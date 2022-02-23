Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

«6:8 на тай-брейке, ## твою мать».

В понедельник третья ракетка мира Александр Зверев установил рекорд тенниса, доиграв матч на турнире в Акапулько в 04:55 утра. Он ушел с двух матчболов и продолжил защиту прошлогоднего титула.

Но во вторник она прервалась – причем не из-за поражения в одиночном матче, а из-за неспортивного поведения в паре, где он выступал с Марсело Мело.

Зверев и Мело проиграли Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре 2:6, 6:4, 6-10. На решающем тай-брейке у немца возникли претензии к судье из-за того, что тот, по его мнению, не заметил аут после приема соперников. Зверев требовал пересмотреть решение, потому что случилось все на самой ближней к вышечнику линии. При этом сам он в момент удара находился по диагонали на другом краю корта.

«Посмотри, где мяч отскочил. Посмотри, где мяч отскочил. 6:8 на тай-брейке, ## твою мать. Это твоя линия. Твоя ###### линия. ####### [идиот]», – кричал он на судью. За что сразу же получил предупреждение – за оскорбление.

Затем соперники подали эйс в квадрат Зверева, и матч кончился.

После рукопожатия немец еще раз выругался, подошел к вышке и три раза ударил по ней ракеткой – в опасной близости от ноги арбитра.

Затем он крикнул: «Ты испортил весь ###### матч», – и еще раз долбанул по вышке ракеткой, которую потом отдал ребенку на трибунах.

После этого случая все вспомнили дело Каролины Плишковой, которая в 2018-м так же дубасила по вышке после матча – правда, специально подальше от судейских ног. Чешка тогда отделалась штрафом на четырехзначную сумму.

Со Зверевым поступили жестче – в течение пары часов после завершения матча его за неспортивное поведение в паре сняли со всего турнира в целом. Скорее всего, ему теперь еще грозит серьезный денежный штраф – в конце концов, Ника Кириоса за более мягкий конфликт с судьей оштрафовали на 25 тысяч долларов и дали четыре месяца условной дисквалификации. Кроме того, дисквалификация с турнира обычно сопровождается тем, что игрока лишают всех призовых и рейтинговых очков.

Решение по Звереву было неожиданным из-за скорости его принятия – обычно такие случаи неделями расследуют. Но в этом году был и случай еще более скоростной дисквалификации: в начале сезона Корентена Муте сняли с матча в Аделаиде за то, что он несколько раз выкрикнул «Fuck you». На это супервайзеру потребовалось всего пара минут, пока француз ходил в туалет.

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