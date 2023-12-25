Русская молодежка-2024: какой она была бы на чемпионате мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею откроется 26 декабря в Швеции и продлится до 5 января. Без сборной России.

Мы уже понемногу привыкли к новогодним праздникам без волнительного хоккея. Последний раз наша сборная собиралась в декабре 2021-го, но тогда вмешался ковид, и турнир остановили задолго до боя курантов. А полноценного ЧМ с участием российской молодежки не было уже три года.

Это большой срок. Из той команды-2020/21 многие уехали в Америку, пятеро дебютировали в НХЛ. А Родиона Амирова с нами уже нет.

Обидно, что очередное поколение молодых парней пролетает мимо большого праздника, который их предшественники, даже очень успешные, вспоминают как одно из главных событий в жизни. Особенно, когда точно знаешь, что наша сборная там была бы конкурентоспособной и запросто могла претендовать на победу.

В моем представлении эта команда выглядела бы примерно так:

На всякий случай немного поясню: под вратарями сначала идут левые защитники, потом правые. А в другом столбике – сначала левые нападающие, потом центральные, потом правые.

Правда же неплохо? В реальности состав мог бы, конечно, очень сильно отличаться, потому что выбор действительно большой, а настоящий тренер еще и наверняка сделал бы больше акцента на оборону и силовую составляющую (редко какой турнир обходился у нас без тройки работящих боевичков). Честно говоря, я десять раз пожалел, что здесь этот выбор пришлось делать именно мне – вместить всех интересных парней оказалось просто невозможно.

У меня получилось очень много ребят 2005 года рождения – поколение-2004 как будто недостаточно глубокое (причем я реально старался при прочих равных брать парней постарше, потому что это все-таки МЧМ-2024, а не 2025). В принципе, ничего страшного. Если помните, МЧМ-2002 выиграла сборная России, наполовину составленная из игроков 1983-го, а через год эти парни взяли еще одно золото.

2005-й (плюс Силаев 2006-го) в этом сезоне просто разрывает КХЛ. В первую очередь, это касается, конечно, крайних нападающих. Артамонов играет в ведущих звеньях «Торпедо». Бут умудряется активно набирать очки, получая по 5-7-9 минут в строгой системе Никитина. Ильин и Муханов классно вписались в состав лихой «Северстали» Козырева. Чернышов и Римашевский выходят в основе «Динамо», одного из лидеров Запада.

Каждого из них оставлять за бортом было бы жаль, как и спартаковца Сусуева, челябинца Рыкова, новосибирцев Михалева и младшего Климовича. И это только те, кто уже показал себя на уровне КХЛ. А ведь и в вышке (допустим, Макар Ханин из Питера), и тем более в МХЛ тоже есть хорошие ребята.

Классическая проблема в центре – нет явных звезд, не хватает опыта на профильной позиции в КХЛ. Выбор-то неплохой, но никакой не будет очевидным. У меня за бортом остались Филатьев из «Авангарда» (5 очков в 19 играх КХЛ), Каштанов из «Автомобилиста» (10 игр в КХЛ), Рауль Якупов из «Нефтехимика» (18 игр в КХЛ, травмирован), Алмазов из «Витязя» (26 игр в КХЛ), Роговский и Максим Мальцев (лидеры молодежки «Локо»), ну и так далее.

В итоге центром первого звена пришлось ставить нашу главную звезду 2004-го Матвея Мичкова. По крайней мере, он предпринимал попытку освоить эту позицию, выражал желание и готовность. А трое других в принципе более-менее заменяемы и передвигаемы вверх-вниз по звеньям. Именно их я выбрал в большей степени довеском к фланговым одноклубникам. В реальной сборной центров, конечно, нужно больше, но мы тут можем позволить себе некоторые вольности.

В защите не уместились Кудрявцев, результативно играющий в лиге Квебека, Кудашов-младший, получивший неплохую практику в основе «Динамо», Пелевин из ВХЛ (ведущий игрок «Зауралья»), челябинец Щучинов (36 матчей за «Трактор»), Артем Дуда, который решил рвануть в студенческую лигу при действующем контракте с ЦСКА и подвис без практики, плюс еще с десяток парней с опытом в КХЛ.

В воротах у нас есть очевидная звезда – Сергей Иванов, начинавший сезон в СКА, а сейчас играющий за «Адмирал». Однозначный второй номер, если не сказать конкурент – Сергей Мурашов великолепен в МХЛ и очень уверенно выходил в основе «Локомотива». Третьим взял более молодого Заврагина, предположительно сильнейшего в своем возрасте (в этом сезоне выиграл все 8 матчей за «Югру» с невероятной статистикой).

У вратарей конкуренция, пожалуй, только за позицию третьего номера, зато там с ней полный порядок: есть Хажеев из Челябинска, Саранчук из Питера, Подлягин из Омска, Волохин из Ханты-Мансийска. Можно брать любого без потери качества.

Финально: есть ощущение (возможно, ошибочное – в силу отсутствия реальных игр сборной с реальными соперниками, но есть), что такого богатства выбора для молодежки у нас не было никогда. А через год, возможно, будет еще лучше, потому что звезды 2005-го заматереют, и подключится 2006-й с интересными центрами (Граф из Питера, Донцов из ЦСКА и даже Рябкин 2007 года из «Динамо»), которые уже сейчас зажигают в МХЛ. А из критичных потерь – только Мичков и Мирошниченко.

Так что как будто не так уж плохо идут дела в нашем хоккее. Осталось вернуться в мир – и проверить.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press