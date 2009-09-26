Кириос условно дисквалифицирован на 4 месяца и оштрафован на $25к за августовский матч в Цинциннати

Чемпион двух турниров сезона Ник Кириос, сегодня снявшийся с азиатских турниров из-за травмы ключицы, признан виновным в серьезном нарушении кодекса поведения ATP по результатам расследования обстоятельств августовского матча в Цинциннати.

Тогда 24-летний австралиец назвал судью Фергюса Мерфи гребаным идиотом и картошкой и после матча не пожал ему руку, а также ушел с корта на туалетный перерыв, а вернулся с двумя разбитыми ракетками.

Расследование, проведенное исполнительным вице-президентом ATP Гэйлом Дэвидом Брэдшоу, признало вину Кириоса серьезной, потому что за последний год это не первая его атака на судью. Теннисисту назначены:

• штраф на 25 000 долларов;

• отстранение на 16 турнирных недель;

• полугодовой испытательный период, начинающийся в понедельник.

При этом штраф и дисквалификация Кириоса будут условными и будут сняты, если за испытательный срок в ATP и «Челленджер»-турах он:

• не получит предупреждений за словесную или физическую агрессию в адрес сотрудников турниров или зрителей; неспортивное поведение; нецензурную брань в адрес сотрудников турнира;

• будет работать с психологом во время турниров;

• будет работать над поведением со специалистом в межсезонье.

Также ATP провела еще одно расследование – о словах Кириоса, сказанных во время US Open, о том, что в организации «много коррупции». Объяснение, выпущенное им на следующий день, было признано достаточным, и наказаний не будет.

Кириос прокомментировал наказание ATP постом в инстаграме, где написал «Видимо, я ближайшие шесть месяцев буду паинькой🙊😇🤫🤒😉 #заключение».