече будут в сетке Касаткиной – это и полуфиналистка «Уимблдона» Татьяна Мария, и способная задавить ее мощью Каролина Плишкова. Кудерметовой, конечно, будет попроще.

Кто же в итоге победит?

Кто выиграет мужской Australian Open?

Кто выиграет женский Australian Open?

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