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Русская молодежка-2024: какой она была бы на чемпионате мира по хоккею

Никита Комаров Никита Комаров
Сергей Иванов
Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой
Иван Мирошниченко Иван Мирошниченко
Никита Евсеев
Артем Барабоша
Кирилл Долженков
Никита Артамонов Никита Артамонов
Михаил Грасс
Кирилл Жуков
Михаил Ильин
Иван Демидов Иван Демидов
Егор Римашевский
Матвей Мичков Матвей Мичков
Игорь Чернышов
Дмитрий Симашев
молодежный чемпионат мира по хоккею молодежный чемпионат мира по хоккею
Сергей Мурашов
Антон Силаев Антон Силаев
Илья Квочко
Тимур Муханов
Ярослав Цулыгин
Роман Канцеров
Михаил Гуляев
Иван Янченко
Даниил Бут
Хоккей Хоккей

Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею откроется 26 декабря в Швеции и продлится до 5 января. Без сборной России.

Мы уже понемногу привыкли к новогодним праздникам без волнительного хоккея. Последний раз наша сборная собиралась в декабре 2021-го, но тогда вмешался ковид, и турнир остановили задолго до боя курантов. А полноценного ЧМ с участием российской молодежки не было уже три года. 

Это большой срок. Из той команды-2020/21 многие уехали в Америку, пятеро дебютировали в НХЛ. А Родиона Амирова с нами уже нет.

Обидно, что очередное поколение молодых парней пролетает мимо большого праздника, который их предшественники, даже очень успешные, вспоминают как одно из главных событий в жизни. Особенно, когда точно знаешь, что наша сборная там была бы конкурентоспособной и запросто могла претендовать на победу.

В моем представлении эта команда выглядела бы примерно так:

На всякий случай немного поясню: под вратарями сначала идут левые защитники, потом правые. А в другом столбике – сначала левые нападающие, потом центральные, потом правые.

Правда же неплохо? В реальности состав мог бы, конечно, очень сильно отличаться, потому что выбор действительно большой, а настоящий тренер еще и наверняка сделал бы больше акцента на оборону и силовую составляющую (редко какой турнир обходился у нас без тройки работящих боевичков). Честно говоря, я десять раз пожалел, что здесь этот выбор пришлось делать именно мне – вместить всех интересных парней оказалось просто невозможно.

У меня получилось очень много ребят 2005 года рождения – поколение-2004 как будто недостаточно глубокое (причем я реально старался при прочих равных брать парней постарше, потому что это все-таки МЧМ-2024, а не 2025). В принципе, ничего страшного. Если помните, МЧМ-2002 выиграла сборная России, наполовину составленная из игроков 1983-го, а через год эти парни взяли еще одно золото.

2005-й (плюс Силаев 2006-го) в этом сезоне просто разрывает КХЛ. В первую очередь, это касается, конечно, крайних нападающих. Артамонов играет в ведущих звеньях «Торпедо». Бут умудряется активно набирать очки, получая по 5-7-9 минут в строгой системе Никитина. Ильин и Муханов классно вписались в состав лихой «Северстали» Козырева. Чернышов и Римашевский выходят в основе «Динамо», одного из лидеров Запада.

Каждого из них оставлять за бортом было бы жаль, как и спартаковца Сусуева, челябинца Рыкова, новосибирцев Михалева и младшего Климовича. И это только те, кто уже показал себя на уровне КХЛ. А ведь и в вышке (допустим, Макар Ханин из Питера), и тем более в МХЛ тоже есть хорошие ребята.

Классическая проблема в центре – нет явных звезд, не хватает опыта на профильной позиции в КХЛ. Выбор-то неплохой, но никакой не будет очевидным. У меня за бортом остались Филатьев из «Авангарда» (5 очков в 19 играх КХЛ), Каштанов из «Автомобилиста» (10 игр в КХЛ), Рауль Якупов из «Нефтехимика» (18 игр в КХЛ, травмирован), Алмазов из «Витязя» (26 игр в КХЛ), Роговский и Максим Мальцев (лидеры молодежки «Локо»), ну и так далее.

В итоге центром первого звена пришлось ставить нашу главную звезду 2004-го Матвея Мичкова. По крайней мере, он предпринимал попытку освоить эту позицию, выражал желание и готовность. А трое других в принципе более-менее заменяемы и передвигаемы вверх-вниз по звеньям. Именно их я выбрал в большей степени довеском к фланговым одноклубникам. В реальной сборной центров, конечно, нужно больше, но мы тут можем позволить себе некоторые вольности.

В защите не уместились Кудрявцев, результативно играющий в лиге Квебека, Кудашов-младший, получивший неплохую практику в основе «Динамо», Пелевин из ВХЛ (ведущий игрок «Зауралья»), челябинец Щучинов (36 матчей за «Трактор»), Артем Дуда, который решил рвануть в студенческую лигу при действующем контракте с ЦСКА и подвис без практики, плюс еще с десяток парней с опытом в КХЛ.

В воротах у нас есть очевидная звезда – Сергей Иванов, начинавший сезон в СКА, а сейчас играющий за «Адмирал». Однозначный второй номер, если не сказать конкурент – Сергей Мурашов великолепен в МХЛ и очень уверенно выходил в основе «Локомотива». Третьим взял более молодого Заврагина, предположительно сильнейшего в своем возрасте (в этом сезоне выиграл все 8 матчей за «Югру» с невероятной статистикой).

У вратарей конкуренция, пожалуй, только за позицию третьего номера, зато там с ней полный порядок: есть Хажеев из Челябинска, Саранчук из Питера, Подлягин из Омска, Волохин из Ханты-Мансийска. Можно брать любого без потери качества.

Финально: есть ощущение (возможно, ошибочное – в силу отсутствия реальных игр сборной с реальными соперниками, но есть), что такого богатства выбора для молодежки у нас не было никогда. А через год, возможно, будет еще лучше, потому что звезды 2005-го заматереют, и подключится 2006-й с интересными центрами (Граф из Питера, Донцов из ЦСКА и даже Рябкин 2007 года из «Динамо»), которые уже сейчас зажигают в МХЛ. А из критичных потерь – только Мичков и Мирошниченко.

Так что как будто не так уж плохо идут дела в нашем хоккее. Осталось вернуться в мир – и проверить.

Лучшее поколение российского хоккея – Дацюка, Малкина или Кучерова? Исследование Sports.ru

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как сборная России выступила бы на МЧМ-2024?
380 голосов
Выиграла золото
13%
Молодежная сборная России по хоккею с шайбой
Точно была бы в тройке
64%
Молодежная сборная России по хоккею с шайбой
Без медалей
23%
Молодежная сборная России по хоккею с шайбой
15 комментариев
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Ну то есть традиция бы не нарушилась. Отличный основной голкипер, классное нападение без нормальных центров и в массе своей немощная защита.

При таких раскладах столь же традиционно в полуфинале 5:6 (если с Канадой) или 1:2 (если с Финляндией), после чего победа в бронзовом матче.
+23
-5
+18
Один человек из СКА - и тот не играет в КХЛ. Системная система работает!
+11
-2
+9
Печально это всё, новогодние праздники у меня уже плотно ассоциировались с МЧМ по хоккею, думаю у многих было также и вот который год его нет.......
+4
-1
+3
Зачем Ваня, у кого есть сейчас шанс закрепиться в основе Вашига, поехал бы в Швецию.
+3
-1
+2
Ответ Serge Vendino
Не понимаю страсть спортса к использованию прилагательного русский. Это же не сборная людей одной этнической принадлежности, а сборная страны - российская.
А тебя не смущает, что в учебниках истории пишут про русских полководцев Багратиона и Барклая де Толли?
+2
0
+2
Какую победу?))))))
Один раз выиграли за 20 лет и тот случайно
+5
-4
+1
Ответ encaro_one
Зачем Ваня, у кого есть сейчас шанс закрепиться в основе Вашига, поехал бы в Швецию.
Затем, что это хороший опыт. Бостон целого Пойтраса отпустил. А Ваню поднимали обтереться на пару матчей. Сезон он все равно в АХЛ проведет по большей части.
+1
0
+1
Удел бедоносов и терпил постоянно твердить " Если бы, если бы ".....Что толку от этого??? Тем более, что с каждым годом пропасть между уровнем все шире. Спасибо Майклу Оливеру и ему потокающим
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Удел обиженных - обижаться и заниматься политикой. Что тут поделаешь. Как есть, так есть.
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Безусловно золото, они боятся, поэтому и не допускают
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Ответ ugmyanswer
Какую победу?)))))) Один раз выиграли за 20 лет и тот случайно
2012, 2016 и 2020 - года, когда до победы не хватило одной шайбы. И почему 2011 - это случайно?
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Ответ Vektor
Забавно, что нет ни одного хоккеиста из МХЛ.
Потому что все топовые молодые играют в ВХЛ и КХЛ. МХЛ поставляет игроков для Ю-18
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