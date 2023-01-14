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Медведеву будет тяжело уже с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

Стефанос Циципас Стефанос Циципас
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Каспер Рууд Каспер Рууд
Ига Швентек Ига Швентек
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Андрей Рублев Андрей Рублев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
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Каролин Гарсия Каролин Гарсия
Арина Соболенко Арина Соболенко
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
Джессика Пегула Джессика Пегула
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Онс Жабер Онс Жабер
Теннис Теннис

Традиционные картинки.

В понедельник в Мельбурне стартует Australian Open-2023. Давайте посмотрим, что на нем может ждать главных фаворитов.

Для этого мы изучили сетки и представили самый сложный вариант пути к титулу.

Из российских мужчин в число претендентов на титул, конечно, входит финалист двух последних Australian Open Даниил Медведев.

 

У Даниила все спокойно в первых двух кругах, но вот дальше может быть очень непросто. Уже в третьем круге маячит Себастьян Корда, в Аделаиде подобравшийся к победе над Новаком Джоковичем куда ближе самого Медведева. А в четвертом раунде вероятна встреча с Хубертом Хуркачем, который в прошлом году уже обыгрывал россиянина и вообще последние годы постоянно создает ему проблемы.

А уже в четвертьфинале возможно повторение прошлогоднего финала против Рафаэля Надаля.

 

Андрею Рублеву уже в первом круге достался финалист-2020 и экс-третья ракетка мира Доминик Тим – и это, конечно, потенциальный блокбастер, способный закончиться поражением россиянина. С другой стороны, Тим после травмы запястья далеко не на пике могущества, да и на первых турнирах сезона он не впечатлял.

И если Андрей пройдет австрийца и неудобного Дэна Эванса в третьем круге (подрезка британца доставляет ему много проблем на харде), то с четвертого раунда попадет на очень жестких ребят. А чтобы выйти в первый в карьере полуфинал «Большого шлема», ему, вероятно, придется обыграть Джоковича.

Сам Джокович – главный и безоговорочный фаворит турнира. Да еще и сетка ему досталась очень хорошая.

 

У серба будет возможность спокойно вкатиться в турнир, не особо напрягая травмированное бедро, а самой сложной стадией до решающего матча, судя по всему, станет четвертьфинал.  

Действующий чемпион Надаль приехал в Мельбурн, проиграв шесть из семи последних матчей, и уже успел пожаловаться на мячи, которыми будут играть на турнире. И сетка у него непростая.

 

В первом круге – молодой и талантливый левша Джек Дрэйпер, которого Рафа назвал одним из самых сложных соперников, возможных на этой стадии. И дальше будут только игроки, способные создать ему большие проблемы – особенно если он будет не на пике игровой формы.

Каспер Рууд в прошлом году дошел до двух финалов на «Больших шлемах», но на Australian Open, по собственным словам, будет доволен уже второй неделей.

 

На пути к ней будут препятствия – например, неприятный Дженсон Бруксби во втором круге. И очень интересным должен получиться четвертый круг против Берреттини.

Если говорить о хороших сетках, то такая точно досталась Стефаносу Циципасу, в Мельбурне вышедшему в полуфинал на трех из последних четырех турниров.

 

Прямо очень серьезные встречи для грека должны начаться только с четвертьфинала, да и то – они будут против игроков, с которыми у него последние годы все получается.

В целом, если парни выйдут в четвертьфинал по посеву, то получится такая картина:

 

У женщин при таком сценарии получатся такие матчи:

 

Но мы же прекрасно понимаем, что, скорее всего, так не будет. Да и вообще с фаворитами все довольно непросто.

Точнее, очевидно, что главная претендентка на титул – первая ракетка мира и безоговорочный лидер тура Ига Швентек. Но она немного напугала разгромным поражением от Джессики Пегулы на United Cup, когда взяла у американки всего четыре гейма.

Да и по сетке у Швентек разбросано много девушек, способных создать ей проблемы. Например, Бьянка Андрееску в третьем круге и Елена Рыбакина – в четвертом. 

Второй номер посева получила Онс Жабер, жаждущая стать новым лидером женского тенниса.

 

Ей уже в третьем круге может достаться любительница портить нервы фаворитам на «Шлемах» – Кайя Канепи. И нужно учитывать, что на первом турнире сезона у Жабер были проблемы с поясницей.

Очень интересно, что покажет мощно начавшая сезон дочь миллиардера Пегула.

 

В прошлом году она дошла до четвертьфинала на трех «Шлемах» из четырех, и сейчас у нее есть все, чтобы выйти в полуфинал.

Очень повезло с сеткой чемпионке итогового турнира Каролин Гарсия.

 

Если она не наделает глупостей, то без проблем должна доходить до полуфинала.

Арина Соболенко очень хорошо выглядела на первой неделе сезона и взяла титул в Аделаиде, так что явно будет бороться и за Australian Open.

 

У нее уже с четвертого круга возможны интересные соперницы – например, чемпионка второго турнира в Аделаиде Белинда Бенчич.

А россиянки из топ-10 – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – попали в одну часть сетки и идут друг на друга уже в четвертом раунде.

 

Самые большие препятствия на пути к их встрече будут в сетке Касаткиной – это и полуфиналистка «Уимблдона» Татьяна Мария, и способная задавить ее мощью Каролина Плишкова. Кудерметовой, конечно, будет попроще.

Кто же в итоге победит?

Кто выиграет мужской Australian Open?

  

Кто выиграет женский Australian Open?

  

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11 комментариев

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пашу
Да, очень тяжело должно быть Рублеву с поломанным Тимом, который за последние два года ни одного матча в формате ТБШ не взял))
У Дани очень тяжко все. 1/4 будет хорошим результатом, 1/2 - великолепным.
По женской сетке, в которой 2-3 игрока из так называемой Топ-10 дай бог, чтобы до второй недели добрались, все прогнозы условны.
+1
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+1
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Доминик
Медведь может и в первом круге отъехать. Скоро из десятки вылетит с такой игрой.
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Владислав Севастьянов
Этот сезон оптимизма на счет наших не вызывает.
0
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Andraey
Hеприятный Дженсон Бруксби!!
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Александра Чиркова
Господи, как же любят так называемые адекватные представители спортивной журналистики, к коим себя относят чемпионат ком и Спортс.ру под соусом типа экспертизы тупа "хоронить" соотечественников, видимо и тут в редакции прошла отмена всего русского
0
-2
-2
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Phantom3000
У Надаля норм
0
0
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Alex19
Ответ GuillermoCoria
Касаткина в финале? Спасибо, посмеялся. Грачевой скрутится в итоге
Ну а она смеется так же, что у вас член маленький. Доставили друг другу хорошее настроение вдвоем, молодцы.
0
-7
-7
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Alex19
Ответ TennisGeek
У всех сетки как сетки, у Надаля ад, у Джоковича посмещище. Как обычно, в общем.
Ад — это то место, куда вы заслуженно попадете после таких слов. Хотя мне тут подсказывают, что полудурков туда не берут, увы.
0
-1
-1
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Blader
Ответ TennisGeek
У всех сетки как сетки, у Надаля ад, у Джоковича посмещище. Как обычно, в общем.
надаль и так незаслуженно взял шлем в прошлом году-пусть теперь отрабатывает - не всё время же халяву иметь
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TennisGeek
У всех сетки как сетки, у Надаля ад, у Джоковича посмещище. Как обычно, в общем.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Касаткина в финале? Спасибо, посмеялся. Грачевой скрутится в итоге
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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